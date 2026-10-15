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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCP में CJP के तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दीपके का पोस्ट- 'दो नौजवान जिन्होंने...'

CP में CJP के तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दीपके का पोस्ट- 'दो नौजवान जिन्होंने...'

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक बार फिर सीजेपी नेता आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 15 Oct 2026 11:10 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक बार फिर सीजेपी नेता आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि अपने ही देश में तिरंगा लहराने के कारण किसी को जेल में डाला देना सोचने वाली बात है.

अभिजीत दीपके ने गुरुवार (15 अक्टूबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आशु और सौरव की अवैध गिरफ्तारी का आज तीसरा दिन है. उन्होंने लिखा, "दो नौजवान जिन्होंने बदलाव के लिए लड़ने की खातिर अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़ दी, आज जेल में बंद हैं."

कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च निकालने का ऐलान
दीपके ने आगे लिखा, "सोचिए अपने ही देश में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आपको जेल में डाल दिया जाए."  सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के बाद CJP ने 16 अक्तूबर को कनॉट प्लेट में तिरंगा मार्च निकालने का ऐलान किया है. सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी. 

बता दें कि अभिजीत दीपके ने लोगों से शुक्रवार शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क में एकत्र होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि हम झंडा फहराएंगे. साथ ही सीजेपी नेता ने ये भी कहा कि जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते वो अपने शहर में तिरंगा फहराएं. अभिजीत दीपके ने कहा कि वो भी जेल जाने को तैयार हैं.

'केंद्र सरकार देश में अघोषित आपातकाल थोप रही' 
उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में आगे कहा कि अपील करने के बाद जेल जाने की संभावना को लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं है. दीपके ने एक बार फिर दोहराया कि वे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. इससे पहले नागपुर में मीडिया से बात करते हुए अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश में अघोषित आपातकाल थोप रही है. 

उन्होंने कहा कि सरकार देश में आपातकाल लगाना चाहती है तो आधिकारिक तौर पर लगाए. वहीं इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर दीपके ने कहा कि सीजेपी एक स्वतंत्र समूह है और हमेशा ऐसा ही रहेगा. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सीजेपी इंडिया गठबंधन के खिलाफ नहीं है. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 15 Oct 2026 11:10 AM (IST)
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