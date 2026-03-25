Shukra Gochar 2026: रामनवमी पर शुक्र का गोचर, मिथुन, सिंह, धनु समेत इन राशियों के जीवन में प्यार की दस्तक

गुरुवार 26 मार्च को सुबह 5 बजकर 13 मिनट पर शुक्र का गोचर मेष राशि में होगा. साथ ही शुक्र अश्विनी नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे. शुक्र का गोचर मेष, मिथुन, धनु समेत 5 राशियों के प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रहा है.