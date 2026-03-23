श्रीराम यंत्र को श्रीराम की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि राम नवमी पर घर में श्रीराम यंत्र की स्थापना करने से परिवार में प्रेम, सम्मान और एकता बढ़ती है. ये घर को बुरी नजर और अनिष्ठ घटनाओं से बचाने में सहायक है. ये वास्तु दोष से रक्षा करता है.