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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकुंडली के पितृ दोष और कालसर्प दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव के विशेष मंत्र और उनकी जप विधि क्या है?

कुंडली के पितृ दोष और कालसर्प दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव के विशेष मंत्र और उनकी जप विधि क्या है?

Shiv Puja: कुंडली में कालसर्प और पितृ दोष से हैं परेशान? जानें भगवान शिव के चमत्कारी मंत्र, प्रामाणिक पूजा विधि और घर पर किए जाने वाले आसान उपाय, जिससे दूर होंगी जीवन की सभी बाधाएं.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 11 Jul 2026 06:10 AM (IST)
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Shiv Puja: कुंडली में मौजूद पितृ दोष और कालसर्प दोष व्यक्ति के जीवन में लगातार संघर्ष, काम में रुकावटें और मानसिक अशांति लेकर आते हैं. चूंकि भगवान शिव काल के भी काल (महाकाल) हैं और उन्होंने नागों को अपने गले का आभूषण बनाया है, इसलिए उनकी साधना से ये दोनों ही बड़े दोष पूरी तरह शांत हो जाते हैं.

आइए जानते हैं इन दोषों को दूर करने के लिए भगवान शिव के विशेष मंत्र और उनकी प्रामाणिक जप विधि.

कालसर्प दोष निवारण के लिए मंत्र और विधि

राहु और केतु के कारण बनने वाले इस दोष को दूर करने के लिए नागपंचमी, सोमवार या अमावस्या के दिन की गई साधना तुरंत फल देती है.

विशेष मंत्र:

ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात
(यह सर्प गायत्री मंत्र है)

दूसरा प्रभावी मंत्र:
ॐ नमः शिवाय राहवे केतवे नमः

पूजा विधि:

सामग्री: तांबे या चांदी के नाग-नागिन का जोड़ा, एक तांबे का लोटा और चंदन.

विधि:

  • सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाएं.
  • शिवलिंग पर तांबे या चांदी के नाग-नागिन का जोड़ा अर्पित करें.
  • शिवलिंग पर जल की पतली धार चढ़ाते हुए ऊपर दिए गए सर्प गायत्री मंत्र का 108 बार (1 माला) जाप करें.
  • पूजा समाप्त होने के बाद नाग-नागिन के जोड़े को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या मंदिर के पुजारी को दान कर दें.

कालसर्प दोष, मुख्य लक्षण और पहचान 

राहु और केतु के बीच सभी ग्रह आ जाएं तो यह दोष बनता है. बिना पत्री के इसे इन संकेतों से पहचानें:

  • सपनों के संकेत: सपने में बार-बार सांप दिखाई देना, सांप का काटना या ऊंचाई से गिरने के डरावने सपने आना.
  • करियर में बाधा: कड़ी मेहनत के बाद भी प्रमोशन रुक जाना, व्यापार में अचानक बड़ा नुकसान होना या बार-बार नौकरी छूटना.
  • मानसिक तनाव: बिना वजह मन में अनजाना डर, घबराहट (Anxiety) और भ्रम की स्थिति बने रहना.
  • पारिवारिक कलह: विवाह में बेवजह देरी होना या शादी के बाद जीवनसाथी से लगातार गंभीर मनमुटाव रहना.

पितृ दोष निवारण के लिए मंत्र और विधि

जब परिवार के पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो कुंडली में पितृ दोष दिखाई देता है. इसके लिए महादेव के 'रुद्र' रूप और पितृ देवताओं की संयुक्त आराधना की जाती है.

विशेष मंत्र:

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात
(यह शिव गायत्री मंत्र है, जो पितरों को सद्गति दिलाता है)

महामृत्युंजय मंत्र:
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्. उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्

जप और पूजा विधि:

समय: पितृ दोष के लिए मंत्र जप हमेशा दोपहर के समय (कुतुप मुहूर्त) या शाम के समय (प्रदोष काल) करना सबसे उत्तम माना जाता है.

विधि:

  • घर के दक्षिण मुखी हिस्से में या शिव मंदिर में आसन बिछाकर बैठें.
  • अपने सामने जल का एक पात्र रखें, जिसमें थोड़े काले तिल और गंगाजल मिला हो.
  • भगवान शिव के रुद्र रूप का ध्यान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र या शिव गायत्री मंत्र की 1, 3 या 5 माला का जाप करें.
  • जप पूरा होने के बाद, उस पात्र के जल को किसी पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें, क्योंकि पीपल में पितरों का वास माना जाता है.

घर पर पितृ दोष शांत करने के 5 मुफ्त और आसान उपाय

शास्त्रों के अनुसार पितृ धन के नहीं, बल्कि श्रद्धा और भावना के भूखे होते हैं. आप बिना किसी भारी खर्च के इन्हें घर पर ही शांत कर सकते हैं:

  • दक्षिण दिशा में दीपक: रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा (पितरों की दिशा) में सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं, जिसका मुख दक्षिण की तरफ हो.
  • रसोई का उपाय: रसोई में पीने के पानी के स्थान (मटके या फिल्टर) के पास रोज शाम को घी का छोटा दीपक जलाएं और उस स्थान को साफ रखें.
  • काले तिल से तर्पण: रोज सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े काले तिल मिलाएं और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके गमले या जमीन पर अर्पित कर दें.
  • पंचबलि भोग: अमावस्या या रोजाना भोजन बनते समय पहली रोटी में से गाय, कुत्ते, कौए, पक्षियों और चींटियों के लिए छोटे टुकड़े निकालकर उन्हें खिलाएं.
  • बुजुर्गों का सम्मान: घर के जीवित बुजुर्गों और माता-पिता के रोज पैर छुएं. उनका आदर करने से पितृ दोष स्वतः ही शांत होने लगता है.

मंत्र जप के दौरान इन नियमों का पालन है अनिवार्य 

धार्मिक नियमों के अनुसार, किसी भी साधना की सफलता उसकी शुद्धता पर निर्भर करती है:

  • रुद्राक्ष की माला: एकाग्रता के लिए, भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जप केवल रुद्राक्ष की माला से ही करें. जप करते समय माला को कपड़े से ढककर रखें (गोमुखी का उपयोग करें).
  • सही दिशा का चुनाव: कालसर्प दोष के निवारण के लिए आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए. पितृ दोष की शांति के लिए दक्षिण या पूर्व दिशा उत्तम है.
  • सात्विकता और शुद्धि: जिस दिन आप यह विशेष जप कर रहे हों, उस दिन पूरी तरह सात्विक रहें. मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन भूलकर भी न करें.

यह भी पढ़े- Shani Dev: क्या आप जानते हैं शनि देव के गुरु कौन हैं? शिव भक्ति करने वालों को कभी क्यों नहीं सताते सूर्यपुत्र?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 11 Jul 2026 06:10 AM (IST)
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Pitra Dosh Nivaran Kalsarp Dosh Remedies Lord Shiva Mantras Kalsarp Dosh Symptoms
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