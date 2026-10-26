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हिंदी न्यूज़ऑटोYoudha ePod G लॉन्च, 545 KG पेलोड और 180 KM की रेंज

Youdha ePod G लॉन्च, 545 KG पेलोड और 180 KM की रेंज

योद्धा ने लॉन्च किया नया ePod G इलेक्ट्रिक कार्गो थ्री-व्हीलर. इसमें 545 kg पेलोड क्षमता, 180 km की शानदार रेंज और 11.8 kWh की पावरफुल बैटरी दी गई है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 26 Oct 2026 08:43 AM (IST)
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हमारे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है. लोग अब डेली यूज़ के साथ कमर्शियल वाहन में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना पसंद कर रहे हैं. क्योंकि यह गाड़ियों जेब पर हल्की पड़ रही हैं. थ्री-व्हीलर इलेक्ट्रिक गाड़ी में अभी योद्धा कंपनी बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है.

जबकि कंपनी ने अभी हाल ही में ePod G इलेक्ट्रिक कार्गो थ्री-व्हीलर लॉन्च कर दिया है. बता दें कि यह नया कमर्शियल वाहन खास तौर पर लास्ट-माइल डिलीवरी, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, लॉजिस्टिक्स कंपनियों और छोटे व्यापारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. चलिए इस नए कार्गो थ्री-व्हीलर की रेंज, पावरट्रेन और फीचर्स के बारे में जानते हैं.

रेंज है काफी शानदार

बता दें कि परफॉर्मेंस और पावर के मामले में योद्धा ePod G को काफी मजबूत बनाया गया है. क्योंकि इस गाड़ी में 11.8 kWh क्षमता का एडवांस्ड लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पैक दिया गया है. इस पावरफुल बैटरी को 6 kW की थ्री-फेज परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर से जोड़ा गया है. जो हर तरह के रास्तों पर बढ़िया परफॉर्मेंस देती है.

बात करें अगर रेंज की तो कंपनी का दावा है कि यह वाहन एक बार फुल चार्ज होने पर 170 से 180 किलोमीटर तक की दूरी बेहद आसानी से तय कर सकता है. वहीं इसकी टॉप स्पीड 50 किमी/घंटा से कम रखी गई है. जबकि इसकी बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में महज 4 से 5 घंटे का समय लगता है.

Youdha ePod G लॉन्च, 545 KG पेलोड और 180 KM की रेंज

यह भी पढ़ें: हाईवे पर इमरजेंसी में नहीं लग रहा 1033, तुरंत करें ये काम

पेलोड क्षमता है बेहतरीन

जानकारी दें दे कि Youdha ePod G का वाहन वजन1,000 किलोग्राम है और इसकी पेलोड क्षमता 545 किलोग्राम है. जिसका मतलब है कि व्यापारी एक ही चक्कर में ज्यादा से ज्यादा सामान आसानी से डिलीवर कर सकते हैं.

जबकि कारोबारियों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कंपनी इसे हाफ-डेक बॉडी के साथ-साथ 4 अलग-अलग तरह के क्लोज्ड-बॉक्स ऑप्शंस में भी पेश कर रही है. इसके मजबूत 12-इंच के टायर्स और हेवी-ड्यूटी स्टील रिम्स इसे खराब से खराब सड़कों पर भी बिना किसी परेशानी के चलने में मदद करते हैं.

Youdha ePod G लॉन्च, 545 KG पेलोड और 180 KM की रेंज

आधुनिक फीचर्स भी है इस वाहन में

बता दें कि योद्धा ePod G सिर्फ ताकतवर ही नहीं है बल्कि तकनीक के मामले में भी काफी स्मार्ट है. रात में या कम रोशनी में सामान ले जाते वक्त सेफ्टी के लिए इसमें दमदार LED हेडलाइट्स दी गई हैं.

ड्राइवर के आराम और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इसमें 7-इंच का डिजिटल LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगाया गया है. स्मार्ट CAN कनेक्टिविटी से लैस यह डिस्प्ले ड्राइवर को गाड़ी की स्पीड, बैटरी चार्जिंग स्टेटस और व्हीकल डायग्नोस्टिक्स जैसी हर जरूरी जानकारी रियल-टाइम में दिखाता रहता है.

क्या है कंपनी का विजन?

कार्गो सेगमेंट में ePod G की एंट्री को लेकर योद्धा के सीईओ आयुष लोहिया ने काफी खुशी जताई है. उन्होंने बताया कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद अब कार्गो मार्केट में कदम रखा गया है.

कंपनी का मुख्य लक्ष्य लास्ट-माइल डिलीवरी से जुड़े छोटे व्यापारियों, फ्लीट ऑपरेटरों और खुद का काम करने वाले ड्राइवर्स को एक किफायती व लाभदायक साधन देना है. पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच यह नया इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर हर दिन की रनिंग कॉस्ट को बहुत कम कर देगा.

यह भी पढ़ें: Tata, Maruti, Hyundai की कारें हुईं सस्ती, मिल रहा बड़ा डिस्काउंट

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 26 Oct 2026 08:43 AM (IST)
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