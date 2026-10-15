इन कारों पर अभी चल रहा जबरदस्त ऑफर, मिल रहा बंपर डिस्काउंट

अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अक्टूबर 2026 का फेस्टिव सीजन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. नवरात्रि और दिवाली के आसपास कई कार कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए खास ऑफर दे रही हैं. इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, पुरानी कार एक्सचेंज करने पर बोनस, लॉयल्टी बेनिफिट और दूसरी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं.

Tata Motors, Hyundai, Honda और Toyota जैसे ब्रांड्स की कुछ कारों पर भी अच्छे फायदे मिल रहे हैं. हालांकि, हर कार पर मिलने वाली छूट एक जैसी नहीं है. कई बार विज्ञापन में बताई गई अधिकतम बचत में अलग-अलग तरह के ऑफर शामिल होते हैं, जिनका लाभ सभी ग्राहकों को नहीं मिलता. इसलिए कार खरीदने से पहले मॉडल, वेरिएंट, निर्माण वर्ष और अपने शहर में मिलने वाले ऑफर की पुष्टि करना जरूरी है.

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Tata Curvv EV और Harrier EV.

इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए Tata Motors की कुछ गाड़ियों पर खास ऑफर सामने आए हैं. Autocar India की 8 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, चुनिंदा पुराने स्टॉक वाली Tata Curvv EV पर अधिकतम 3.35 लाख रुपये तक के फायदे मिल सकते हैं. वहीं, Harrier EV के कुछ वेरिएंट पर अधिकतम 2.75 लाख रुपये तक के बेनिफिट बताए गए हैं. इन रकम में कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और लॉयल्टी बेनिफिट जैसे ऑफर शामिल हो सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि Curvv EV के नए वेरिएंट पर मिलने वाला फायदा पुराने स्टॉक से अलग है. इसलिए बुकिंग से पहले डीलर से लिखित में ऑफर की पूरी जानकारी जरूर लें.

Honda Elevate और Hyundai Creta.

SUV पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए Honda और Hyundai के कुछ मॉडल भी ध्यान देने लायक हैं. अक्टूबर 2026 के नवरात्रि ऑफर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पुरानी फेसलिफ्ट से पहले वाली Honda Elevate के चुनिंदा ZX और ZX ADV वेरिएंट पर अधिकतम 2.35 लाख रुपये तक के फायदे बताए गए हैं. Hyundai की तरफ से भी Grand i10 Nios, Aura, i20, Verna, Creta और Alcazar जैसे मॉडल पर ऑफर दिए जा रहे हैं. NDTV की 13 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, Hyundai की कुछ कारों पर अधिकतम 1 लाख रुपये तक के फायदे मिल सकते हैं. हालांकि, यह जरूरी नहीं कि Creta के हर वेरिएंट पर इतनी छूट मिले. वास्तविक लाभ स्टॉक, मॉडल वर्ष और डीलर की शर्तों पर निर्भर करेगा.

Toyota Land Cruiser 300 और खरीदने से पहले जरूरी बातें.

अगर आपका बजट ज्यादा है, तो Toyota Land Cruiser 300 भी चर्चा में है. अक्टूबर 2026 के फेस्टिव ऑफर्स की एक रिपोर्ट में इसके चुनिंदा 2025 मॉडल वर्ष के स्टॉक पर 13.38 लाख रुपये तक के अधिकतम फायदे बताए गए हैं. यह रकम सामान्य कारों की तुलना में काफी बड़ी है, लेकिन इसे सीधे कैश डिस्काउंट समझना सही नहीं होगा. इसमें अलग-अलग शर्तों वाले लाभ शामिल हो सकते हैं और उपलब्धता सीमित हो सकती है. कुल मिलाकर, कार खरीदने से पहले कम से कम दो डीलरशिप से कोटेशन लें और कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, बीमा तथा अन्य शुल्क अलग-अलग समझें. ऑफर की अंतिम तारीख और वाहन के निर्माण वर्ष की पुष्टि भी करें. इस तरह आप विज्ञापन में बताई गई अधिकतम बचत के बजाय अपनी वास्तविक बचत का सही अंदाजा लगा सकेंगे.

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