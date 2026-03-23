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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोRam Navami 2026: राम नवमी के दिन 5 चीजें घर जरुर लाएं, दुर्भाग्य कोसों दूर रहेगा

Ram Navami 2026: राम नवमी के दिन 5 चीजें घर जरुर लाएं, दुर्भाग्य कोसों दूर रहेगा

Ram Navami 2026: राम नवमी 27 मार्च 2026 को है. इस दिन रामलला के जन्म से पहले कुछ खास चीजें घर जरुर लाना चाहिए. मान्यता है इससे सालभर मां लक्ष्मी घर में विराजित रहती हैं. वास्तु दोष दूर होता है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 23 Mar 2026 08:26 PM (IST)
Ram Navami 2026: राम नवमी 27 मार्च 2026 को है. इस दिन रामलला के जन्म से पहले कुछ खास चीजें घर जरुर लाना चाहिए. मान्यता है इससे सालभर मां लक्ष्मी घर में विराजित रहती हैं. वास्तु दोष दूर होता है.

राम नवमी 2026

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राम नवमी के दिन घर में शंख लाना बहुत शुभ होता है. शंख माता लक्ष्मी को प्रिय है. राम जी की आरती के समय उसी शंख को बजाएं, इसकी ध्वनि से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. साथ ही दुर्भाग्य दूर रहता है.
राम नवमी के दिन घर में शंख लाना बहुत शुभ होता है. शंख माता लक्ष्मी को प्रिय है. राम जी की आरती के समय उसी शंख को बजाएं, इसकी ध्वनि से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. साथ ही दुर्भाग्य दूर रहता है.
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श्रीराम यंत्र को श्रीराम की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि राम नवमी पर घर में श्रीराम यंत्र की स्थापना करने से परिवार में प्रेम, सम्मान और एकता बढ़ती है. ये घर को बुरी नजर और अनिष्ठ घटनाओं से बचाने में सहायक है. ये वास्तु दोष से रक्षा करता है.
श्रीराम यंत्र को श्रीराम की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि राम नवमी पर घर में श्रीराम यंत्र की स्थापना करने से परिवार में प्रेम, सम्मान और एकता बढ़ती है. ये घर को बुरी नजर और अनिष्ठ घटनाओं से बचाने में सहायक है. ये वास्तु दोष से रक्षा करता है.
Published at : 23 Mar 2026 08:26 PM (IST)
Tags :
RAM DARBAR RAM JI Ram Navami 2026

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