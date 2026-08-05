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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव पर राहुल गांधी की बड़ी बैठक, बनाया ये खास मास्टर प्लान!

यूपी चुनाव पर राहुल गांधी की बड़ी बैठक, बनाया ये खास मास्टर प्लान!

Rahul Gandhi On UP Election: यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राहुल गांधी ने 10 जनपथ पर सांसदों की बैठक की. गठबंधन, पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर रणनीति बनाई गई.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 05 Aug 2026 11:13 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं. इसी को लेकर नई दिल्ली स्थित 10 जनपथ पर राहुल गांधी ने एक बड़ी बैठक बुलाई. बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद मौजूद रहे. इस दौरान राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई.

बैठक में प्रियंका गांधी, किशोरी लाल शर्मा, इमरान मसूद, तनुज पुनिया, उज्जवल रमण सिंह, प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला और इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. सांसदों ने उत्तर प्रदेश की ताजा जमीनी हालात की रिपोर्ट राहुल गांधी को दी.

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गठबंधन पर जल्द फैसला लेने की सलाह

सूत्रों के हवाले से बताया गया कि बैठक में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई. सांसदों ने कहा कि जो भी फैसला करना है, उसे जल्द किया जाना चाहिए. उनका कहना था कि देर से फैसला होने पर जनता के बीच भ्रम की स्थिति बन सकती है.

बैठक में यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश में छात्रों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, अयोध्या में चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी का मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई और एथेनॉल का मुद्दा बड़ा है. नेताओं ने राय दी कि पार्टी को इन सभी मुद्दों पर जमीन पर उतरकर काम करना चाहिए.

राहुल गांधी ने सांसदों को दिए निर्देश

बैठक में राहुल गांधी ने कहा, "सभी सांसद अपने-आप ने क्षेत्र में पेपर लीक, युवाओं, शिक्षा नीति, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाएं. ब्लॉक लेवल से लेकर जिला स्तर तक और कार्यकर्ताओं के सहयोग और सोशल मीडिया के सहयोग से जनता तक पहुंच बनाएं. और हर हफ्ते एक रिपोर्ट बनाएं."

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बैठक के जरिए कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को सक्रिय करने और जनहित के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है. वहीं, गठबंधन को लेकर जल्द निर्णय की मांग भी बैठक में प्रमुखता से सामने आई.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 05 Aug 2026 11:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Elections RAHUL GANDHI
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