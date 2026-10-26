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हिंदी न्यूज़ऑटोInnova Hycross Facelift जल्द होगी लॉन्च, क्या-क्या बदलेगा?

Innova Hycross Facelift जल्द होगी लॉन्च, क्या-क्या बदलेगा?

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस का फेसलिफ्ट मॉडल जल्द लॉन्च होने वाला है. जानिए इसके नए लुक, 12.3 इंच डिजिटल क्लस्टर, इंटीरियर अपडेट्स और पावरट्रेन की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 26 Oct 2026 06:50 AM (IST)
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हमारे देश में टोयोटा इनोवा की डिमांड बहुत ही जबरदस्त है. जब भी लंबे सफर पर निकलना हो तो इसके लिए इनोवा को सबसे बेस्ट गाड़ी मानी जाती है. अब इनोवा हाईक्रॉस अपने मस्कुलर लुक, शानदार स्पेस और पावरफुल इंजन की बदौलत बिक्री के कई रिकॉर्ड तोड़े हैं. वहीं अब कंपनी इनोवा हाईक्रॉस को और ज्यादा आधुनिक और आकर्षक बनाने के लिए इसके फेसलिफ्ट मॉडल पर काम कर रही है.

क्योंकि मिली जानकारी के मुताबिक इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. बता दें कि कार के एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर और सेफ्टी फीचर्स तक में कई नए एलिमेंट शामिल किए जाएंगे. अगर आप भी एक नई प्रीमियम कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इस नए फेसलिफ्ट अवतार में क्या-क्या बदलने वाला है.

क्या हो सकते हैं बदलाव?

बता दें कि इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट मॉडल होने के बाहरी डिजाइन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसके फ्रंट प्रोफाइल को पहले से ज्यादा अग्रेसिव और चौड़ा लुक देने के लिए नया फ्रंट ग्रिल दिया जाएगा. इसके साथ ही कार में स्लिम और ज्यादा शार्प एलईडी हेडलाइट्स के साथ नया रिडिजाइन किया गया फ्रंट बम्पर मिलेगा.

वहीं कार का साइड प्रोफाइल काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा लेकिन इसमें नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे जो इसे ज्यादा प्रीमियम अपील देंगे.
रियर प्रोफाइल की बात करें तो पीछे की तरफ नए एलईडी टेल लैंप्स और हल्का अपडेटेड रियर बम्पर देखने को मिल सकता है. कुल मिलाकर यह एमपीवी अब केवल एक फैमिली कार नहीं लगेगी बल्कि इसका लुक किसी बड़ी और धांसू एसयूवी जैसा और भी ज्यादा मजबूत दिखाई देगा.

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केबिन में 12.3-इंच क्लस्टर

वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक नई इनोवा हाईक्रॉस में अब एक बड़ा 12.3-इंच का फुल्ली डिजिटल ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है. जो पुरानी 7-इंच स्क्रीन को रिप्लेस करेगा. इसके अलावा इसमें अपडेटेड 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा.

जो टोयोटा के नए स्मार्ट कनेक्टेड सूट और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो व एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा. कार के डैशबोर्ड का लेआउट और इंटीरियर थीम भी नई कलर स्कीम में आ सकती है. जबकि इसके साथ ही वेंटीलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड ओटोमन सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और प्रीमियम जेबीएल ऑडियो सिस्टम जैसे आरामदायक फीचर्स पहले की तरह टॉप वेरिएंट्स में बरकरार रहेंगे.

Innova Hycross Facelift जल्द होगी लॉन्च, क्या-क्या बदलेगा?

सेफ्टी के लिहाज से और मजबूत बनेगी कार

जानकारी दें दे कि टोयोटा अपनी गाड़ियों की सेफ्टी को लेकर हमेशा से सख्त रही है और फेसलिफ्ट मॉडल में इसे एक कदम और आगे बढ़ाया जाएगा. इनोवा हाईक्रॉस में पहले से ही 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, ऑल-डिस्क ब्रेक्स और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं.

नए मॉडल में कंपनी टोयोटा सेफ्टी सेंस यानी लेवल-2 ADAS के सेंसर्स और कैमरों को और ज्यादा सटीक व रिफाइंड कर सकती है. इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स को भारतीय सड़कों के हिसाब से बेहतर ट्यून किया जाएगा.

कबतक हो सकती है लॉन्च?

बात करें अगर मैकेनिकल बदलाव की तो इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट के इंजन और पावरट्रेन में किसी बदलाव की संभावना नहीं है. इसमें मौजूदा 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और बेहद लोकप्रिय 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता रहेगा. जबकि इसका हाइब्रिड सिस्टम करीब 23 किमी प्रति लीटर तक का शानदार माइलेज देने में सक्षम है.

वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी इसे आने वाले कुछ ही महीनों में आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है. फीचर्स और कॉस्मैटिक बदलावों के चलते नए फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत में मौजूदा मॉडल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हो सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 26 Oct 2026 06:45 AM (IST)
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