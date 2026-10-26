Jeep Compass का सबसे सस्ता ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Jeep इंडिया ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी लोकप्रिय प्रीमियम एसयूवी Jeep Compass का एक नया और बेहद किफायती वेरिएंट पेश किया है. कंपनी ने कार के एंट्री-लेवल वेरिएंट Compass Sport को अब 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ बाजार में उतारा है. ऑटोमोटिव ओनरशिप डेटा और आधिकारिक लॉन्चिंग रिपोर्ट के अनुसार, नया स्पोर्ट 9AT मॉडल अब इस एसयूवी सीरीज का देश में सबसे किफायती ऑटोमैटिक वेरिएंट बन गया है. कंपनी ने ग्राहकों के लिए इस नए वेरिएंट की बुकिंग शुरू कर दी है और इसकी डिलीवरी नवंबर 2026 के दूसरे हफ्ते से देश भर में शुरू होने जा रही है.

दमदार इंजन और शानदार टॉर्क परफॉर्मेंस

Jeep Compass स्पोर्ट के इस नए ऑटोमैटिक वेरिएंट में कंपनी ने अपना सबसे भरोसेमंद 2.0-लीटर क्षमता वाला मल्टीजेट II टर्बो-डीजल इंजन दिया है. यह शक्तिशाली इंजन सड़क पर ड्राइविंग के दौरान 170 bhp की अधिकतम पावर और 350 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में पूरी तरह सक्षम है. कंपनी ने इस दमदार इंजन को 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा है, जो फ्रंट-व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है. इस बदलाव के बाद ग्राहकों को भारी ट्रैफिक में बार-बार गियर बदलने के झंझट से मुक्ति मिलेगी और प्रीमियम एसयूवी चलाने का अनुभव और बेहतर हो जाएगा.

आधुनिक फीचर्स और जबरदस्त सुरक्षा

कीमत कम होने के बावजूद Jeep इंडिया ने इस एंट्री-लेवल ऑटोमैटिक वेरिएंट के फीचर्स में कोई बड़ी कटौती नहीं की है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस कार में 6 एयरबैग्स दिए गए हैं. इसके साथ ही, ऑटो होल्ड फीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लंबे सफर को आरामदायक बनाने के लिए क्रूज कंट्रोल जैसे जरूरी फीचर्स शामिल हैं. मनोरंजन के लिए केबिन के केंद्र में 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो पूरी तरह से वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है. इसके अलावा, कार में स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स भी दिए गए हैं.

ड्राइविंग के आराम को बढ़ाती है यह तकनीक

खराब सड़कों और गड्ढों में भी आरामदायक सफर देने के लिए इस एसयूवी में Jeep की खास फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग सस्पेंशन तकनीक को बरकरार रखा गया है. यह सस्पेंशन सिस्टम सड़क की स्थिति के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, जिससे झटके कम लगते हैं. इसके साथ ही, गाड़ी में डायनेमिक स्टीयरिंग टॉर्क सिस्टम भी मिलता है, जो तेज रफ्तार में स्टीयरिंग के रिस्पॉन्स को काफी सटीक और सुरक्षित बनाए रखता है.

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कीमत और एक्स्ट्रा एक्सेसरीज का विकल्प

प्रीमियम फीचर्स और लो-मेंटिनेंस के कॉम्बिनेशन के साथ आने वाली इस नई जीप कम्पास स्पोर्ट 9AT वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 21.99 लाख रुपये तय की गई है. इसके अलावा, जो ग्राहक अपनी गाड़ी को थोड़ा और आकर्षक और हाई-टेक बनाना चाहते हैं, उनके लिए कंपनी ने 29,900 की अतिरिक्त कीमत पर एक खास एक्सेसरी पैक भी पेश किया है. इस पैक को खरीदने पर ग्राहकों को कार के अंदर खूबसूरत एम्बिएंट लाइटिंग, एडवांस प्रेडिक्टिव सेफ्टी फीचर्स से लैस डैशकैम, बाहरी लुक के लिए एक शानदार स्वूश डिकल, ऑल-वेदर फ्लोर मैट्स और मड फ्लैप्स जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं.

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