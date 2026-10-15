टायरों से आ रही कट-कट की आवाज, इन तरीकों से नहीं आएगा मोटा खर्च

कार चलाते समय टायरों के पास से कट-कट, खट-खट या टिक-टिक की आवाज आना एक आम समस्या हो सकती है. लेकिन इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है, क्योंकि कई बार यह किसी छोटी खराबी के बजाय कार के जरूरी पार्ट्स में आई समस्या का संकेत होती है. टायर में फंसा पत्थर, ढीला व्हील कवर, गलत तरीके से कसे गए व्हील नट या सस्पेंशन में खराबी इसकी वजह बन सकते हैं.

कुछ मामलों में CV जॉइंट खराब होने पर भी मोड़ काटते समय आवाज आती है. अच्छी बात यह है कि समय पर जांच कराने से छोटी समस्या को बड़ा बनने से रोका जा सकता है. आइए, जानते हैं कि ऐसी आवाज आने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और गैर-जरूरी खर्च से कैसे बचा जा सकता है.

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टायर में फंसे पत्थर और बाहरी चीजों की जांच करें.

अगर आवाज गाड़ी की रफ्तार के साथ बार-बार आ रही है, तो सबसे पहले टायर के ट्रेड यानी सड़क के संपर्क में आने वाले हिस्से को देखें. कई बार इसमें छोटा पत्थर, कील या कोई दूसरी चीज फंस जाती है, जिससे पहिया घूमने पर टिक-टिक की आवाज आ सकती है. गाड़ी को सुरक्षित जगह पर खड़ा करके टायर की बाहरी जांच करें. अगर कोई पत्थर आसानी से बाहर निकल रहा है, तो उसे सावधानी से हटाया जा सकता है. लेकिन कील या पेंच फंसा हो, तो उसे खुद निकालने से बचें, क्योंकि इससे हवा निकल सकती है. टायर में कट, उभार या हवा कम होने के संकेत भी देखें. ऐसी समस्या मिलने पर टायर विशेषज्ञ से जांच कराएं.

व्हील नट और सस्पेंशन की जांच में देरी न करें.

अगर हाल ही में टायर बदले गए हैं या पंचर ठीक कराया गया है और उसके बाद आवाज शुरू हुई है, तो व्हील नट की जांच बेहद जरूरी है. ढीले नट के कारण पहिया ठीक से अपनी जगह पर नहीं बैठ सकता, जिससे गंभीर दुर्घटना का खतरा रहता है. ऐसी स्थिति में गाड़ी चलाते रहने के बजाय सुरक्षित जगह पर रुकें और मैकेनिक से जांच कराएं. इसके अलावा, गड्ढों या स्पीड ब्रेकर पर खट-खट की आवाज आने पर सस्पेंशन, बॉल जॉइंट और दूसरी फिटिंग की जांच जरूरी हो सकती है. इन पार्ट्स की खराबी को नजरअंदाज करने से नुकसान बढ़ सकता है. व्हील नट को सही कसाव के साथ लगाने के लिए वाहन निर्माता की बताई गई टॉर्क सेटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए.

मोड़ काटते समय आवाज आए तो CV जॉइंट चेक कराएं.

अगर कार मोड़ते समय, खासकर धीमी रफ्तार में स्टीयरिंग घुमाने पर लगातार कट-कट की आवाज आती है, तो CV जॉइंट में खराबी इसकी एक संभावित वजह हो सकती है. यह पार्ट इंजन की ताकत को पहियों तक पहुंचाने में मदद करता है. इसकी रबर बूट फटने पर ग्रीस बाहर निकल सकती है और धूल-मिट्टी अंदर जाने से जॉइंट खराब हो सकता है. समय पर जांच कराने से मैकेनिक यह तय कर सकता है कि केवल बूट बदलने की जरूरत है या पूरा जॉइंट बदलना पड़ेगा. हालांकि, आवाज के आधार पर खुद किसी पार्ट को खराब घोषित न करें. अगर पहिए में कंपन, तेज खटखट या स्टीयरिंग पर नियंत्रण की समस्या हो, तो गाड़ी चलाना बंद करके पेशेवर मदद लें. सही समय पर जांच कराना अनावश्यक खर्च और सुरक्षा जोखिम दोनों से बचने का बेहतर तरीका है.

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