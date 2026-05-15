हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोVat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत कब है, कितने बजे लगेगी अमावस्या तिथि

Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत कब है, कितने बजे लगेगी अमावस्या तिथि

Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है. इस बार 16 या 17 मई की डेट को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों ही दिन अमावस्या तिथि रहेगी. जानें व्रत कब रखा जाएगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 15 May 2026 06:10 AM (IST)
Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है. इस बार 16 या 17 मई की डेट को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों ही दिन अमावस्या तिथि रहेगी. जानें व्रत कब रखा जाएगा.

वट सावित्री व्रत 2026

1/6
वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखने वाला पर्व है. इसमें महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष पूजा करती हैं और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं. तीज और करवा चौथ की तरह की हिंदू धर्म में इस पर्व का भी महत्व है.
वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखने वाला पर्व है. इसमें महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष पूजा करती हैं और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं. तीज और करवा चौथ की तरह की हिंदू धर्म में इस पर्व का भी महत्व है.
2/6
वट सावित्री व्रट ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को मनाया जाता है. इसी दिन शनि जयंती भी होती है. लेकिन पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ 16 और 17 मई दोनों ही दिन है. ऐसे में लोगों के बीच तिथि को लेकर असमंजस बनी हुई है.
वट सावित्री व्रट ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को मनाया जाता है. इसी दिन शनि जयंती भी होती है. लेकिन पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ 16 और 17 मई दोनों ही दिन है. ऐसे में लोगों के बीच तिथि को लेकर असमंजस बनी हुई है.
Published at : 15 May 2026 06:10 AM (IST)
Tags :
Jyeshtha Amavasya Vat Savitri Shani Jayanti 2026 Vat Savitri Vrat 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 15 May 2026: नौकरी, पैसा, प्यार और प्रतिष्ठा… ग्रहों की चाल आज किसका खेल बदल सकती है?
आज का राशिफल 15 मई 2026: नौकरी, पैसा, प्यार और प्रतिष्ठा… ग्रहों की चाल आज किसका खेल बदल सकती है?
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 15 May 2026: मीन राशि कॉम्पिटिशन में जीत के लिए पूर्व दिशा की यात्रा होगी मंगलकारी, पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी
मीन राशिफल 15 मई 2026 कॉम्पिटिशन में जीत के लिए पूर्व दिशा की यात्रा होगी मंगलकारी, पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 15 May 2026: कुंभ राशि आज मार्केटिंग और ब्रांडिंग लाएगी जबरदस्त सेल्स, MNCs से मिलेंगे सप्लाई के बड़े ऑर्डर्स
कुंभ राशिफल 15 मई 2026 आज मार्केटिंग और ब्रांडिंग लाएगी जबरदस्त सेल्स, MNCs से मिलेंगे सप्लाई के बड़े ऑर्डर्स
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 15 May 2026: मकर राशि मकर राशि वालों पर बढ़ेगा पुराने कर्ज का ब्याज, बैंक के सख्त रवैये से बिगड़ेगा कैश फ्लो
मकर राशिफल 15 मई 2026 मकर राशि वालों पर बढ़ेगा पुराने कर्ज का ब्याज, बैंक के सख्त रवैये से बिगड़ेगा कैश फ्लो
Advertisement

वीडियोज

UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Wholesale Inflation | Sandeep Chaudhary: PM अपील के बाद महंगाई का महा-विस्फोट | PM Modi Appeal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ .शिरीष मिश्र
डॉ .शिरीष मिश्र
वित्तीय अनुशासन के रोल मॉडल बने योगी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीट पेपर लीक पर बवाल के बाद एक्शन में शिक्षा मंत्री, देर रात बुलाई हाई लेवल मीटिंग, जानें क्या हुई चर्चा
नीट पेपर लीक पर बवाल के बाद एक्शन में शिक्षा मंत्री, देर रात बुलाई हाई लेवल मीटिंग, जानें क्या हुई चर्चा
दिल्ली NCR
आबकारी नीति केस से अलग हुईं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, अरविंद केजरीवाल बोले, 'सत्य की जीत हुई'
आबकारी नीति केस से अलग हुईं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, अरविंद केजरीवाल बोले, 'सत्य की जीत हुई'
आईपीएल 2026
CSK को संग ले डूबेगी ऋषभ पंत की LSG, लखनऊ से हारते ही चेन्नई होगी बाहर! समझें प्लेऑफ का गणित
CSK को संग ले डूबेगी ऋषभ पंत की LSG, लखनऊ से हारते ही चेन्नई होगी बाहर! समझें प्लेऑफ का गणित
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
इंडिया
केरलम के नए CM सतीशन ने राज्यपाल से की मुलाकात, सरकार बनाने का दावा किया पेश, जानें कब होगा शपथ ग्रहण
केरलम के नए CM सतीशन ने राज्यपाल से की मुलाकात, सरकार बनाने का दावा किया पेश, जानें कब होगा शपथ ग्रहण
बिहार
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
टेक्नोलॉजी
AI से पूछो सेहत के राज, लोन की बात या करियर की टेंशन! किसी को नहीं बताएगा WhatsApp का नया फीचर
AI से पूछो सेहत के राज, लोन की बात या करियर की टेंशन! किसी को नहीं बताएगा WhatsApp का नया फीचर
शिक्षा
UPSC CSE 2026: यूपीएससी परीक्षा से पहले जारी होंगे ई-एडमिट कार्ड, यहां मिलेगी डायरेक्ट लिंक
यूपीएससी परीक्षा से पहले जारी होंगे ई-एडमिट कार्ड, यहां मिलेगी डायरेक्ट लिंक
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget