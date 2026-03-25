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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरShukra Gochar 2026: रामनवमी पर शुक्र का गोचर, मिथुन, सिंह, धनु समेत इन राशियों के जीवन में प्यार की दस्तक

Shukra Gochar 2026: रामनवमी पर शुक्र का गोचर, मिथुन, सिंह, धनु समेत इन राशियों के जीवन में प्यार की दस्तक

Shukra Gochar 2026: 26 मार्च को रामनवमी के दिन सुबह 05.13 पर शुक्र ग्रह का गोचर मेष राशि में होगा. मंगल की राशि में आकर शुक्र मिथुन, सिंह, धनु समेत कई राशियों के प्रेम जीवन के लिए शुभ साबित होंगे.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 25 Mar 2026 12:29 PM (IST)
Shukra Gochar 2026: 26 मार्च को रामनवमी के दिन सुबह 05.13 पर शुक्र ग्रह का गोचर मेष राशि में होगा. मंगल की राशि में आकर शुक्र मिथुन, सिंह, धनु समेत कई राशियों के प्रेम जीवन के लिए शुभ साबित होंगे.

शुक्र गोचर 2026 मेष राशि में

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शुक्र ग्रह की चाल में बदलाव होने का असर करियर, आर्थिक स्थिति और प्रेम जीवन पर मुख्य रूप से पड़ता है. इसलिए ज्योतिष में शुक्र का गोचर या राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाता है.
शुक्र ग्रह की चाल में बदलाव होने का असर करियर, आर्थिक स्थिति और प्रेम जीवन पर मुख्य रूप से पड़ता है. इसलिए ज्योतिष में शुक्र का गोचर या राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाता है.
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गुरुवार 26 मार्च को सुबह 5 बजकर 13 मिनट पर शुक्र का गोचर मेष राशि में होगा. साथ ही शुक्र अश्विनी नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे. शुक्र का गोचर मेष, मिथुन, धनु समेत 5 राशियों के प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रहा है.
गुरुवार 26 मार्च को सुबह 5 बजकर 13 मिनट पर शुक्र का गोचर मेष राशि में होगा. साथ ही शुक्र अश्विनी नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे. शुक्र का गोचर मेष, मिथुन, धनु समेत 5 राशियों के प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रहा है.
Published at : 25 Mar 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Venus Transit Shukra Grah Rashifal 2026 Shukra Gochar 2026 Ram Navami 2026

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