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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकंटीले तारों की जगह करौंदे और बांस से ऐसे लगाएं बाड़, उतना ही मिलेगा फायदा

कंटीले तारों की जगह करौंदे और बांस से ऐसे लगाएं बाड़, उतना ही मिलेगा फायदा

Agriculture News in Hindi: अगर खेत की बाड़ पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो करौंदे और बांस की मदद से मजबूत और सस्ती बाड़ बना सकते हैं. जानिए इसे लगाने का आसान तरीका और इसके फायदे.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 30 Jul 2026 12:39 PM (IST)
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Agriculture News in Hindi: खेत की अच्छी फसल के लिए उसकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी होती है. अगर खेत खुला रहता है तो गाय, भैंस, नीलगाय और दूसरे जानवर फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे किसानों को काफी नुकसान होता है. कई किसान खेत के चारों तरफ कंटीले तार लगाते हैं, लेकिन इसमें काफी पैसा खर्च हो जाता है. अगर आप कम खर्च में खेत की सुरक्षा करना चाहते हैं तो करौंदे और बांस की बाड़ लगा सकते हैं. यह तरीका आसान भी है और लंबे समय तक काम भी आता है.

ऐसे लगाएं बाड़

सबसे पहले खेत की चारों तरफ निशान लगा लें. अब थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बांस के मजबूत डंडे गाड़ दें. इसके बाद इन डंडों के बीच करौंदे के छोटे-छोटे पौधे लगा दें. पौधे लगाने के बाद उन्हें समय पर पानी देते रहें. शुरुआत में उनकी थोड़ी देखभाल करनी होगी. कुछ महीनों बाद पौधे बड़े होने लगेंगे और आपस में मिलकर घनी बाड़ बना देंगे. करौंदे के पौधों में कांटे होते हैं, इसलिए जानवर आसानी से खेत के अंदर नहीं आ पाते.

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क्या होंगे फायदे?

इस बाड़ को लगाने में कंटीले तार के मुकाबले कम खर्च आता है. बांस काफी मजबूत होता है और कई साल तक चल सकता है. करौंदे के पौधों में बाद में फल भी आते हैं. किसान चाहें तो इन फलों को घर में इस्तेमाल कर सकते हैं या बाजार में बेचकर कुछ कमाई भी कर सकते हैं. इससे एक ही बाड़ से दो फायदे मिल जाते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

पौधे लगाने के बाद समय-समय पर पानी देते रहें. अगर कोई पौधा सूख जाए तो उसकी जगह नया पौधा लगा दें. बाड़ के पास उगी घास को भी साफ करते रहें, ताकि पौधों की बढ़वार अच्छी हो सके. बांस के डंडों को भी समय-समय पर देख लें कि वे ठीक से लगे हैं या नहीं. अगर आप कम खर्च में खेत की मजबूत बाड़ बनाना चाहते हैं, तो करौंदे और बांस का तरीका अपना सकते हैं. थोड़ी देखभाल के बाद यह बाड़ लंबे समय तक खेत की सुरक्षा करने में मदद कर सकती है. साथ ही करौंदे के फल से आगे चलकर थोड़ी अतिरिक्त कमाई भी हो सकती है.

यह भी पढ़े: Highest Subsidy In Livestock: बकरी, मुर्गी या मछली पालन... सबसे ज्यादा सब्सिडी किसमें?

Published at : 30 Jul 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Farming Farming Tips Agriculture News Bamboo Fence
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