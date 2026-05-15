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Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत कब है, कितने बजे लगेगी अमावस्या तिथि
Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है. इस बार 16 या 17 मई की डेट को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों ही दिन अमावस्या तिथि रहेगी. जानें व्रत कब रखा जाएगा.
वट सावित्री व्रत 2026
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Published at : 15 May 2026 06:10 AM (IST)
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डॉ .शिरीष मिश्र
Opinion