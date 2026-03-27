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Aaj Ka Makar Rashifal 27 March 2026: मकर राशि रिश्तों में मजबूती, करियर में बड़ा ब्रेक और बिजनेस में ग्लोबल सफलता के संकेत
Capricorn Horoscope 27 March 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?
Makar Rashifal 27 March 2026 in Hindi: मकर राशि आज चन्द्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित हैं, जो साझेदारी, विवाह और सहयोग का भाव होता है. इस कारण आज का दिन आपके लिए रिश्तों में मजबूती, बिजनेस पार्टनरशिप में सफलता और करियर में नए अवसर लेकर आएगा. अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा.
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Source: IOCL