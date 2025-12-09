एक्सप्लोरर
Garud Puran: मृतक के किस-किस रिश्तेदार को मुंडन करवाना चाहिए ?
Garud Puran: हिंदू धर्म में परिवार में अपनों की मृत्यु के बाद सिर मुंडवाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है. क्या आप जानते हैं ये मुंडन क्यों और मृतक के किस-किस परिवारजन को करना चाहिए.
मृत्यु के बाद मुंडन
Published at : 09 Dec 2025 11:13 PM (IST)
Tags :Death Garud Puran
