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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 12 July 2026: कल रोहिणी नक्षत्र और वृद्धि योग का महासंयोग, रविवार को चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य, डूबा हुआ पैसा लौटेगा वापस

Kal Ka Rashifal 12 July 2026: कल रोहिणी नक्षत्र और वृद्धि योग का महासंयोग, रविवार को चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य, डूबा हुआ पैसा लौटेगा वापस

Kal Ka Rashifal, 12 July 2026: कल का राशिफल, क्या कहते हैं आपके किस्मत के तारे? पढ़ें मेष से मीन राशि का कल का भविष्यफल। डा. अनीष व्यास से जानें अपनी नौकरी, व्यापार और स्वास्थ्य का हाल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 11 Jul 2026 01:00 PM (IST)
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Horoscope Tomorrow, 12 July 2026: रविवार, 12 जुलाई 2026 का दिन आपकी नौकरी, व्यापार, सेहत और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा? क्या कल आपके सितारे बुलंद रहेंगे या आपको सावधानी बरतनी होगी?

आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) से मेष से लेकर मीन राशि तक का कल का सटीक राशिफल.

ज्योतिष शास्त्र में किसी भी नए काम की शुरुआत या यात्रा के लिए दिन के पंचांग और शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है. कल रविवार को कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं 12 जुलाई 2026 के मुख्य पंचांग पर:

  • दिनांक: 12 जुलाई 2026, दिन- रविवार
  • विक्रम सम्वत: 2083 (आषाढ़, कृष्ण पक्ष)
  • मुख्य तिथि: त्रयोदशी (रात्रि 22:32:30 तक, इसके बाद चतुर्दशी)
  • मुख्य नक्षत्र: रोहिणी (सुबह 08:30:08 तक, इसके बाद मृगशिरा)
  • कल का शुभ मुहूर्त (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:58:50 से दोपहर 12:54:12 तक (इस दौरान शुभ कार्य किए जा सकते हैं).
  • कल का अशुभ समय (राहुकाल): शाम 17:37:57 से 19:21:46 तक (इस समय में शुभ कार्यों और लेन-देन से बचें).
  • दिशा शूल: पश्चिम (कल पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें).

मेष राशि (Aries)

कल का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है. बिजनेस में नए विचार आने से आप तरक्की करेंगे, लेकिन परिवार में किसी सदस्य से कहासुनी हो सकती है.

करियर व व्यापार: नौकरीपेशा लोगों को बॉस से शाबाशी और प्रमोशन मिल सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की इच्छा पूरी होगी.

पारिवारिक जीवन: घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है. नए काम के प्रयास सफल रहेंगे.

वृषभ राशि (Tauras)

कल का दिन आपके लिए मौज-मस्ती से भरा रहने वाला है. सामाजिक कार्यों में आपका मन लगेगा.

धन व लाभ: ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से धन लाभ होने के योग हैं. घर के लिए नई चीजों की खरीदारी कर सकते हैं.

स्वास्थ्य व सलाह: सेहत के मामले में दिन थोड़ा कमजोर है, इसलिए काम के साथ आराम भी करें. जरूरतमंदों की मदद करने से पीछे न हटें.

मिथुन राशि (Gemini)

कल का दिन काफी व्यस्तता भरा रहने वाला है. आपको अपने अधूरे पड़े कामों को पूरा करने के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती है.

करियर व यात्रा: बिजनेस के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है. कीमती सामानों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें.

रिश्ते व सलाह: प्रेम जीवन में आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा. आस-पड़ोस में किसी भी तरह के वाद-विवाद से खुद को दूर रखें.

कर्क राशि (Cancer)

कल आपको अपनी वाणी और व्यवहार दोनों पर संयम रखना होगा. किसी भी मामले में जल्दबाजी करने से बचें.

करियर व व्यापार: काम को लेकर प्रॉपर प्लानिंग बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. महत्वपूर्ण जानकारी यात्रा के दौरान मिल सकती है.

