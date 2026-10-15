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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशिवा शर्मा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा दुबे ने शेयर किया Video, बोली- 'मैं गायब नहीं हूं'

शिवा शर्मा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा दुबे ने शेयर किया Video, बोली- 'मैं गायब नहीं हूं'

लखनऊ में शिवा शर्मा हत्याकांड की फरार आरोपी श्रद्धा दुबे ने वीडियो जारी कर सफाई दी है. उसने नेताओं-अधिकारियों से संबंध होने से इनकार किया और कहा कि शिवा की मौत हत्या नहीं, आत्महत्या थी.

Written By : निखिल साहू |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 15 Oct 2026 09:17 AM (IST)
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लखनऊ में शिवा शर्मा हत्याकांड को लेकर फरार आरोपी श्रद्धा दुबे ने अपना वीडियो जारी कर सफाई दी है. वीडियो में उसने कहा है कि उसका नाम नेताओं और अधिकारियों के साथ बेवजह न जोड़ा जाए. श्रद्धा ने कहा कि उसका किसी नेता या अधिकारी से कोई कनेक्शन नहीं है. वह किसी को नहीं जानती है और उसके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं.

श्रद्धा दुबे ने वीडियो में कहा, "मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे नाम को ऐसे मत उछालिए. हर किसी के साथ मेरा नाम मत जोड़िए. आपने कई नेताओं और अधिकारियों के साथ मेरा बेवजह नाम जोड़ा है. अगर कोई मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे साथ ऐड है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे बारे में अफवाह फैलाएं. मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है.

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मैं गायब नहीं हूं, पुलिस के सामने बयान देना चाहती हूं

श्रद्धा ने वीडियो में कहा कि वह कहीं गायब नहीं है और पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान देना चाहती है. उसने दावा किया कि शिवा शर्मा मामले से जुड़ी जो भी सच्चाई है, वह पुलिस को सब कुछ सच-सच बताना चाहती है. मैं कहीं गायब नहीं हूं. मैं पुलिस में आकर बयान देना चाहती हूं. जो कुछ भी है, मैं उन्हें सब कुछ सच-सच बताना चाहती हूं. श्रद्धा ने अपनी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कहते हुए कहा कि वह इस समय फिजिकली फिट नहीं है.

 
 
 
 
 
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शिवा की मौत को बताया सुसाइड

वीडियो में श्रद्धा दुबे ने शिवा शर्मा की मौत को हत्या के बजाय आत्महत्या बताया. उसने कहा कि वह शिवा शर्मा मामले से जुड़ी सच्चाई बताने वाली थी, लेकिन फिलहाल उसकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है. "शिवा शर्मा की कोई हत्या नहीं हुई थी, वो एक सुसाइड था. वो मैं आप लोगों को बताने वाली थी. लेकिन, मेरी कंडीशन देखिए कि मैं किस हालत में हूं. मैं बिल्कुल भी इस समय फिजिकली फिट नहीं हूं

किसी लड़की के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचिए

श्रद्धा ने लोगों से अपील की कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए किसी लड़की का नाम नेताओं या बड़े अधिकारियों के साथ न जोड़ें. उसने कहा कि जिन लोगों के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा है, उनसे उसका कोई संबंध नहीं है और न ही इस मामले में उसकी कोई संलिप्तता है.

पुलिस की कार्रवाई के बीच आया वीडियो

शिवा शर्मा हत्याकांड में श्रद्धा दुबे समेत तीन आरोपियों के फरार होने के बाद पुलिस ने श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और तनवीर अली पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. श्रद्धा दुबे को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आई थीं. अब वीडियो जारी कर उसने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों और नेताओं-अधिकारियों से कथित संबंधों को लेकर सफाई दी है.

यह भी पढ़ें: नोएडा-गाजियाबाद समेत 15 जिलों में आंधी-बारिश, ओलावृष्टि, IMD ने दिया अलर्ट

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 15 Oct 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS Shiva Sharma Murder Case Shraddha Dubey
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