बांकीपुर में बढ़ा मतदान का रफ्तार, 1 बजे तक का वोटिंग परसेंट जारी

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मतदान का रफ्तार बढ़ता दिख रहा है. निर्वाचन आयोग के अनुसार, दोपहर एक बजे तक इस सीट पर 20.01 प्रतिशत वोटिंग हुई है. इससे पहले सुबह 11 बजे तक 11.50 प्रतिशत और 9 बजे तक 4.61 प्रतिशत वोटिंग हुई थी.

20 प्रतिशत का आंकड़ा बहुत कम

सुबह से एक बजे तक वोटिंग परसेंट भले बढ़ा है लेकिन एक बजे के अनुसार, 20 प्रतिशत वोटिंग का आंकड़ा बहुत कम है. दोपहर 2 बजे के आसपास पटना के कई इलाकों में बारिश भी हुई है. देखना होगा कि इसके चलते वोटिंग पर कितना असर पड़ता है. उम्मीद की जा रही है कि शाम तक वोटिंग का परसेंट बढ़ेगा.

सुबह से ही बूथ पर वोट देने के लिए मतदाता पहुंचने लगे थे. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर, उनके पुत्र और नवादा से सांसद एवं बीजेपी नेता विवेक ठाकुर ने भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वोट दिया. बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव भी वोट देने पहुंचे. निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 422 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं.

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सम्राट चौधरी ने की वोट देने की अपील

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से वोट देने की अपील की है. अपने एक्स हैंडल से पोस्ट साझा कर लोगों से मतदान करने की अपील की. वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी लोगों से मतदान करने को कहा है. विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए लोगों से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है.

नितिन नवीन ने एक्स पर लिखा, "मैं बांकीपुर, मंझलपुर और दतिया विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदाताओं, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं से अपील करता हूं कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें और विकसित भारत के संकल्प को सशक्त बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें."

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