1 लाख की डाउन पेमेंट पर Maruti Fronx खरीदें तो हर महीने कितनी EMI?

अगर आप एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV खरीदना चाहते हैं, जिसमें स्टाइलिश डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस, मॉडर्न फीचर्स और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का आराम मिले तो Maruti Fronx Automatic आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है. यह SUV शहर के ट्रैफिक और लंबे सफर दोनों के लिए बेहतर मानी जाती है.

खास बात यह है कि अगर आपके पास फुल पेमेंट नहीं है तो इसे कार लोन के जरिए भी खरीदा जा सकता है. अगर आप 1 लाख की डाउन पेमेंट देने के बाद इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर महीने EMI का हिसाब जानना होगा. आइए जानते हैं कि इसके लिए कितना लोन लेना होगा, हर महीने कितनी EMI देनी होगी और इसमें कौन-कौन से फीचर्स मिलते हैं?

दिल्ली में Maruti Fronx की कीमत और EMI?

दिल्ली में Maruti Fronx Delta AMT वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत करीब 9.28 लाख रुपये है. अगर आप इस SUV को खरीदते समय 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी की राशि यानी लगभग 8.28 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. डाउन पेमेंट जितनी ज्यादा होगी, लोन की रकम और EMI उतनी ही कम हो जाएगी.

अगर बैंक आपको यह लोन 9.8 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर देता है और आप इसे 5 साल के लिए लेते हैं तो आपकी मंथली EMI तो आपकी मासिक EMI लगभग 17,502 रुपये होगी. चार साल के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 20 हजार 910 रुपये की EMI भरनी होंगी.

ध्यान रहे कि अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और लोन की अवधि के अनुसार EMI में थोड़ा अंतर हो सकता है. इसलिए लोन लेने से पहले अलग-अलग बैंकों के ऑफर जरूर देख लें.





गाड़ी का इंजन और परफॉर्मेंस

Maruti Fronx Automatic दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन्स के साथ आती है.पहला 1.2-लीटर K-Series पेट्रोल इंजन है, जो AMT के साथ मिलता है.यह इंजन रोजाना इस्तेमाल और शहर की ड्राइविंग के लिए अच्छा माना जाता है.

दूसरा ऑप्शन 1.0-लीटर Boosterjet टर्बो पेट्रोल इंजन का है, जो 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है.यह इंजन ज्यादा पावर और बेहतर एक्सीलेरेशन देता है, जिससे हाईवे पर ड्राइविंग का फील काफी शानदार रहता है.

Maruti Fronx Automatic में कई मॉडर्न और प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे अपनी कैटेगरी की आकर्षक SUV बनाते हैं. इसमें 9-इंच SmartPlay Pro+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), वायरलेस मोबाइल चार्जर, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और प्रीमियम इंटीरियर जैसे कई फीचर्स मिलते हैं.

गाड़ी के कैसे हैं सेफ्टी फीचर्स?

सेफ्टी के मामले में भी Fronx Automatic अच्छी SUV मानी जाती है. इसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और हाई-स्ट्रेंथ बॉडी स्ट्रक्चर जैसे कई सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.ये फीचर्स ड्राइवर और यात्रियों की सेफ्टी को बेहतर बनाते हैं.

Maruti Suzuki की कारें अपनी बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती हैं.Fronx Automatic भी अच्छा माइलेज देने वाली SUV मानी जाती है. कंपनी के मुताबिक, इसका माइलेज वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है, जिससे रोजाना इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए फ्यूल खर्च कम हो जाए.

किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

भारतीय बाजार में Maruti Fronx Automatic का मुकाबला Hyundai Venue, Kia Sonet, Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO, Renault Kiger, Nissan Magnite और Maruti Brezza जैसी कॉम्पैक्ट SUVs से होता है. कीमत, फीचर्स, माइलेज और भरोसेमंद सर्विस नेटवर्क की वजह से Fronx इस सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार मानी जाती है.

अगर आपका बजट 10 लाख रुपये के आसपास है और आप एक ऐसी ऑटोमैटिक SUV चाहते हैं, जिसमें स्टाइलिश लुक, अच्छे फीचर्स, बेहतर माइलेज, कम मेंटेनेंस और आसान फाइनेंस विकल्प मिलें, तो Maruti Fronx Automatic एक अच्छा विकल्प हो सकती है. सिर्फ 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट के साथ इसे फाइनेंस पर खरीदना उन ग्राहकों के लिए भी आसान हो जाता है, जो बड़ी रकम खर्च नहीं करना चाहते.

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