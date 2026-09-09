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ऑफिस जाने वालों के लिए बेस्ट हैं ये सस्ती EV कार, रेंज भी है जबरदस्त

डेली ऑफिस जाने वालों के लिए ये हैं भारत की सबसे सस्ती और बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारें. जानिए कम कीमत में शानदार माइलेज-रेंज और किफायती रनिंग कॉस्ट देने वाले बेस्ट ऑप्शंस.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 09 Sep 2026 03:03 PM (IST)
डेली ऑफिस जाने वालों के लिए ये हैं भारत की सबसे सस्ती और बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारें. जानिए कम कीमत में शानदार माइलेज-रेंज और किफायती रनिंग कॉस्ट देने वाले बेस्ट ऑप्शंस.

अगर आप डेली ऑफिस कार से जाते हैं आपके काफी पैसे पेट्रोल-डीजल डलवाने में ही चले जाते होंगे. लेकिन अब इस परेशानी से छुटकारा देने के लिए इलेक्ट्रिक कारें एक बहुत ही बेहतरीन और किफायती समाधान बनकर उभरी हैं. जब आपको हर दिन 40 से 50 किलोमीटर ट्रैफिक में चलना हो तो ईवी की रनिंग कॉस्ट आपकी महीने की बचत को दोगुना कर देती है. आजकल बाजार में ऐसी कई सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ चुकी हैं जो कम बजट में धाकड़ रेंज और बढ़िया फीचर्स देती हैं.

