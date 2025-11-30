ग्रहों की चाल की बात करें तो नववर्ष के राजा भले ही गुरु रहेंगे, लेकिन गुरु अतिचारी रहेंगे. साल 2025 के मंत्री मंगल भी क्रूर ग्रहों के साथ मिलकर विध्वंसक युति बनाएंगे. वहीं शनि पहले से ही शत्रु ग्रह गुरु की राशि में मीन में संचरण कर रहे हैं.