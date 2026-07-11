Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल चार राशियों के लिए विशेष होने जा रहा है. आज शनिवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पूरे दिन-रात रहेगी. आज का दिन कई दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है.

योगिनी एकादशी पारण, आज सुबह कल योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले सभी जातक आज द्वादशी तिथि में सुबह सूर्योदय (05:30:45) के बाद पारण करेंगे. पारण का शुभ समय सुबह 07:22 बजे के बाद (दुष्टमुहूर्त समाप्ति के बाद) और 08:57 से पहले (राहु काल और गुलिक काल प्रारंभ से पहले) है. इस मुहूर्त में, सुबह 07:22 से 08:57 तक, पारण करना सर्वोत्तम है.

आज शनिवार होने से शनि देव का विशेष प्रभाव रहेगा. शनि देव न्याय, कर्म, अनुशासन और दीर्घकालिक परिणामों के देवता हैं. आज शनि देव की पूजा, शनि चालीसा का पाठ, पीपल के पेड़ की पूजा, काले तिल का दान और सरसों के तेल का दीपक जलाना विशेष फलदायी है.

रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है और वृषभ राशि में स्थित है. यह नक्षत्र समृद्धि, सौंदर्य, कृषि और स्थिरता का प्रतीक है. आज दोपहर से रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव व्यापार, धन और पारिवारिक सुख के लिए विशेष शुभ रहेगा.

गण्ड योग पूरे दिन रहेगा, यह 27 योगों में से एक अशुभ योग है, इसलिए आज नए शुभ कार्यों में थोड़ी सावधानी रखें. हालांकि अभिजीत मुहूर्त (11:58:50 से 12:54:23) आज पूरी तरह से उत्तम है , यमगण्ड 15:54 से शुरू होता है , इसलिए अभिजीत में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है.

आज का पंचांग, 11 जुलाई 2026

तिथि : कृष्ण द्वादशी (26:06:45 तक, पूरा दिन)

नक्षत्र : कृत्तिका (11:04:27 तक), फिर रोहिणी

योग : गण्ड (24:05:15 तक)

करण : कौलव-तैतिल

पक्ष : कृष्ण

वार : शनिवार

चंद्र राशि : वृषभ

सूर्योदय : 05:30:45

सूर्यास्त : 19:22:05

राहु काल : 08:57:28 से 10:41:37

अभिजीत मुहूर्त : 11:58:50 से 12:54:23

यमगण्ड : 14:10:00 से 15:54:05

दुष्टमुहूर्त : 05:30:45 से 07:22:10

कंटक : 08:57:28 से 09:52:59

दिशाशूल : पूर्व

चंद्रबल : मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु, कुंभ

योगिनी एकादशी पारण का शुभ समय: 07:22 से 08:57 के बीच

07:22 से 08:57 के बीच आज का सर्वश्रेष्ठ समय: अभिजीत मुहूर्त , 11:58:50 से 12:54:23

आज के दिन का महत्व

शनिवार को शनि देव की विशेष उपासना करने से जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं. आज इन कार्यों को विशेष रूप से करें-

सुबह पीपल के पेड़ की जड़ में जल और सरसों का तेल चढ़ाएं. शनि देव को नीले या काले पुष्प और काले तिल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, काले वस्त्र या सरसों के तेल का दान करें. शनिवार को काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी पहनना भी शनि की कृपा दिलाता है.

मेष राशिफल, 11 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन एकादश भाव की कृपा से आर्थिक लाभ, मित्रों का सहयोग और शनिवार को शनि देव की आराधना से जीवन की बाधाओं को दूर करने का है. शनिवार, 11 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण द्वादशी पूरे दिन रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव, धन और वाणी स्थान) में कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं.

