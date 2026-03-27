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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashial 27 March 2026: कुंभ राशि करियर में क्रिएटिव सफलता, विदेश से लाभ और सेहत में सुधार के संकेत

Aaj Ka Kumbh Rashial 27 March 2026: कुंभ राशि करियर में क्रिएटिव सफलता, विदेश से लाभ और सेहत में सुधार के संकेत

Aquarius Horoscope 27 March 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Mar 2026 02:50 AM (IST)
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Kumbh Rashifal 27 March 2026 in Hindi: कुंभ राशि आज चन्द्रमा आपके षष्ठम भाव में स्थित हैं, जो रोग, शत्रु और दैनिक कार्यों का भाव होता है. इस कारण आज का दिन आपके लिए चुनौतियों पर विजय पाने और खुद को मजबूत साबित करने का है. आप अपने अनुभव और समझदारी से हर कठिन परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा. आप भले ही शांत रहकर काम करेंगे, लेकिन आपके परिणाम सभी को प्रभावित करेंगे. आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिव सोच सीनियर्स और बॉस को आपकी ओर आकर्षित करेगी. मैनेजमेंट आपको किसी बड़े पद जैसे ‘क्रिएटिव हेड’ की जिम्मेदारी दे सकता है. मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा, जिससे आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभकारी है. आपका अनुभव आपको गलत लोगों और घाटे वाले सौदों से बचाएगा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद आपकी सर्विस और प्रोडक्ट की डिमांड अचानक बढ़ सकती है. विदेशी क्लाइंट्स आपके साथ काम करने के लिए खुद आगे आएंगे. यह समय आपके बिजनेस विस्तार और मुनाफे में वृद्धि का संकेत दे रहा है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में आज सुधार देखने को मिलेगा. पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है. आपकी नींद गहरी और सुकूनभरी होगी, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी और थकान दूर होगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. माता के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम जीवन में गहराई और आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस होगा. रिश्तों में समझ और अपनापन बढ़ेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों और कलाकारों के लिए आज का दिन प्रेरणादायक रहेगा. आर्टिस्ट को समाज को संदेश देने का अवसर मिल सकता है. खिलाड़ियों को कोच से नई रणनीति या गुरुमंत्र मिलेगा, जिससे उनका प्रदर्शन बेहतर होगा.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 2
लकी रंग: ऑरेंज
अनलकी नंबर: 7

उपाय (Remedy)
आज भगवान शनिदेव की पूजा करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज कुंभ राशि वालों को करियर में उन्नति मिलेगी?
हाँ, आपको नई जिम्मेदारी और पद मिलने के योग हैं.

Q2. क्या बिजनेस में विदेश से लाभ होगा?
जी हाँ, विदेशी क्लाइंट्स से अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं.

Q3. क्या स्वास्थ्य में सुधार होगा?
हाँ, पुरानी बीमारी से राहत और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Mar 2026 02:50 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
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