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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में घर में घुसकर सिर में मारी गोली, मौके पर मौत; इलाके में दहशत

पटना में घर में घुसकर सिर में मारी गोली, मौके पर मौत; इलाके में दहशत

पटना के बिहटा में सिमरी गांव में घर का दरवाजा खुलवाकर ड्राइवर इरफान इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पत्नी ने बताया कि एक महीने पहले भी उन पर हवाई फायरिंग हुई थी.

Written By : परमानंद सिंह, संतोष कुमार, बिहटा, पटना |  Updated at : 11 Nov 2026 10:53 AM (IST)
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बिहार की राजधानी पटना के बिहटा में बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. मंगलवार (10 नवंबर 2026) देर रात दो बाइक सवार अपराधी सिमरी गांव पहुंचे. उन्होंने युवक के घर का दरवाजा खुलवाया. जैसे ही युवक बाहर आया, उसके सिर में गोली मार दी. वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए. मृतक की पहचान 32 वर्षीय इरफान इमाम उर्फ कल्लू ड्राइवर के रूप में हुई है. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है. इलाके में भी दहशत का माहौल है.

जानकारी के मुताबिक, इरफान पिछले दो साल से सिमरी गांव में किराए के मकान में रह रहा था. मंगलवार रात करीब 11:30 बजे दो लोग उसके घर पहुंचे. उन्होंने दरवाजा खुलवाया. इरफान ने जैसे ही दरवाजा खोला, अपराधियों ने उसके सिर में गोली मार दी. गोली लगते ही उसकी मौके पर मौत हो गई. आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

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बड़ा बेटा कमरे में था मौजूद

घटना के समय इरफान का बड़ा बेटा उसके साथ कमरे में सो रहा था. उसकी पत्नी नेहा परवीन और छोटा बेटा वहां मौजूद नहीं थे. बताया गया कि पत्नी मायके में थी, जो सिमरी गांव में ही है. इरफान और नेहा की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी. उनके दो बेटे हैं. परिवार में विवाद के कारण इरफान पत्नी और बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रहा था.

एक महीने पहले भी हुई थी फायरिंग

इरफान की पत्नी नेहा परवीन ने बताया कि करीब एक महीने पहले भी उनके पति पर हमला हुआ था. वह आरा से पति के साथ बाइक से लौट रही थीं. इसी दौरान बिहटा के मौदही गांव के पास अज्ञात लोगों ने हवाई फायरिंग की थी. हालांकि, उस घटना में दोनों बाल-बाल बच गए थे. अब हत्या के बाद पुरानी फायरिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस ने बरामद किया खोखा

बिहटा थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि मंगलवार रात करीब 11:30 बजे सिमरी गांव में हत्या की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक के सिर में गोली लगी थी. घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया गया है. बताया जा रहा है कि अपराधी इरफान का मोबाइल फोन भी ले गए. फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है. पुलिस पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ कर रही है. सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है.

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About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 10:53 AM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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