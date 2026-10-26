350cc सेगमेंट में किसका जलवा? बिक्री के आंकड़े कर देंगे हैरान

इंडिया में नार्मल बाइक्स की डिमांड कम होती दिख रही है. क्योंकि आज के समय में युवा एक बेहद ही दमदार बाइक खरीदना पसंद करते हैं. जिसके चलते अब मार्केट में 350cc से 500cc की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है. बता दें कि इस सेगमेंट में हर महीने कई हजार बाइक्स बिकती हैं. हाल ही में सितंबर 2026 की बिक्री के आंकड़े जारी किए गए हैं जिन्होंने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि इस सेगमेंट में किस ब्रांड का सिक्का चल रहा है.

आपको बता दें कि आंकड़ों के अनुसार 350cc से 500cc सेगमेंट में कुल 1.39 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलों की बिक्री दर्ज की गई है. जिसमें सालाना आधार पर करीब 10.77 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है. होंडा, बजाज, ट्रायम्फ और केटीएम जैसे बड़े दिग्गजों की मौजूदगी के बावजूद एक ही कंपनी का दबदबा पूरी तरह से कायम है. चलिए जानते हैं कि इस सेगमेंट में टॉप पर कौन सी बाइक्स रहीं और किसने बिक्री के मामले में बाजी मारी है.

रॉयल एनफील्ड का रहा कब्जा

आपको बता दें कि बिक्री के आंकड़ों में रॉयल एनफील्ड ने अपनी बादशाहत को एक बार फिर से साबित कर दिखाया है. सितंबर 2026 के दौरान 350cc से 500cc सेगमेंट की कुल बिक्री में अकेले रॉयल एनफील्ड का मार्केट शेयर 84.14 प्रतिशत से अधिक रहा है. कंपनी ने अपनी 6 मोटरसाइकिलों के दम पर कुल 1,17,179 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है.

बिक्री के मामले में रॉयल एनफील्ड की आइकॉनिक बाइक क्लासिक 350 पहले पायदान पर रही. जिसकी कुल 47,286 यूनिट्स बिकीं और इसमें 16.90 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी देखी गई. इसके बाद दूसरे नंबर पर बुलेट 350 रही जिसने 28,529 यूनिट्स की बिक्री के साथ 10.09 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की. तीसरे स्थान पर हंटर 350 का कब्जा रहा जिसकी 25,692 यूनिट्स बिकीं.

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इन मॉडल्स का भी रहा जलवा

वहीं रॉयल एनफील्ड की ही मिटिओर 350 बिक्री सूची में चौथे स्थान पर काबिज रही. हालांकि सालाना आधार पर इसके आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली. लेकिन फिर भी इसकी 10,772 यूनिट्स बिकने में कामयाब रहीं. वहीं पांचवें पायदान पर होंडा की लोकप्रिय बाइक होंडा CB350 ने अपनी जगह बनाई.

होंडा CB350 ने इस महीने 55.85 प्रतिशत की जबर्दस्त सालाना बढ़त के साथ कुल 9,552 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. होंडा की यह ग्रोथ दिखाती है कि प्रीमियम रेट्रो-क्लासिक सेगमेंट में ग्राहक अब रॉयल एनफील्ड के अलावा होंडा के बाइक्स को भी काफी पसंद कर रहे हैं.

इन कंपनियों का कैसा रहा प्रदर्शन?

बता दें कि 350cc से 500cc सेगमेंट में बाकि कंपनियों की बात करें तो बजाज-ट्रायम्फ पार्टनरशिप की बाइक्स ने भी ठीक-ठाक आंकड़े दर्ज किए हैं. नई गुरिल्ला 450 और डोमिनार 400 की बिक्री में पिछले महीनों की तुलना में अच्छा रेस्पॉन्स मिला है.

वहीं बजाज डोमिनार 350 और 400 मॉडल रेंज ने भी महीने आधार पर ग्रोथ दर्ज की. वहीं दूसरी तरफ ट्रायम्फ 400 और केटीएम 390 सीरीज के बिक्री आंकड़ों में पिछले महीने के मुकाबले थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है. इसके बावजूद 400cc परफॉरमेंस सेगमेंट में इन स्पोर्टी बाइक्स की मांग बनी हुई है.

बिक्री में और होगा इजाफा

भारतीय ग्राहकों के बीच 350cc क्रूजर और रेट्रो बाइक्स का क्रेज आज भी सबसे ज्यादा है. रॉयल एनफील्ड का मजबूत नेटवर्क और भारतीय सड़कों के हिसाब से डिजाइन की गई बाइक्स इसे लड़ाई में सबसे आगे रखती हैं.

हालांकि होंडा, ट्रायम्फ और हीरो-हार्ले की बढ़ती मौजूदगी से यह मुकाबला आने वाले महीनों में और भी दिलचस्प होने वाला है. आगामी त्यौहारी सीजन के दौरान इन सभी बाइक्स की बिक्री में और ज्यादा उछाल देखने की उम्मीद जताई जा रही है. जिससे इस सेगमेंट की रफ्तार और तेज होगी.

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