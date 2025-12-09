मोगरा घर में खुशबू के साथ शांति और प्यार बढ़ाता है. मान्यता है कि इसे उत्तर-पूर्व दिशा में लगाने से घर में शांति बनी रहती है. वही अपराजिता के पौधे भी घर में सुख समृद्धि के लिए जरूरी होता है. इसका फूल शनि देव और शिव को चढ़ाए जाते हैं. इससे घर के झगड़े और परेशानियाँ कम होती हैं.