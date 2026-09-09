ऑफिस जाने वालों के लिए बेस्ट हैं ये सस्ती EV कार, रेंज भी है जबरदस्त

जबकि टाटा टियागो ईवी इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा भरोसेमंद और बिकने वाली हैचबैक कारों में से एक है. इसमें मिलने वाली लगभग 250 से 315 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज आपके पूरे हफ्ते के ऑफिस के सफर को बिना किसी टेंशन के आराम से कवर कर लेती है. इसके साथ ही इसमें मिलने वाला शानदार केबिन स्पेस, ऑटोमैटिक ड्राइव और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग डेली राइड को काफी सेफ और आरामदायक बनाते हैं.