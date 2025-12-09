हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलVrishabh Rashifal 2026: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Vrishabh Rashifal 2026: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Taurus 2026 Horoscope: वृषभ राशि वालों के लिए 2026 में नए मौके और सफलता का साल रहेगा. परिवार में खुशियाँ बढ़ेंगी, समाज में इज्जत बढ़ेगी, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और पैसा व आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास  | Updated at : 09 Dec 2025 11:03 PM (IST)
Taurus 2026 Horoscope: वृषभ राशि वालों के लिए 2026 में नए मौके और सफलता का साल रहेगा. परिवार में खुशियाँ बढ़ेंगी, समाज में इज्जत बढ़ेगी, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और पैसा व आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

वृषभ राशिफल 2026

1/6
साल 2026 में आपको नौकरी और काम-काज में अच्छे मौके मिलेंगे. जून से अक्टूबर तक थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन साल के अंत तक नए अवसर और सफलता हाथ लगेगी. आपका काम करने का तरीका और नेतृत्व की क्षमता भी बढ़ेगी.
2/6
साल 2026 में आपकी कमाई अच्छी रहेगी और पैसों की स्थिति मजबूत होगी. हालांकि फरवरी के बाद सैलरी या आमदनी बढ़ने की संभावना है. निवेश करने या सोना, चांदी, आभूषण खरीदने के लिए समय ठीक रहेगा.
3/6
इस साल घर का माहौल ठीक रहेगा और ज्यादातर समय खुशियाँ रहेंगी. घर में कोई नया सदस्य भी शामिल हो सकता है, जो खुशियाँ लेकर आएगा. बीच-बीच में थोड़े तनाव या मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपसी समझ बनी रहेगी.
4/6
साल 2026 में वृषभ राशि वालें जातकों को प्यार में अच्छे बदलाव और नई ताजगी महसूस होगी. जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं, उनके लिए समय शुभ रहेगा. लेकिन झूठे या दिखावटी रिश्तों में सतर्क रहने की जरूरत है.
5/6
इस साल पढ़ाई और उच्च शिक्षा के लिए समय अच्छा रहेगा. मेहनत और ध्यान से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. शोध या ट्रैवल से जुड़े पढ़ाई में भी काफी फायदा होगा.
6/6
साल 2026 में आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है. संतुलित खाना, नियमित व्यायाम, योग और ध्यान से फायदा मिलेगा. खासतौर पर शुगर या किसी स्वास्थ्य समस्या वाले लोग थोड़ा सतर्क रहें.
Published at : 09 Dec 2025 11:03 PM (IST)
New Year 2026 Horoscope 2026 Taurus 2026 Horoscope

Embed widget