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कम बजट में ईवी की बात करें तो एमजी कॉमेट ईवी ऑफिस जाने वालों की पहली पसंद बनती जा रही है. इसका कॉम्पैक्ट साइज शहर के टाइट ट्रैफिक में आसानी से निकल जाता है और पार्किंग की झंझट को पूरी तरह खत्म कर देता है. लगभग 230 किलोमीटर की सिंगल चार्ज रेंज और बेहद कम रनिंग कॉस्ट की वजह से यह डेली कम्यूट के लिए एकदम परफेक्ट कार साबित होती है.
कम बजट में ईवी की बात करें तो एमजी कॉमेट ईवी ऑफिस जाने वालों की पहली पसंद बनती जा रही है. इसका कॉम्पैक्ट साइज शहर के टाइट ट्रैफिक में आसानी से निकल जाता है और पार्किंग की झंझट को पूरी तरह खत्म कर देता है. लगभग 230 किलोमीटर की सिंगल चार्ज रेंज और बेहद कम रनिंग कॉस्ट की वजह से यह डेली कम्यूट के लिए एकदम परफेक्ट कार साबित होती है.
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जबकि टाटा टियागो ईवी इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा भरोसेमंद और बिकने वाली हैचबैक कारों में से एक है. इसमें मिलने वाली लगभग 250 से 315 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज आपके पूरे हफ्ते के ऑफिस के सफर को बिना किसी टेंशन के आराम से कवर कर लेती है. इसके साथ ही इसमें मिलने वाला शानदार केबिन स्पेस, ऑटोमैटिक ड्राइव और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग डेली राइड को काफी सेफ और आरामदायक बनाते हैं.
जबकि टाटा टियागो ईवी इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा भरोसेमंद और बिकने वाली हैचबैक कारों में से एक है. इसमें मिलने वाली लगभग 250 से 315 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज आपके पूरे हफ्ते के ऑफिस के सफर को बिना किसी टेंशन के आराम से कवर कर लेती है. इसके साथ ही इसमें मिलने वाला शानदार केबिन स्पेस, ऑटोमैटिक ड्राइव और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग डेली राइड को काफी सेफ और आरामदायक बनाते हैं.
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हालांकि, अगर आप ज्यादा बूट स्पेस और सेडान जैसी राइड क्वालिटी चाहते हैं तो टाटा टिगोर ईवी पर नजर डालना बहुत सही फैसला होगा. यह कार एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 315 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है. जो लंबे रूट वाले ऑफिस गोअर्स के लिए बढ़िया है.
हालांकि, अगर आप ज्यादा बूट स्पेस और सेडान जैसी राइड क्वालिटी चाहते हैं तो टाटा टिगोर ईवी पर नजर डालना बहुत सही फैसला होगा. यह कार एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 315 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है. जो लंबे रूट वाले ऑफिस गोअर्स के लिए बढ़िया है.
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वहीं, टाटा पंच ईवी उन लोगों के लिए सबसे सटीक दांव है जिन्हें ऑफिस जाने के लिए भी एक छोटी एसयूवी जैसा लुक और ऊंची सीटिंग पोजीशन चाहिए. लगभग 315 से 421 किलोमीटर तक की जबरदस्त रेंज के साथ आने वाली यह कार शहर के गड्ढों वाले रास्तों को आसानी से झेल लेती है.
वहीं, टाटा पंच ईवी उन लोगों के लिए सबसे सटीक दांव है जिन्हें ऑफिस जाने के लिए भी एक छोटी एसयूवी जैसा लुक और ऊंची सीटिंग पोजीशन चाहिए. लगभग 315 से 421 किलोमीटर तक की जबरदस्त रेंज के साथ आने वाली यह कार शहर के गड्ढों वाले रास्तों को आसानी से झेल लेती है.
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बता दें कि, सस्ती इलेक्ट्रिक कारों का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपका प्रति किलोमीटर चलने का खर्च सिर्फ 80 पैसे से 1 रुपये के आसपास ही आता है. जहां पेट्रोल कारों में रोज का खर्च 300 से 400 रुपये बैठता है. वहीं ईवी में यह खर्च बेहद मामूली रह जाता है.
बता दें कि, सस्ती इलेक्ट्रिक कारों का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपका प्रति किलोमीटर चलने का खर्च सिर्फ 80 पैसे से 1 रुपये के आसपास ही आता है. जहां पेट्रोल कारों में रोज का खर्च 300 से 400 रुपये बैठता है. वहीं ईवी में यह खर्च बेहद मामूली रह जाता है.
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हमेशा ईवी चुनते समय इस बात का ध्यान रखें की उसकी फास्ट चार्जिंग स्पीड भी काफी मायने रखती है. आजकल इन सभी बजट ईवी मॉडल्स में डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है जिससे आपकी कार महज 50 से 60 मिनट में 80 परसेंट तक चार्ज हो जाती है.
हमेशा ईवी चुनते समय इस बात का ध्यान रखें की उसकी फास्ट चार्जिंग स्पीड भी काफी मायने रखती है. आजकल इन सभी बजट ईवी मॉडल्स में डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है जिससे आपकी कार महज 50 से 60 मिनट में 80 परसेंट तक चार्ज हो जाती है.
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वहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की राइड इतनी साइलेंट और ऑटोमैटिक होती है कि शहर के ट्रैफिक में भी आपको बार-बार क्लच दबाने या गियर बदलने की टेंशन नहीं रहती. बस एक्सीलेटर और ब्रेक के सिंपल कंट्रोल से गाड़ी मजे में चलती है. यही वजह है कि अब ऑफिस के लोग तेजी से डीजल-पेट्रोल छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं.
वहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की राइड इतनी साइलेंट और ऑटोमैटिक होती है कि शहर के ट्रैफिक में भी आपको बार-बार क्लच दबाने या गियर बदलने की टेंशन नहीं रहती. बस एक्सीलेटर और ब्रेक के सिंपल कंट्रोल से गाड़ी मजे में चलती है. यही वजह है कि अब ऑफिस के लोग तेजी से डीजल-पेट्रोल छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं.
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कुल मिलकर कहें अगर आपका मकसद रोज के ऑफिस कम्यूट को किफायती, आरामदायक और स्ट्रेस-फ्री बनाना है. तो ये बजट ईवी कारें आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हैं. अपनी रोज की दूरी और बजट के हिसाब से सही मॉडल चुनें और शोरूम जाकर एक टेस्ट ड्राइव जरूर लें. सही इलेक्ट्रिक कार का चुनाव करें और हर महीने पेट्रोल का भारी-भरकम बिल बचाकर अपनी स्मार्ट सेविंग्स की शुरुआत करें.
कुल मिलकर कहें अगर आपका मकसद रोज के ऑफिस कम्यूट को किफायती, आरामदायक और स्ट्रेस-फ्री बनाना है. तो ये बजट ईवी कारें आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हैं. अपनी रोज की दूरी और बजट के हिसाब से सही मॉडल चुनें और शोरूम जाकर एक टेस्ट ड्राइव जरूर लें. सही इलेक्ट्रिक कार का चुनाव करें और हर महीने पेट्रोल का भारी-भरकम बिल बचाकर अपनी स्मार्ट सेविंग्स की शुरुआत करें.
Published at : 09 Sep 2026 03:03 PM (IST)
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