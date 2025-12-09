हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vastu tips: क्या इन भाग्यशाली पौधों से दूर हो सकता है गृह क्लेश? जानें क्या कहता है वस्तु शास्त्र

Vastu tips: क्या इन भाग्यशाली पौधों से दूर हो सकता है गृह क्लेश? जानें क्या कहता है वस्तु शास्त्र

Vastu tips: घर में कुछ पौधे लगाने से घर का माहौल खुश और शांत रहता है. ये तनाव कम करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर करते हैं और खुशहाली लाते हैं. जानिए कौन से हैं ये खास पौधे.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 09 Dec 2025 05:12 PM (IST)
Vastu tips: घर में कुछ पौधे लगाने से घर का माहौल खुश और शांत रहता है. ये तनाव कम करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर करते हैं और खुशहाली लाते हैं. जानिए कौन से हैं ये खास पौधे.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 09 Dec 2025 05:12 PM (IST)

भाग्यशाली पौधे दूर करें गृह क्लेश

1/6
घर में कुछ पौधे लगाने से माहौल शांत और सुखद बन जाता है. तुलसी, मोगरा, अपराजिता, शमी और केला जैसे पौधे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और तनाव कम करते हैं. हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र के अनुसार इन पौधों को बहुत शुभ माना जाता है.
घर में कुछ पौधे लगाने से माहौल शांत और सुखद बन जाता है. तुलसी, मोगरा, अपराजिता, शमी और केला जैसे पौधे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और तनाव कम करते हैं. हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र के अनुसार इन पौधों को बहुत शुभ माना जाता है.
2/6
तुलसी घर से नकारात्मक ऊर्जा हटाती है और सुख-समृद्धि देती है. इसे घर की पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है. घर में कोई मांगलिक कार्य या अनुष्ठान हो तो भी तुलसी के पौधों को बहुत शुभ माना जाता है.
तुलसी घर से नकारात्मक ऊर्जा हटाती है और सुख-समृद्धि देती है. इसे घर की पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है. घर में कोई मांगलिक कार्य या अनुष्ठान हो तो भी तुलसी के पौधों को बहुत शुभ माना जाता है.
3/6
मोगरा घर में खुशबू के साथ शांति और प्यार बढ़ाता है. मान्यता है कि इसे उत्तर-पूर्व दिशा में लगाने से घर में शांति बनी रहती है. वही अपराजिता के पौधे भी घर में सुख समृद्धि के लिए जरूरी होता है. इसका फूल शनि देव और शिव को चढ़ाए जाते हैं. इससे घर के झगड़े और परेशानियाँ कम होती हैं.
मोगरा घर में खुशबू के साथ शांति और प्यार बढ़ाता है. मान्यता है कि इसे उत्तर-पूर्व दिशा में लगाने से घर में शांति बनी रहती है. वही अपराजिता के पौधे भी घर में सुख समृद्धि के लिए जरूरी होता है. इसका फूल शनि देव और शिव को चढ़ाए जाते हैं. इससे घर के झगड़े और परेशानियाँ कम होती हैं.
4/6
हिंदू धर्म में शमी का बहुत महत्व है. रामायण और महाभारत काल से ही इसकी महिमा रही है. शमी पौधा शनि ग्रह से जुड़ा माना जाता है. इसे मुख्य दरवाजे के बाईं ओर लगाना शुभ होता है. शनिवार को इसकी पूजा करने से जीवन की बाधाएँ कम होती हैं.
हिंदू धर्म में शमी का बहुत महत्व है. रामायण और महाभारत काल से ही इसकी महिमा रही है. शमी पौधा शनि ग्रह से जुड़ा माना जाता है. इसे मुख्य दरवाजे के बाईं ओर लगाना शुभ होता है. शनिवार को इसकी पूजा करने से जीवन की बाधाएँ कम होती हैं.
5/6
इन पौधों के अलावा घर में तांबे का विशेष यंत्र मंदिर या मुख्य दरवाजे पर रखना भी शुभ माना जाता है. माना जाता है कि इससे नकारात्मक ग्रहों का असर कम होता है. इसके अलाव मुख्य दरवाजे पर गणपति की मूर्ति रखें और “ॐ गण गणपतये नमः” का जाप करें. इससे घर में शांति और बरकत आती है.
इन पौधों के अलावा घर में तांबे का विशेष यंत्र मंदिर या मुख्य दरवाजे पर रखना भी शुभ माना जाता है. माना जाता है कि इससे नकारात्मक ग्रहों का असर कम होता है. इसके अलाव मुख्य दरवाजे पर गणपति की मूर्ति रखें और “ॐ गण गणपतये नमः” का जाप करें. इससे घर में शांति और बरकत आती है.
6/6
वास्तु के नियमों के अनुसार घर में नियमित साफ सफाई भी धार्मिक कारणों से जुड़ा है. घर की रोज सफाई करें और तुलसी की पूजा करें. गंगाजल छिड़कें. कपूर जलाएँ. इन उपायों से घर में शांति, प्रेम हमेशा बनी रहतl है.
वास्तु के नियमों के अनुसार घर में नियमित साफ सफाई भी धार्मिक कारणों से जुड़ा है. घर की रोज सफाई करें और तुलसी की पूजा करें. गंगाजल छिड़कें. कपूर जलाएँ. इन उपायों से घर में शांति, प्रेम हमेशा बनी रहतl है.
Published at : 09 Dec 2025 05:12 PM (IST)
Vastu Tips Home Plants Hindu Home Rituals

Embed widget