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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोDurga Ashtami 2026 Rashifal: आज दुर्गा अष्टमी पर बन रहे 4 दुर्लभ संयोग, इन राशियों पर मां लक्ष्मी रहेंगी मेहरबान

Durga Ashtami 2026 Rashifal: आज दुर्गा अष्टमी पर बन रहे 4 दुर्लभ संयोग, इन राशियों पर मां लक्ष्मी रहेंगी मेहरबान

Durga Ashtami 2026 Rashifal: चैत्र नवरात्रि की महाष्टमी 26 मार्च 2026 को है. इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं ऐसे में कुछ राशियों को माता रानी की विशेष कृपा मिलेगी. धन समृद्धि के योग हैं.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 26 Mar 2026 06:11 AM (IST)
Durga Ashtami 2026 Rashifal: चैत्र नवरात्रि की महाष्टमी 26 मार्च 2026 को है. इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं ऐसे में कुछ राशियों को माता रानी की विशेष कृपा मिलेगी. धन समृद्धि के योग हैं.

चैत्र नवरात्रि अष्टमी 2026

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चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर गजकेसरी योग, वरिष्ण योग, सुनफा योग, वेशी योग और त्रि-एकादशी योग का संयोग बन रहा है. इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि, शोभन और रवि योग भी रहेगा. ऐसे में कुछ राशियों के लिए दुर्गा अष्टमी बहुत लकी रहेगी.
चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर गजकेसरी योग, वरिष्ण योग, सुनफा योग, वेशी योग और त्रि-एकादशी योग का संयोग बन रहा है. इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि, शोभन और रवि योग भी रहेगा. ऐसे में कुछ राशियों के लिए दुर्गा अष्टमी बहुत लकी रहेगी.
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चैत्र नवरात्रि की अष्टमी का दिन मिथुन राशि वालों के लिए धनदायक होने वाला है. ऑफिस में मिली जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल होंगे. लोग आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे. सम्मान मिलेगा साथ ही बिजनेस में कमाई अच्छी होगी.
चैत्र नवरात्रि की अष्टमी का दिन मिथुन राशि वालों के लिए धनदायक होने वाला है. ऑफिस में मिली जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल होंगे. लोग आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे. सम्मान मिलेगा साथ ही बिजनेस में कमाई अच्छी होगी.
Published at : 26 Mar 2026 06:11 AM (IST)
Tags :
Navratri 2026 Chaitra Navratri 2026 Durga Ashtami 2026

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