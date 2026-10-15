सर्दियों में गुलाब से भरा रहेगा पौधा, बस अक्टूबर से शुरू कर दें ये काम

Rose Farming Tips: घर की बालकनी या छत पर रखे गुलाब के पौधे पर जब एक साथ कई फूल खिलते हैं, तो हर कोना खूबसूरत लगने लगता है. लेकिन कई बार अच्छी देखभाल के बाद भी पौधे में फूल कम आते हैं या उसकी शाखाएं कमजोर पड़ने लगती हैं. इसकी एक वजह यह भी है कि हम सर्दियों में फूल आने का इंतजार तो करते हैं, लेकिन पौधे की तैयारी समय पर नहीं करते. अक्टूबर का महीना गुलाब की देखभाल के लिए अहम है. इस समय सही छंटाई, धूप, खाद और पानी का ध्यान रखा जाए, तो सर्दियों में पौधे की बढ़वार और फूल आने में मदद मिल सकती है.

गुलाब के पौधे में ज्यादा फूल पाने के लिए उसकी छंटाई जरूरी होती है. सबसे पहले सूखी, कमजोर और आपस में उलझी टहनियों को साफ कैंची से काट दें. अंदर की तरफ बढ़ रही पतली शाखाओं को भी हटाया जा सकता है, ताकि पौधे के बीच हवा और रोशनी पहुंच सके. ध्यान रखें कि एक साथ बहुत ज्यादा कटाई न करें. जड़ों की छंटाई भी तभी करें, जब इसकी जरूरत हो.

रोजाना अच्छी धूप में रखें गमला

गुलाब को अच्छी बढ़वार और फूलों के लिए धूप की जरूरत होती है. इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें, जहां उसे रोजाना करीब 5 से 6 घंटे सीधी धूप मिल सके. लगातार छाया में रहने से पौधे की शाखाएं कमजोर हो सकती हैं और फूल कम आ सकते हैं.

खाद डालें, लेकिन मात्रा का रखें ध्यान

छंटाई के बाद पौधे की ऊपरी मिट्टी को हल्का ढीला करके उसमें अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिला सकते हैं. खाद की मात्रा गमले के आकार और पौधे की हालत के हिसाब से रखें. बहुत ज्यादा खाद डालने से पौधे को नुकसान हो सकता है. नई बढ़वार आने पर जरूरत के मुताबिक संतुलित खाद दें, ताकि पौधे को सही पोषण मिल सके.

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केले और सब्जियों के छिलकों का करें सही इस्तेमाल

केले, आलू और प्याज के छिलकों में कुछ पोषक तत्व होते हैं, लेकिन इन्हें सीधे गमले में डालने से कीड़े लग सकते हैं या सड़न पैदा हो सकती है. बेहतर है कि इनसे खाद बनाकर अच्छी तरह सड़ने के बाद ही सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें. कॉफी पाउडर को भी बिना जरूरत बार-बार मिट्टी में न डालें. गुलाब के लिए तैयार खाद का इस्तेमाल करना हो, तो उसकी मात्रा निर्देशों के अनुसार रखें.

पानी तभी दें, जब मिट्टी सूखने लगे

गुलाब को पानी चाहिए, लेकिन गमले में पानी जमा रहना उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है. पानी देने से पहले उंगली से ऊपर की मिट्टी जांच लें. अगर मिट्टी सूखी लगे, तभी पानी दें. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर होने चाहिए. अक्टूबर से ठंड बढ़ने के साथ पानी की जरूरत कम हो सकती है, इसलिए रोजाना तय मात्रा में पानी देने के बजाय मिट्टी की नमी देखकर फैसला करें.

कीड़ों और बीमारियों पर रखें नजर

गुलाब की नई पत्तियों और कलियों पर माहू जैसे छोटे कीड़े हमला कर सकते हैं. इसलिए समय-समय पर पत्तियों के नीचे और नई शाखाओं को देखें. सूखी या संक्रमित पत्तियां हटा दें. कीड़े दिखाई देने पर बागवानी के लिए बने नीम आधारित उत्पाद का इस्तेमाल उसके लेबल पर दिए निर्देशों के अनुसार करें.

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