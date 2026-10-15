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हिंदी न्यूज़ऑटोटायरों से आ रही कट-कट की आवाज, इन तरीकों से नहीं आएगा मोटा खर्च

टायरों से आ रही कट-कट की आवाज, इन तरीकों से नहीं आएगा मोटा खर्च

कार के टायरों के पास से कट-कट की आवाज आने पर जानें संभावित कारण, जरूरी जांच और ऐसे तरीके जिनसे समय पर खराबी पकड़कर बड़ा खर्च बचाया जा सकता है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 15 Oct 2026 11:15 AM (IST)
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कार चलाते समय टायरों के पास से कट-कट, खट-खट या टिक-टिक की आवाज आना एक आम समस्या हो सकती है. लेकिन इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है, क्योंकि कई बार यह किसी छोटी खराबी के बजाय कार के जरूरी पार्ट्स में आई समस्या का संकेत होती है. टायर में फंसा पत्थर, ढीला व्हील कवर, गलत तरीके से कसे गए व्हील नट या सस्पेंशन में खराबी इसकी वजह बन सकते हैं. 

कुछ मामलों में CV जॉइंट खराब होने पर भी मोड़ काटते समय आवाज आती है. अच्छी बात यह है कि समय पर जांच कराने से छोटी समस्या को बड़ा बनने से रोका जा सकता है. आइए, जानते हैं कि ऐसी आवाज आने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और गैर-जरूरी खर्च से कैसे बचा जा सकता है.

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टायर में फंसे पत्थर और बाहरी चीजों की जांच करें.

अगर आवाज गाड़ी की रफ्तार के साथ बार-बार आ रही है, तो सबसे पहले टायर के ट्रेड यानी सड़क के संपर्क में आने वाले हिस्से को देखें. कई बार इसमें छोटा पत्थर, कील या कोई दूसरी चीज फंस जाती है, जिससे पहिया घूमने पर टिक-टिक की आवाज आ सकती है. गाड़ी को सुरक्षित जगह पर खड़ा करके टायर की बाहरी जांच करें. अगर कोई पत्थर आसानी से बाहर निकल रहा है, तो उसे सावधानी से हटाया जा सकता है. लेकिन कील या पेंच फंसा हो, तो उसे खुद निकालने से बचें, क्योंकि इससे हवा निकल सकती है. टायर में कट, उभार या हवा कम होने के संकेत भी देखें. ऐसी समस्या मिलने पर टायर विशेषज्ञ से जांच कराएं. 

व्हील नट और सस्पेंशन की जांच में देरी न करें.

अगर हाल ही में टायर बदले गए हैं या पंचर ठीक कराया गया है और उसके बाद आवाज शुरू हुई है, तो व्हील नट की जांच बेहद जरूरी है. ढीले नट के कारण पहिया ठीक से अपनी जगह पर नहीं बैठ सकता, जिससे गंभीर दुर्घटना का खतरा रहता है. ऐसी स्थिति में गाड़ी चलाते रहने के बजाय सुरक्षित जगह पर रुकें और मैकेनिक से जांच कराएं. इसके अलावा, गड्ढों या स्पीड ब्रेकर पर खट-खट की आवाज आने पर सस्पेंशन, बॉल जॉइंट और दूसरी फिटिंग की जांच जरूरी हो सकती है. इन पार्ट्स की खराबी को नजरअंदाज करने से नुकसान बढ़ सकता है. व्हील नट को सही कसाव के साथ लगाने के लिए वाहन निर्माता की बताई गई टॉर्क सेटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए. 

मोड़ काटते समय आवाज आए तो CV जॉइंट चेक कराएं.

अगर कार मोड़ते समय, खासकर धीमी रफ्तार में स्टीयरिंग घुमाने पर लगातार कट-कट की आवाज आती है, तो CV जॉइंट में खराबी इसकी एक संभावित वजह हो सकती है. यह पार्ट इंजन की ताकत को पहियों तक पहुंचाने में मदद करता है. इसकी रबर बूट फटने पर ग्रीस बाहर निकल सकती है और धूल-मिट्टी अंदर जाने से जॉइंट खराब हो सकता है. समय पर जांच कराने से मैकेनिक यह तय कर सकता है कि केवल बूट बदलने की जरूरत है या पूरा जॉइंट बदलना पड़ेगा. हालांकि, आवाज के आधार पर खुद किसी पार्ट को खराब घोषित न करें. अगर पहिए में कंपन, तेज खटखट या स्टीयरिंग पर नियंत्रण की समस्या हो, तो गाड़ी चलाना बंद करके पेशेवर मदद लें. सही समय पर जांच कराना अनावश्यक खर्च और सुरक्षा जोखिम दोनों से बचने का बेहतर तरीका है. 

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 15 Oct 2026 11:15 AM (IST)
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