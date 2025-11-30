हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोYear 2026 Prediction: 2026 की भविष्यवाणी ने बढ़ाई दहशत, भारत पर इस तरह आ सकती है कयामत

Year 2026 Prediction: 2026 की भविष्यवाणी ने बढ़ाई दहशत, भारत पर इस तरह आ सकती है कयामत

Year 2026 Prediction: नववर्ष शुरू होने से पहले इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं. मंगल का मंत्री होना, ग्रहों की उथल-पुथल और दुर्लभ खगोलीय संयोग के कारण विशेषज्ञ इस वर्ष को भारी और दशहत वाला बता रहे हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 30 Nov 2025 01:53 PM (IST)
Year 2026 Prediction: नववर्ष शुरू होने से पहले इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं. मंगल का मंत्री होना, ग्रहों की उथल-पुथल और दुर्लभ खगोलीय संयोग के कारण विशेषज्ञ इस वर्ष को भारी और दशहत वाला बता रहे हैं.

भविष्यवाणी 2026

1/6
हिंदू नववर्ष की शुरुआत 19 मार्च 2026 से होगी. विक्रम संवत 2082 के अंतर्गत यह साल सिद्धार्थ संवत्सर चल रहा है और इसके बाद 2026 के संवत्सर को रौद्र संवत कहा जा रहा है. आइए जानते हैं किन मामलों में नया साल 2026 रौद्र या भयंकर रहेगा.
हिंदू नववर्ष की शुरुआत 19 मार्च 2026 से होगी. विक्रम संवत 2082 के अंतर्गत यह साल सिद्धार्थ संवत्सर चल रहा है और इसके बाद 2026 के संवत्सर को रौद्र संवत कहा जा रहा है. आइए जानते हैं किन मामलों में नया साल 2026 रौद्र या भयंकर रहेगा.
2/6
भविष्यवाणी के अनुसार, 2026 में रौद्र संवत्सर 2083 दुनियाभर में नरसंहार लेकर आ सकता है. मौसम में बदलाव, ज्वालामुखी फटना, युद्ध, हिंसा, बड़े भूकंप के संकेत भी मिल रहे हैं.
भविष्यवाणी के अनुसार, 2026 में रौद्र संवत्सर 2083 दुनियाभर में नरसंहार लेकर आ सकता है. मौसम में बदलाव, ज्वालामुखी फटना, युद्ध, हिंसा, बड़े भूकंप के संकेत भी मिल रहे हैं.
3/6
ग्रहों की चाल की बात करें तो नववर्ष के राजा भले ही गुरु रहेंगे, लेकिन गुरु अतिचारी रहेंगे. साल 2025 के मंत्री मंगल भी क्रूर ग्रहों के साथ मिलकर विध्वंसक युति बनाएंगे. वहीं शनि पहले से ही शत्रु ग्रह गुरु की राशि में मीन में संचरण कर रहे हैं.
ग्रहों की चाल की बात करें तो नववर्ष के राजा भले ही गुरु रहेंगे, लेकिन गुरु अतिचारी रहेंगे. साल 2025 के मंत्री मंगल भी क्रूर ग्रहों के साथ मिलकर विध्वंसक युति बनाएंगे. वहीं शनि पहले से ही शत्रु ग्रह गुरु की राशि में मीन में संचरण कर रहे हैं.
4/6
भारत की बात करें तो साल 2026 भारत के लिए भी भारी रह सकता है. इस अवधि में राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. बड़े राज्यों में विरोध और संकट हो सकते हैं. प्रदूषण, भूंकप और आपदाएं भी कहर बनेगी.
भारत की बात करें तो साल 2026 भारत के लिए भी भारी रह सकता है. इस अवधि में राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. बड़े राज्यों में विरोध और संकट हो सकते हैं. प्रदूषण, भूंकप और आपदाएं भी कहर बनेगी.
5/6
ऐसी भी भविष्यवाणी है कि, 2026 में मंगल की चाल बड़े युद्ध के संकेत दे रही है. यदि इस साल युद्ध हुआ तो वह 2027 तक चल सकता है.
ऐसी भी भविष्यवाणी है कि, 2026 में मंगल की चाल बड़े युद्ध के संकेत दे रही है. यदि इस साल युद्ध हुआ तो वह 2027 तक चल सकता है.
6/6
2026 में होने वाले ग्रह-गोचर महामारी जैसी गंभीर स्थिति के दोबारा जन्म लेने के संकेत भी दे रही है. विशेषकर जून-जुलाई के महीने में संक्रमण या महामारी से स्वास्थ्य संकट हो सकता है.
2026 में होने वाले ग्रह-गोचर महामारी जैसी गंभीर स्थिति के दोबारा जन्म लेने के संकेत भी दे रही है. विशेषकर जून-जुलाई के महीने में संक्रमण या महामारी से स्वास्थ्य संकट हो सकता है.
Published at : 30 Nov 2025 01:53 PM (IST)
Tags :
Astrological Prediction New Year 2025 Prediction 2026 Year 2026 Prediction

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA 1st ODI: रोहित, गिल के बाद राहुल भी नहीं बदल पाए किस्मत, लगातार 19 बार टीम इंडिया हारी टॉस
रोहित, गिल के बाद राहुल भी नहीं बदल पाए किस्मत, लगातार 19 बार टीम इंडिया हारी टॉस
इंडिया
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
बॉलीवुड
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UP NEWS: यूपी में बेकाबू कार का रोगंटे खड़े कर देने वाला वीडियो | ABP NEWS
Delhi Mercedes Accident: बेकाबू मर्सिडीज ने कैसे ली लोगों की जान,जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी
Babri Masjid Politics: CM के दखल के बाद शौर्य दिवस का पूरा प्लान रद्द | West Bengal Politics
Babri Masjid Politics: बाबरी मस्जिद पर बंगाल-राजस्थान की राजनीति आमने-सामने | West Bengal Politics
Delhi Mercedes Accident: दिल्ली में बेकाबू मर्सिडीज का कहर,फुटपाथ पर सो रहे तीन लोगों को कुचला

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA 1st ODI: रोहित, गिल के बाद राहुल भी नहीं बदल पाए किस्मत, लगातार 19 बार टीम इंडिया हारी टॉस
रोहित, गिल के बाद राहुल भी नहीं बदल पाए किस्मत, लगातार 19 बार टीम इंडिया हारी टॉस
इंडिया
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
बॉलीवुड
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?
पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
हेल्थ
Frequent Cold: सुबह उठते ही बार-बार क्यों होता है जुकाम? समझ जाएं बॉडी में इस चीज की है कमी
सुबह उठते ही बार-बार क्यों होता है जुकाम? समझ जाएं बॉडी में इस चीज की है कमी
यूटिलिटी
दीवार से इतनी दूर होना चाहिए फ्रिज, लंबा चलाना है तो जान लें काम की बात
दीवार से इतनी दूर होना चाहिए फ्रिज, लंबा चलाना है तो जान लें काम की बात
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget