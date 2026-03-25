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Shukra Gochar 2026: रामनवमी पर शुक्र का गोचर, मिथुन, सिंह, धनु समेत इन राशियों के जीवन में प्यार की दस्तक
Shukra Gochar 2026: 26 मार्च को रामनवमी के दिन सुबह 05.13 पर शुक्र ग्रह का गोचर मेष राशि में होगा. मंगल की राशि में आकर शुक्र मिथुन, सिंह, धनु समेत कई राशियों के प्रेम जीवन के लिए शुभ साबित होंगे.
शुक्र गोचर 2026 मेष राशि में
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Published at : 25 Mar 2026 12:29 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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