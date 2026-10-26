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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगघंटों बाद मां से मिला बिछड़ा हाथी का बच्चा, भावुक कर देगा वायरल वीडियो

घंटों बाद मां से मिला बिछड़ा हाथी का बच्चा, भावुक कर देगा वायरल वीडियो

भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कसवां ने इस पूरे मामले की जानकारी और वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है. उन्होंने बताया कि मां और उसका बच्चा दोनों पानी की एक गहरी टंकी में गिर गए थे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Oct 2026 08:41 AM (IST)
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कुदरत के करिश्मे और बेजुबानों के प्रति इंसानी हमदर्दी की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसे देखकर आपकी आंखें भर आएंगी. पश्चिम बंगाल के कर्सियांग के जंगलों से एक ऐसा भावुक वीडियो सामने आया है, जो सीधे लोगों के दिलों को छू रहा है. यहां एक हादसे के दौरान हाथी की मां और उसका छोटा सा बच्चा एक-दूसरे से बिछड़ गए थे. लेकिन वन विभाग की टीम ने हार नहीं मानी और 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नन्हें बच्चे को उसकी मां और पूरे झुंड से सही-सलामत मिला दिया. सोशल मीडिया पर इस रीयूनियन का वीडियो वायरल होते ही लोग इसे 'कुदरत का सबसे खूबसूरत नजारा' बता रहे हैं.

रेस्क्यू के दौरान बिछड़े मां-बेटे: पानी की टंकी में गिरे थे दोनों

भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कसवां ने इस पूरे मामले की जानकारी और वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है. उन्होंने बताया कि मां और उसका बच्चा दोनों पानी की एक गहरी टंकी में गिर गए थे. सूचना मिलते ही कर्सियांग वन प्रभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को बाहर निकाला. लेकिन अफरा-तफरी के माहौल में नन्हा बच्चा जंगल के रास्ते भटक गया और अपनी मां से अलग हो गया. मां भी डर के मारे जंगल की ओर निकल गई, जिसके बाद वन कर्मियों ने ठान लिया कि वे इस नन्हें बच्चे को उसकी मां से मिलाकर ही रहेंगे.

7 घंटे की ट्रैकिंग और फिर सामने आया जादुई पल

वन विभाग की टीम ने हार न मानते हुए जंगल में मां हाथी की लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया. करीब 7 घंटे की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया. वनकर्मियों ने बच्चे को बेहद सावधानी से जंगल की सीमा पर छोड़ा. बच्चा जैसे ही धीरे-धीरे घने पेड़ों की तरफ बढ़ा, सामने से एक विशालकाय हाथी आता दिखाई दिया. एक पल के लिए वह हाथी वापस मुड़ा और फिर तुरंत अपने पूरे झुंड के साथ बाहर आ गया. झुंड में से निकलकर मां सीधे अपने बच्चे के पास आई और उसे बड़े प्यार से अपने साथ जंगल की गहराई में ले गई.

यह भी पढ़ें: बच्चे को बचाने के लिए सब्जी वाले ने दांव पर लगा दी जान, लोग देखते रहे तमाशा

'यह तो भगवान का काम है': सोशल मीडिया पर वन कर्मियों की हुई जमकर तारीफ

IFS अधिकारी परवीन कसवां ने वीडियो शेयर करते हुए वन विभाग की टीम की मुस्तैदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा, "कितना खूबसूरत वीडियो है! मां को ढूंढने में 7 घंटे का वक्त लगा, लेकिन हमारी टीम ने दोनों को मिलाकर ही दम लिया. यह वाकई भगवान का काम है." यह भावुक वीडियो इंटरनेट पर आते ही छा गया है और अब तक इसे 50 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोग वन विभाग के कर्मचारियों की इंसानियत और मां-बच्चे के इस अनूठे प्यार को सलाम कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: लाइव रिपोर्टिंग के दौरान समुद्री लहर की चपेट में आया पत्रकार, वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 08:41 AM (IST)
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