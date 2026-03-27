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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Dhanu Rashifal 27 March 2026: धनु राशि सतर्कता जरूरी, करियर में चुनौतियां और बिजनेस में उतार-चढ़ाव के संकेत

Aaj Ka Dhanu Rashifal 27 March 2026: धनु राशि सतर्कता जरूरी, करियर में चुनौतियां और बिजनेस में उतार-चढ़ाव के संकेत

Sagittarius Horoscope 27 March 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Mar 2026 02:40 AM (IST)
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Dhanu Rashifal 27 March 2026 in Hindi: धनु राशि आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित हैं, जो अचानक परिवर्तन, बाधाओं और अनिश्चितता का संकेत देता है. इस कारण आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. किसी भी कार्य में जल्दबाजी या लापरवाही नुकसान दे सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना आवश्यक है.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सतर्कता से भरा रहेगा. ऑफिस में कोवर्कर्स के साथ संवाद की कमी किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में देरी का कारण बन सकती है. सीनियर के साथ किसी नीति को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपनी राय को थोपने से बचें. आपकी मेहनत का श्रेय कोई और लेने की कोशिश कर सकता है, जिससे मन खिन्न हो सकता है. आज अपनी छवि को बनाए रखने के लिए शांत रहकर काम करना ही बेहतर रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. मार्केट की अस्थिरता आपके पक्ष में नहीं रहेगी और छोटे व्यापारियों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. विदेशी बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण एक्सपोर्ट ऑर्डर्स प्रभावित हो सकते हैं. कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ेगी, जिससे मुनाफा कम होगा. कस्टमर का भरोसा कम होने से बिक्री में गिरावट आ सकती है और अनियोजित खर्चों से बजट बिगड़ सकता है. कैश-फ्लो को संभालना आज बेहद जरूरी होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है. गले में संक्रमण या टॉन्सिल की समस्या हो सकती है. ठंडी चीजों से परहेज करें और गर्म पानी का सेवन करें. दिनचर्या को संतुलित रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी के साथ पुराने विवाद दोबारा उभर सकते हैं और रिश्तेदारों का हस्तक्षेप मामलों को और जटिल बना सकता है. रिश्तों को संभालने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को याद करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. ध्यान केंद्रित करने के लिए नियमित अभ्यास और सही रणनीति अपनाएं.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 7
लकी रंग: ब्लू
अनलकी नंबर: 4

उपाय (Remedy)
आज भगवान विष्णु या गुरु बृहस्पति की पूजा करें और “ॐ गुरुवे नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

FAQs

Q1. क्या आज धनु राशि वालों को बिजनेस में नुकसान हो सकता है?
हाँ, मार्केट की अस्थिरता के कारण नुकसान की संभावना है.

Q2. क्या करियर में समस्या आ सकती है?
जी हाँ, ऑफिस में विवाद और गलतफहमी से परेशानी हो सकती है.

Q3. क्या स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी है?
हाँ, गले से जुड़ी समस्या से बचने के लिए खान-पान का ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Mar 2026 02:40 AM (IST)
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