एक कारण ये भी है कि मृत्यु के बाद मृत शरीर को जब शमसान ले जाया जाता है तब वहां जब देह को जलाया जाता है, तो उसमें से भी कुछ हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर, बाल पर चिपक जाते हैं. सिर में चिपके इन जीवाणुओं को पूरी तरह निकालने के लिए ही मुंडन कराया जाता है.