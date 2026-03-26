चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर गजकेसरी योग, वरिष्ण योग, सुनफा योग, वेशी योग और त्रि-एकादशी योग का संयोग बन रहा है. इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि, शोभन और रवि योग भी रहेगा. ऐसे में कुछ राशियों के लिए दुर्गा अष्टमी बहुत लकी रहेगी.