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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सही वक्त पर...' PM मोदी के पिता पर खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बोले नितिन गडकरी

'सही वक्त पर...' PM मोदी के पिता पर खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बोले नितिन गडकरी

खरगे के पीएम मोदी के पिता पर टिप्पणी करने के बाद बवाल मच गया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खरगे पर निशाना साधा है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 26 Oct 2026 08:23 AM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिसके बाद से बवाल शुरू हो गया है. खरगे के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस को घेरा है. बीजेपी ने खरगे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा तक कर दी है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वर्गीय पिताजी के प्रति कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी ने पटना में जो कहा, वह अत्यंत निंदनीय है. इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए, कम है.

राजनीति की मर्यादा का भी अपमान है
उन्होंने आगे लिखा, यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री जी या उनके परिवार के लिए ऐसी भाषा सुनने को मिली हो. उनकी साधारण पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाया गया, उनकी पूजनीय माताजी के लिए भी अपशब्द कहे गए. अब वही भाषा पार्टी के सबसे बड़े नेता की ज़ुबान पर आ गई है. लोकतंत्र में विरोध का पूरा हक है. सरकार से सवाल पूछिए, उसके काम की आलोचना कीजिए लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के जनादेश से चुने गए प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिता को बहस में घसीटना ठीक नहीं है. यह एक परिवार का ही नहीं, राजनीति की मर्यादा का भी अपमान है.

जब तर्क कम पड़ जाते हैं, तब भाषा बिगड़ने लगती है. कांग्रेस को इस पर सोचना चाहिए, और श्री खरगे जी को अपने शब्दों पर खेद जताना चाहिए। जनता सब देख रही है और अपना जवाब लोकतांत्रिक तरीके से जरूर देगी.

बीजेपी खरगे के बयान की कड़ी निंदा कर रही है. उनसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है. केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सारी मर्यादाएं तार-तार कर दी हैं. भारतीय जनता पार्टी ने देशभर में खरगे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है.

क्या है मामला

कांग्रेस के कार्यक्रम में पीएम मोदी की आलोचना करते हुए खरगे भाषण दे रहे थे. इसी दौरान दर्शकों में मौजूद एक व्यक्ति ने कथित तौर पर बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं नहीं जाने वाले हैं. इस पर खरगे ने विवादित बयान दे दिया.

ये भी पढ़ें: ट्रंप ने किसे कह दिया जिहादी? बोले- 'अमेरिका में शरिया कानून...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 26 Oct 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
Nitin Gadkari PM Modi : Mallikarjun Kharge
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