रुकिए, पंचांग के चंद्रबल में मेष शामिल है जिसका अर्थ है कि आज का चंद्रबल मेष के लिए अनुकूल है. वृषभ राशि में चंद्रमा मेष से द्वितीय भाव में है जो वाणी और धन का स्थान है. आज दोपहर 11:04 के बाद रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा, यह चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है जो धन और समृद्धि के लिए विशेष शुभ है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. आज शनिवार होने से शनि देव का विशेष प्रभाव रहेगा. मेष और शनि का परंपरागत संबंध, शनि मेष राशि में नीच के होते हैं , इसलिए आज शनि देव की विशेष पूजा करना मेष राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन वाणी पर संयम रखते हुए धन और करियर संबंधी लाभ का है. द्वितीय भाव में चंद्रमा होने से वाणी पर नियंत्रण जरूरी है. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:50 से 12:54:23) पूरी तरह से उत्तम है , इसमें कोई भी बड़ा करियर संबंधी निर्णय लें. सुबह राहु काल (08:57:28 से 10:41:37) और कंटक (08:57 से 09:52) में नया आधिकारिक कार्य न करें. यमगण्ड (14:10 से 15:54) में भी सावधानी रखें. गण्ड योग पूरे दिन है इसलिए नए बड़े कार्यों में सोच-समझकर निर्णय लें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन वाणी और धन के लेन-देन में सावधानी का है. द्वितीय भाव का चंद्रमा धन संबंधी मामलों में चेतावनी भी देता है. दोपहर 11:04 के बाद रोहिणी नक्षत्र में धन और व्यापार के लिए विशेष शुभ समय आएगा. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय भाव का चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का संयोग FMCG, कृषि, खाद्य और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (08:57 से 10:41) और यमगण्ड (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वाणी पर संयम रखते हुए कुटुंब सुख का है. रोहिणी नक्षत्र (11:04 के बाद) में पारिवारिक प्रेम और सौहार्द विशेष रूप से बढ़ेगा. आज शनिवार को शनि देव की पूजा और पारिवारिक एकजुटता से जीवन में स्थिरता आएगी. पूर्व दिशा में दिशाशूल है , यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. रोहिणी नक्षत्र में पौष्टिक और सात्विक भोजन करना विशेष लाभकारी है. शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल शनि देव की कृपा दिलाएगा.

लकी नंबर: 9, 8 : लकी कलर: केसरिया, काला

अचूक उपाय: आज सुबह पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों का तेल और जल अर्पित करें. शनि देव को काले तिल और नीले पुष्प चढ़ाएं. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या काले वस्त्र का दान करें. अभिजीत मुहूर्त में किसी का उपकार करें.

वृषभ राशिफल, 11 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि आज चंद्रमा आपकी ही राशि , वृषभ , में गोचर कर रहे हैं और दोपहर से रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा जो चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है. शनिवार, 11 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण द्वादशी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपके लग्न या प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं. लग्न में चंद्रमा होने के कारण आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अत्यंत मजबूत और अनुकूल है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी ही राशि (लग्न/प्रथम भाव) में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लग्न में चंद्रमा और मंगल दोनों का होना, यह असाधारण ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा. शनिवार को शनि देव, वृषभ के लिए नवम और दशम भाव के स्वामी , का विशेष प्रभाव भाग्य और करियर में सहायक होगा.

आज दोपहर 11:04 के बाद रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा, वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र का होना और आपके लग्न में चंद्रमा का होना, यह दुर्लभ संयोग आपके लिए आज वर्ष का सर्वोत्तम ज्योतिषीय अनुभव देगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. लग्न में चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख, व्यक्तित्व और प्रभाव को असाधारण रूप से बढ़ाएगा. शनिवार को शनि देव की कृपा से करियर में दीर्घकालिक स्थिरता और पदोन्नति के योग बन सकते हैं. दोपहर 11:04 के बाद रोहिणी नक्षत्र में आपकी कार्यशैली में अतिरिक्त शोभा और स्थिरता आएगी.

सुबह राहु काल (08:57:28 से 10:41:37) में नया आधिकारिक कार्य न करें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:50 से 12:54:23) में, जो पूरी तरह से उत्तम है , कोई भी बड़ा करियर संबंधी निर्णय लें. यमगण्ड (14:10 से 15:54) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाने का है. लग्न में चंद्रमा बाजार में आपकी उपस्थिति को बेहद प्रभावशाली बनाएगा. रोहिणी नक्षत्र (11:04 के बाद) में FMCG, कृषि, खाद्य और स्थावर संपत्ति से जुड़े व्यापार में विशेष सफलता मिलेगी. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न में चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का संयोग FMCG, कृषि, खाद्य, रियल एस्टेट और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (08:57 से 10:41) और यमगण्ड (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद है. लग्न में चंद्रमा आपके व्यक्तित्व में जो असाधारण आकर्षण और स्थिरता लाएगा वह जीवनसाथी और प्रियजनों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा.