पारिवारिक जीवन: परिवार में विवाह से जुड़ी आ रही बाधाएं बातचीत के जरिए दूर होंगी. माता-पिता के आशीर्वाद से रुके हुए काम पूरे होंगे.

सिंह राशि (Leo)

कल का दिन आर्थिक रूप से आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है. धन से जुड़ी आपकी पुरानी समस्याएं दूर होंगी.

आर्थिक स्थिति: डूबा हुआ धन वापस मिल सकता है. एक से अधिक स्रोतों से आय होने से मन प्रसन्न रहेगा.

करियर व राजनीति: पुरानी छोड़ी हुई नौकरी का ऑफर आ सकता है, लेकिन अभी पुरानी में ही टिके रहना बेहतर है. राजनीति से जुड़े लोगों का प्रभाव बढ़ेगा.

कन्या राशि (Virgo)

कल का दिन आपके लिए बड़ी सफलता लेकर आ रहा है. आप कुछ नया और रचनात्मक करने का प्रयास करेंगे.

व्यापार व करियर: जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, उन्हें कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. संतान की फरमाइशें कल आप पूरी करेंगे.

आर्थिक स्थिति: घर के रेनोवेशन का काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन बजट का ध्यान रखें. कर्जों को उतारने के प्रयास सफल होंगे.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए कल का दिन लाभदायक सिद्ध होने वाला है. भौतिक सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा.

करियर व शिक्षा: कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपके काम से बेहद खुश रहेंगे. विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे.

सलाह व सावधानी: ससुराल पक्ष से बातचीत करते समय सोच-समझकर बोलें. किसी से मांगकर वाहन न चलाएं, दुर्घटना या खर्च बढ़ सकता है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

भाग्य का पूरा साथ मिलने से कल आपके लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे. प्रॉपर्टी में निवेश के लिए दिन अच्छा है.

आर्थिक स्थिति: उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना है. आप जीवनसाथी के लिए कोई महंगा गिफ्ट खरीद सकते हैं.

पारिवारिक जीवन: कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की राय जरूर लें.

धनु राशि (Sagittarius)

कल का दिन आपके लिए कड़ी मेहनत और लगन से काम करने का है. कुछ खास लोगों से मुलाकात आपके बिजनेस को नई दिशा दे सकती है.

करियर व शिक्षा: छात्र अगर किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो परिणाम उनके पक्ष में आ सकते हैं.

सावधानी: किसी अजनबी व्यक्ति से अपनी गोपनीय बातें शेयर न करें. परिवार में किसी सदस्य की सेहत बिगड़ने से तनाव हो सकता है.

मकर राशि (Capricorn)

कल का दिन आपके लिए खुशियों से भरा और आनंदमय रहेगा. घर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल सकारात्मक रहेगा.

करियर व राजनीति: कार्यक्षेत्र में बॉस से काम को लेकर जरूरी सलाह मिलेगी. जीवनसाथी को प्रमोशन मिल सकता है. राजनीतिज्ञों को कोई पुरस्कार मिल सकता है.

पारिवारिक जीवन: संतान के करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहेगा.

कुंभ राशि (Aquarius)

आर्थिक और कानूनी मामलों में कल आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है.

धन व निवेश: कहीं भी पैसा लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. नियमों और नीतियों का पालन करें.

रिश्ते व सलाह: काम समय पर पूरा न होने से तनाव बढ़ सकता है. किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात संभव है.

मीन राशि (Pisces)

कल आपको अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके ही कोई निर्णय लेना होगा, क्योंकि विरोधी आपके काम बिगाड़ने की फिराक में रहेंगे.

करियर व परिवार: नौकरी में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी. बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा.

स्वास्थ्य व खानपान: कल आप अच्छे भोजन का आनंद लेंगे, लेकिन पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. बातचीत में तोलमोल कर बोलें.

यह भी पढ़े- Shani Dev: क्या आप जानते हैं शनि देव के गुरु कौन हैं? शिव भक्ति करने वालों को कभी क्यों नहीं सताते सूर्यपुत्र?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026
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