नई Baleno-Fronx में होंगे बड़े बदलाव, जानें डिटेल

Maruti Suzuki Baleno & Fronx: हमारे देश में सड़क पर सबसे ज्यादा कारें मारुती सुजुकी कंपनी की ही देखने को मिलती हैं. अभी हाल ही में कंपनी ने अपनी नई ब्रेजा फेसलिफ्ट लॉन्च कर सुर्ख़ियों में हैं. इस बीच कंपनी अब अपने दो लोकप्रिय मॉडल्स बलेनो और फ्रॉन्क्स को लेकर चर्चा में है. बता दें कि, भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपना दबदबा मजबूत बनाए रखने के लिए देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी बलेनो और फ्रॉन्क्स के नए फेसलिफ्ट वेरिएंट्स बाजार में लाने की पूरी तैयारी कर रही है.

इन दोनों ही गाड़ियों के अपकमिंग मॉडल्स को हाल ही में भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. जिसके बाद यह साफ होता है कि कंपनी इन दोनों कारों के एक्सटीरियर डिज़ाइन, केबिन फीचर्स और इंजन पावरट्रेन में कई बड़े और अहम बदलाव करने जा रही है. तो चलिए जानतें हैं कि, इन दोनों मॉडल्स में क्या-क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

मारुति बलेनो फेसलिफ्ट

बता दें कि, मारुति सुजुकी की प्रीमियम हैचबैक बलेनो अपने सेगमेंट में हमेशा से बेस्ट सेलर रही है. अब इसके नए फेसलिफ्ट मॉडल को और ज्यादा मॉडर्न, स्टाइलिश और फीचर-रिच बनाया जा रहा है.

डिजाइन में होंगे यह बदलाव: नई बलेनो के फ्रंट में अपडेटेड बंपर और बिल्कुल नई ग्रिल देखने को मिलेगी. ग्रिल के ऊपर एक कनेक्टेड LED लाइट बार या नया क्रोम स्ट्रिप दिया जा सकता है. जो दोनों DRLs को आपस में जोड़ेगा. इसके हेडलाइट्स के लेआउट और रियर LED टेललाइट्स में भी हल्के बदलाव किए जाएंगे.

केबिन और नए फीचर्स: बता दें कि, कार का डैशबोर्ड लेआउट काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा रहेगा. लेकिन इसमें नई कलर थीम और प्रीमियम मटीरियल का इस्तेमाल हो सकता है. मौजूदा 9-इंच टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और सनरूफ के साथ-साथ इस बार फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं.

नया Z-सीरीज इंजन: नई बलेनो फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा मैकेनिकल अपडेट इसके इंजन में होगा. इसमें मौजूदा 1.2-लीटर 4-सिलेंडर इंजन की जगह नया 1.2-लीटर 3-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन मिलेगा. यह इंजन ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देने के लिए ट्यून किया गया है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा.





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मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट

वहीं, मारुति सुजुकी की कूपे-स्टाइल कॉम्पैक्ट SUV फ्रॉन्क्स को भी नया अवतार दिया जा रहा है. यह कार अपने आकर्षक डिज़ाइन और दमदार परफॉर्मेंस के लिए काफी पसंद की जाती है.

कॉस्मेटिक अपडेट्स: नई फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में री-डिजाइन किया गया फ्रंट और रियर बंपर, नई फ्रंट ग्रिल, नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स और अपडेटेड LED टेललैंप्स देखने को मिलेंगे.

लेवल 2 ADAS सेफ्टी: फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा और अहम अपडेट लेवल 2 ADAS के रूप में मिल सकता है. इसके अलावा केबिन में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है.

इन-हाउस हाइब्रिड इंजन: फ्रॉन्क्स का सबसे बड़ा आकर्षण मारुति की खुद की विकसित की गई नई HEV टेक्नोलॉजी होगी. यह किफायती हाइब्रिड तकनीक 1.2-लीटर Z12E इंजन पर आधारित होगी. जो कार को 35 kmpl तक का रिकॉर्डतोड़ माइलेज देने में सक्षम बनाएगी. इसके साथ 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी जारी रहेगा.





कब तक हो सकती है लॉन्चिंग?

बता दें कि, रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति सुजुकी अपनी इन दोनों कारों की टेस्टिंग प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है. बलेनो फेसलिफ्ट को आने वाले कुछ ही महीनों में आधिकारिक रूप से पेश किया जा सकता है. जबकि फ्रॉन्क्स हाइब्रिड फेसलिफ्ट मॉडल को बाजार में उतारे जाने की उम्मीद है. ये दोनों नए मॉडल्स अपने सेगमेंट में कम्पटीटर कारों को कड़ी टक्कर देंगे.

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