Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा की पूजा से दूर रखें ये चीजें, वरना नाराज हो सकती हैं देवी

बासी या मुरझाए फूल- मां दुर्गा की पूजा में हमेशा ताजे और सुगंधित फूल ही अर्पित करने चाहिए. बासी या फिर मुरझाए हुए फूल देवी को अर्पित करना अशुभ माना जाता है. इससे पूजा का पुण्य कम हो सकता है. मां को ताजे लाल गुडहल के फूल अतिप्रिय है.