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हिंदी न्यूज़ऑटोBudget Friendly Bike: मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बाइक्स देंगी लग्जरी वाला फील, देख लें लिस्ट

Budget Friendly Bike: मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बाइक्स देंगी लग्जरी वाला फील, देख लें लिस्ट

Budget Friendly Bike: अगर कम बजट में प्रीमियम लुक और आरामदायक राइडिंग वाली बाइक खरीदना चाहते हैं, तो ये मॉडल आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 05 Aug 2026 10:27 PM (IST)
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Budget Friendly Bike: हर कोई ऐसी बाइक खरीदना चाहता है जो देखने में प्रीमियम लगे, चलाने में आरामदायक हो और जेब पर भी ज्यादा बोझ न डाले. अच्छी बात यह है कि भारतीय बाजार में कई ऐसी मोटरसाइकिलें मौजूद हैं, जो कम बजट में भी लग्जरी जैसा एक्सपीरियंस देती हैं. इनमें स्टाइलिश डिजाइन, दमदार इंजन, बढ़िया माइलेज और मॉडर्न फीचर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है. अगर आप भी नई बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन ऑप्शंस  पर एक नजर डाल सकते हैं.

जान लें होंडा एसपी 125 के बारे 

अगर आपकी पहली प्राथमिकता माइलेज और कम मेंटेनेंस है, तो होंडा एसपी 125 एक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसका डिजाइन सिंपल होने के बावजूद प्रीमियम लुक देता है. बाइक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एलईडी हेडलाइट और स्मूद इंजन मिलता है. रोजाना ऑफिस या कॉलेज आने जाने वालों के लिए यह जबरदस्त  बाइक मानी जाती है.

टीवीएस रेडर 125 बन सकती है आपकी पसंद 

टीवीएस रेडर 125 अपने स्पोर्टी डिजाइन और एडवांस फीचर्स की वजह से युवाओं के बीच काफी पसंद की जाती है. इसमें डिजिटल डिस्प्ले, आकर्षक लुक और आरामदायक राइडिंग पोजिशन मिलती है. हाल ही में इसका नया स्पेशल एडिशन भी लॉन्च किया गया है, जिसने इसे और ज्यादा प्रीमियम बना दिया है.

यह भी पढ़ें:  https://www.abplive.com/auto/how-many-days-toll-receipt-should-we-keep-3170100

ले सकते हैं हीरो एक्सट्रीम 125आर

अगर कम कीमत में स्पोर्टी लुक वाली बाइक चाहिए, तो हीरो एक्सट्रीम 125आर भी एक जबरदस्त ऑप्शन  है. इसका डिजाइन पहली नजर में बड़ी स्पोर्ट्स बाइक जैसा अहसास दिलाता  है. इसमें अच्छी परफॉर्मेंस के साथ रोजमर्रा की जरूरत के हिसाब से माइलेज भी मिलता है.

इन्हें भी देख लें एक नजर  

टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है, जो थोड़ी ज्यादा पावर और प्रीमियम फील चाहते हैं. इसका इंजन, राइड क्वालिटी और स्पोर्टी स्टाइल इसे अपने सेगमेंट की लोकप्रिय बाइकों में शामिल करते हैं. शहर और हाईवे, दोनों जगह यह बेहतर अनुभव देती है.

इसे क्लासिक लुक के लिए जाना जाता है  

अगर बजट थोड़ा बढ़ाया जा सकता है और रॉयल लुक चाहिए, तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 भी शानदार ऑप्शन  है. इसकी दमदार रोड प्रेजेंस और आरामदायक राइड इसे खास बनाती है. हाल ही में कंपनी ने इसमें कुछ नए फीचर्स भी जोड़े हैं, जिससे इसका अनुभव पहले से बेहतर हुआ है.

बाइक खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

सिर्फ लुक देखकर बाइक खरीदने का फैसला न करें. माइलेज, सर्विस कॉस्ट, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता, राइडिंग कम्फर्ट और अपने रोजाना के इस्तेमाल को भी ध्यान में रखें. टेस्ट राइड लेने के बाद ही फैसला करना बेहतर रहता है. सही बाइक वही होती है जो आपके बजट के साथ आपकी जरूरतों पर भी खरी उतरे.

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Published at : 05 Aug 2026 10:27 PM (IST)
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