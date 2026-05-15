Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत कब है, कितने बजे लगेगी अमावस्या तिथि

वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखने वाला पर्व है. इसमें महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष पूजा करती हैं और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं. तीज और करवा चौथ की तरह की हिंदू धर्म में इस पर्व का भी महत्व है.