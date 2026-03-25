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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोChaitra Navratri 2026: मां दुर्गा की पूजा से दूर रखें ये चीजें, वरना नाराज हो सकती हैं देवी

Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा की पूजा से दूर रखें ये चीजें, वरना नाराज हो सकती हैं देवी

Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा की पूजा में शुद्धता और पवित्रता विशेष ध्यान रखें. इसलिए यह जान लें कि, नवरात्रि या किसी भी दिन मां दुर्गा की पूजा करते समय किन चीजों को देवी पूजन में शामिल न करें.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 25 Mar 2026 08:09 AM (IST)
Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा की पूजा में शुद्धता और पवित्रता विशेष ध्यान रखें. इसलिए यह जान लें कि, नवरात्रि या किसी भी दिन मां दुर्गा की पूजा करते समय किन चीजों को देवी पूजन में शामिल न करें.

मां दुर्गा पूजा नियम

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शक्तिस्वरूपा देवी दुर्गा की पूजा के लिए नवरात्रि का समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है मां दुर्गा की पूजा श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता के साथ करनी चाहिए. इसलिए पूजा में ऐसी चीजें बिल्कुल शामिल न करें, जिससे देवी नाराज हो जाएं.
शक्तिस्वरूपा देवी दुर्गा की पूजा के लिए नवरात्रि का समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है मां दुर्गा की पूजा श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता के साथ करनी चाहिए. इसलिए पूजा में ऐसी चीजें बिल्कुल शामिल न करें, जिससे देवी नाराज हो जाएं.
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बासी या मुरझाए फूल- मां दुर्गा की पूजा में हमेशा ताजे और सुगंधित फूल ही अर्पित करने चाहिए. बासी या फिर मुरझाए हुए फूल देवी को अर्पित करना अशुभ माना जाता है. इससे पूजा का पुण्य कम हो सकता है. मां को ताजे लाल गुडहल के फूल अतिप्रिय है.
बासी या मुरझाए फूल- मां दुर्गा की पूजा में हमेशा ताजे और सुगंधित फूल ही अर्पित करने चाहिए. बासी या फिर मुरझाए हुए फूल देवी को अर्पित करना अशुभ माना जाता है. इससे पूजा का पुण्य कम हो सकता है. मां को ताजे लाल गुडहल के फूल अतिप्रिय है.
Published at : 25 Mar 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Puja Niyam Maa Durga Puja Puja Tips Navratri 2026 Chaitra Navratri 2026

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