Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाकौन-कौन सी किताब लिख चुका उमर खालिद, क्या है इसका सब्जेक्ट?

कौन-कौन सी किताब लिख चुका उमर खालिद, क्या है इसका सब्जेक्ट?

पुणे स्थित केंद्र सरकार की लाइब्रेरी में उमर खालिद की पीएचडी रिसर्च आधारित किताब मिलने के बाद विवाद खड़ा हो गया. यह विवाद सामने आने के बाद IISER लाइब्रेरी की ओर से इस किताब को हटा दिया गया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 26 Oct 2026 06:47 PM (IST)
Preferred Sources

जेएनयू के पूर्व छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद एक बार फिर चर्चा में है. पुणे स्थित केंद्र सरकार की लाइब्रेरी में उमर खालिद की पीएचडी रिसर्च आधारित किताब फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज मिलने के बाद विवाद खड़ा हो गया. सोशल मीडिया पर यह विवाद सामने आने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER) लाइब्रेरी की ओर से इस किताब को हटा दिया गया है. दिल्ली दंगों के आरोपों के मामले में जेल की सजा काट रहे उमर खालिद ने यह किताब 2018 में झारखंड के सिंहभूम इलाके की आदिवासी जनजातियों के इतिहास पर अपनी पीएचडी थीसिस जेएनयू में सबमिट की थी.  जुलाई 2018 में जेएनयू के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में जमा किए गए इस पीएचडी थीसिस ने कई लोगों का ध्यान अपनी और खींचा था. अब यही रिसर्च पहली बार फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज: आदिवासी हिस्ट्रीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर नाम से किताब के रूप में प्रकाशित हुआ है, जिसे लेकर पुणे स्थित केंद्र सरकार की लाइब्रेरी का विवाद सामने आया है. 

सोशल मीडिया पर आपत्तियां के बाद हुई जांच 

सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई जाने के बाद IISER पुणे लाइब्रेरी में उमर खालिद की किताब की मौजूदगी जांच के दायरे में आ गई. बाद में खबर आई कि इसे कलेक्शन से हटा दिया गया.  रिपोर्ट के अनुसार उमर खालिद की किताब को कलेक्शन से हटाने का यह फैसला किसी फॉर्मल रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव निर्देश के बाद लिया गया था. उमर खालिद की और भी कई किताबों का जिक्र सोशल मीडिया पर जरूर मिलता है लेकिन ये किताबें उमर खालिद ने ही लिखी है इसकी कोई पुष्टि नहीं है. कई धार्मिक किताबों से भी उमर खालिद का नाम जोड़ा जाता है लेकिन जानकार कहते हैं कि यह एक गलतफहमी है और कुछ नहीं.

क्या है उमर खालिद की किताब फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज?

उमर खालिद की इस किताब का मुख्य विषय झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में ब्रिटिश शासन काल के दौरान आदिवासी समाज का इतिहास और उनका सामाजिक, राजनीतिक ढांचा है. यह किताब ब्रिटिश काल के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और आदिवासी समाज को बनाने वाले पाव रिलेशन को दिखाती है और इन्हें इलाके के बड़े ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ में दिखाती है. यह काम खालिद की डॉक्टरेट थीसिस पर आधारित है, जिसे उन्होंने जमा किया था. इस थीसिस के जमा करने के बाद उमर खालिद को 2019 में पीएचडी की डिग्री मिली थी. 

ये भी पढ़ें-यूपी में RO ARO के 501 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू

JNU में लिखें फ्री उमर खालिद के नारे

उमर खालिद को लेकर एक और विवाद सामने आया है. दरअसल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) की दीवारों पर लिखे नारों को लेकर यह विवाद सामने आया है. शनिवार को जेएनयू के परिसर में फ्री उमर खालिद के नारे लिखे गए थे. इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस मामले पर जांच की. इन नारों को लेकर जेएनयू प्रशासन का कहना है कि यूनिवर्सिटी की शांति भंग करने वाली इन हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इससे पहले जामिया में चल रहे विवाद में भी फ्री कश्मीर जैसे नारों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. 

2020 से जेल में है उमर खालिद

उमर खालिद जेएनयू के पूर्व रिसर्च स्कॉलर है. वहीं उमर खालिद 2020 से ही दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश के आरोप के मामले में जेल में है. उमर खालिद पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए हैं. आपको बता दें कि उमर खालिद जिन दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जेल में है, उन दिल्ली दंगों में लगभग 53 लोगों की मौत हुई थी.

ये भी पढ़ें-यूपी में RO ARO के 501 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Umar Khalid Education News Umar Khalid Phd Based Book
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
OBC क्रीमीलेयर के नियम से कौन-सी जॉब्स अटकीं, जानें कितना नुकसान?
OBC क्रीमीलेयर के नियम से कौन-सी जॉब्स अटकीं, जानें कितना नुकसान?
शिक्षा
IIT में सीटों का आंकड़ा 18 हजार के पार, 4 साल में जुड़ी 2228 सीटें
IIT में सीटों का आंकड़ा 18 हजार के पार, 4 साल में जुड़ी 2228 सीटें
शिक्षा
यूपी में RO ARO के 501 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू
यूपी में RO ARO के 501 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू
शिक्षा
जामिया में 20 साल बाद छात्रसंघ चुनाव का ऐलान, छात्रों ने ठुकराया प्रस्ताव 
जामिया में 20 साल बाद छात्रसंघ चुनाव का ऐलान, छात्रों ने ठुकराया प्रस्ताव 
Advertisement

वीडियोज

AR Rahman का बड़ा खुलासा, 30 साल पहले Stage पर जाने से लगता था डर!
Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्राजील में जीते लूला तो नेहा बोरा बोलीं, 'भारत वसंत का इंतरजार कर रहा है'
ब्राजील में जीते लूला तो नेहा बोरा बोलीं, 'भारत वसंत का इंतरजार कर रहा है'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
1 नवंबर से राम मंदिर में बदला जाएगा पूजा-पाठ का समय, जानें कब खुलेंगे पट
1 नवंबर से राम मंदिर में बदला जाएगा पूजा-पाठ का समय, जानें कब खुलेंगे पट
इंडिया
CJP में आंतरिक कलह? अभिजीत दीपके ने सौरव-आशुतोष के साथ फोटो शेयर कर साफ की तस्वीर
CJP में आंतरिक कलह? अभिजीत दीपके ने सौरव-आशुतोष के साथ फोटो शेयर कर साफ की तस्वीर
क्रिकेट
'फ्लॉप' भुवनेश्वर कुमार को कोच का संदेश, कहा- 'किसी चीज का पीछा मत करो'
'फ्लॉप' भुवनेश्वर कुमार को कोच का संदेश, कहा- 'किसी चीज का पीछा मत करो'
साउथ सिनेमा
'जेलर 2' बनी रजनीकांत की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म! बनाया एक्टर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड
'जेलर 2' बनी रजनीकांत की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म! बनाया एक्टर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड
इंडिया
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
इंडिया
'उम्मीद है कि भारत भी...', अरुणाचल बॉर्डर पर तनाव के बीच चीन ने क्या कहा
'उम्मीद है कि भारत भी...', अरुणाचल बॉर्डर पर तनाव के बीच चीन ने क्या कहा
क्रिकेट
दोहरे शतक से सिर्फ 1 रन दूर थे पडिक्कल, आउट होने पर उठाए सवाल
दोहरे शतक से सिर्फ 1 रन दूर थे पडिक्कल, आउट होने पर उठाए सवाल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget