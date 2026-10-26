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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कंप्यूटर जातिवादी नहीं है', वोटर लिस्ट की गलती पर चुनाव आयोग की सफाई

'कंप्यूटर जातिवादी नहीं है', वोटर लिस्ट की गलती पर चुनाव आयोग की सफाई

यूपी सीईओ ने वोटर लिस्ट में नामों में गलतियों के बाद जातिवादी होने के आरोपों को नकारा है और एक अन्य जगह में हुई गलती का स्क्रीन शॉट शेयर कर अपना बचाव किया है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 26 Oct 2026 06:55 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 23 अक्टूबर को बीते विधान परिषद चुनाव में वोटर लिस्ट में कई जगह मतदाता या उसके पिता या फिर पते का नाम अजीबो-गरीब सामने आए. जिसके बाद चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो गए. यही नहीं गलतियों में भी जातिवादी होने के आरोप लगने लगे. इस पर अब आयोग ने सफाई दी है.

आयोग ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, "हालिया विधान परिषद के चुनाव की मतदाता सूची में एक अजीबोगरीब नाम 'राम ने शर्मा को मारा' भी है. कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर जातिवादी नहीं है. हमारे द्वारा गलती किया जाना स्वीकार है लेकिन हमारे सौभाग्य से गलती होते समय भी जाति का भेदभाव नहीं हुआ है.भगवान का यह भी शुक्र है की राम ने किसी अल्पसंख्यक को नहीं मारा है. नहीं तो जातिवादी होने के साथ-साथ सांप्रदायिक होने का इल्ज़ाम भी लगता."

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आप नेता संजय सिंह के पोस्ट पर जवाब 

सीईओ उत्तर प्रदेश एक हैंडल से आप नेता संजय सिंह को जवाब दिया गया है और इलाहबाद-झांसी स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट की स्क्रीन शॉट है, जिसमें पिता का नाम 'राम ने शर्मा को मारा' लिखा गया है. इस पोस्ट के माध्यम से आयोग ने अपने ऊपर लग रहे जातिवादी होने के आरोप को नकारा है और नाम गलत होने की गलती वह स्वीकार कर चुका है. उसमें सुधार का दावा कर रहा है.

स्नातक और शिक्षक MLC में मिलीं थीं शिकायतें 

यहां बता दें कि इस तरह के कई और नामों और पते पर  अजीबो-गरीब नाम दर्ज मिले. जिस पर राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए. बाद चुनाव अधिकारियों ने सफाई दी कि ये गलती सॉफ्टवेयर द्वारा नाम के ट्रांसलेशन से हुई है जिसे सुधारा जा रहा है.

यूपी में के कई जिलों में SIR के बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मिली है. पीलीभीत में एक ही एपिक कार्ड पर 13 हजार से ज्यादा नाम उर पते दर्ज मिले जिसके बाद बवाल हो गया था. बाद में आयोग ने तत्कालीन एसडीएम समेत कई कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई. बस्ती और आजमगढ़ में भी डुप्लीकेट नाम के कई मतदाता मिले.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 26 Oct 2026 06:55 AM (IST)
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