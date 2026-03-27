Dhanu Rashifal 27 March 2026 in Hindi: धनु राशि आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित हैं, जो अचानक परिवर्तन, बाधाओं और अनिश्चितता का संकेत देता है. इस कारण आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. किसी भी कार्य में जल्दबाजी या लापरवाही नुकसान दे सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना आवश्यक है.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सतर्कता से भरा रहेगा. ऑफिस में कोवर्कर्स के साथ संवाद की कमी किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में देरी का कारण बन सकती है. सीनियर के साथ किसी नीति को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपनी राय को थोपने से बचें. आपकी मेहनत का श्रेय कोई और लेने की कोशिश कर सकता है, जिससे मन खिन्न हो सकता है. आज अपनी छवि को बनाए रखने के लिए शांत रहकर काम करना ही बेहतर रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. मार्केट की अस्थिरता आपके पक्ष में नहीं रहेगी और छोटे व्यापारियों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. विदेशी बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण एक्सपोर्ट ऑर्डर्स प्रभावित हो सकते हैं. कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ेगी, जिससे मुनाफा कम होगा. कस्टमर का भरोसा कम होने से बिक्री में गिरावट आ सकती है और अनियोजित खर्चों से बजट बिगड़ सकता है. कैश-फ्लो को संभालना आज बेहद जरूरी होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है. गले में संक्रमण या टॉन्सिल की समस्या हो सकती है. ठंडी चीजों से परहेज करें और गर्म पानी का सेवन करें. दिनचर्या को संतुलित रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी के साथ पुराने विवाद दोबारा उभर सकते हैं और रिश्तेदारों का हस्तक्षेप मामलों को और जटिल बना सकता है. रिश्तों को संभालने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को याद करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. ध्यान केंद्रित करने के लिए नियमित अभ्यास और सही रणनीति अपनाएं.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 7

लकी रंग: ब्लू

अनलकी नंबर: 4

उपाय (Remedy)

आज भगवान विष्णु या गुरु बृहस्पति की पूजा करें और “ॐ गुरुवे नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

FAQs

Q1. क्या आज धनु राशि वालों को बिजनेस में नुकसान हो सकता है?

हाँ, मार्केट की अस्थिरता के कारण नुकसान की संभावना है.

Q2. क्या करियर में समस्या आ सकती है?

जी हाँ, ऑफिस में विवाद और गलतफहमी से परेशानी हो सकती है.

Q3. क्या स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी है?

हाँ, गले से जुड़ी समस्या से बचने के लिए खान-पान का ध्यान रखें.

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