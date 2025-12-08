वेलकम लिखा डोरमेट भी मेहमानों के स्वाग्त के लिए रखा जाता है. जो ये दर्शाता है कि आप किसी आने वाले का प्रेम से स्वाग्त कर रह हैं. वास्तु के अनुसार, जो शब्द हम देखते, लिखते और बोलते हैं वो हमारे आसपास की ऊर्जा को प्रभावित करता है.