रोहिणी नक्षत्र में दाम्पत्य जीवन में मधुरता और स्थिरता विशेष रूप से बढ़ेगी. आज शनिवार को शनि देव की पूजा से पारिवारिक जीवन में दीर्घकालिक स्थिरता आएगी. पूर्व दिशा में दिशाशूल है , यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल है. लग्न में चंद्रमा शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बनाए रखेगा. रोहिणी नक्षत्र में पौष्टिक और सात्विक भोजन करना विशेष लाभकारी है.

लकी नंबर: 6, 8 : लकी कलर: सफेद, काला

अचूक उपाय: आज सुबह पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों का तेल और जल अर्पित करें. शनि देव को काले तिल और नीले पुष्प चढ़ाएं. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या काले वस्त्र का दान करें. अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु को पुनः तुलसी दल अर्पित करके योगिनी एकादशी व्रत को पूर्ण रूप से संपन्न करें.

मिथुन राशिफल, 11 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वादश भाव में चंद्रमा के बावजूद शनि देव की विशेष कृपा और रोहिणी नक्षत्र की समृद्धि से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और एकांत चिंतन का है. शनिवार, 11 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण द्वादशी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव) में गोचर कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है. हालांकि पंचांग की चंद्रबल सूची में मिथुन नहीं दिखती , लेकिन सूची में मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु, कुंभ हैं.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. बारहवें मंगल के कारण खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है. शनिवार को शनि देव, मिथुन के नवम और दशम भाव के भी नहीं, वास्तव में शनि मिथुन के अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं , का विशेष प्रभाव गहन परिवर्तन और भाग्य में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन एकांत में गहन कार्य और दीर्घकालिक रणनीतियां बनाने का है. द्वादश चंद्रमा के कारण काम का बोझ अधिक हो सकता है. दोपहर 11:04 के बाद रोहिणी नक्षत्र में काम में स्थिरता और शोभा आएगी.

सुबह राहु काल (08:57:28 से 10:41:37) में नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58:50 से 12:54:23) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. यमगण्ड (14:10 से 15:54) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन बजट पर नजर रखने और अनावश्यक व्यय से बचने का है. रोहिणी नक्षत्र (11:04 के बाद) में FMCG और खाद्य से जुड़े व्यापार में विशेष अवसर आ सकते हैं. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वादश चंद्रमा के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. राहु काल (08:57 से 10:41) और यमगण्ड (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. पुराने निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन एकांत और आत्मचिंतन का है. शनिवार को शनि देव की पूजा से जीवन में स्थिरता और न्याय आएगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है , यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. रोहिणी नक्षत्र में पौष्टिक भोजन करें. शनिवार को काले तिल का सेवन शनि देव की कृपा दिलाएगा.

लकी नंबर: 5, 8 : लकी कलर: हल्का हरा, काला

अचूक उपाय: आज सुबह पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों का तेल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल या उड़द की दाल का दान करें. अभिजीत मुहूर्त में शनि चालीसा का पाठ करें.

कर्क राशिफल, 11 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन एकादश भाव में चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र की कृपा से आर्थिक लाभ और शनिवार को शनि देव के कर्म का फल मिलने का दिन है. शनिवार, 11 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण द्वादशी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से एकादश भाव, लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है , अटके हुए धन की वापसी और नए लाभ के योग हैं.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से एकादश भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लाभ भाव में चंद्रमा और मंगल दोनों का होना, अटके धन की वापसी और अचानक आर्थिक लाभ के असाधारण योग बना रहा है.

कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के लिए शनिवार विशेष महत्व रखता है. शनि और चंद्रमा का संबंध, शनि चंद्रमा से शत्रुवत व्यवहार करते हैं , इसलिए आज शनि देव की पूजा करना कर्क राशि के जातकों के लिए अत्यंत आवश्यक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आर्थिक लाभ और नए अवसरों का है. एकादश भाव में चंद्रमा और मंगल दोनों दफ्तर में मान-सम्मान बढ़ाएंगे. दोपहर 11:04 के बाद रोहिणी नक्षत्र में करियर में स्थिरता और शोभा आएगी. सुबह राहु काल (08:57:28 से 10:41:37) में नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58:50 से 12:54:23) में, जो आज पूरी तरह से उत्तम है , महत्वपूर्ण निर्णय लें. यमगण्ड (14:10 से 15:54) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अटके हुए धन को वसूलने और रोहिणी नक्षत्र में FMCG, कृषि और खाद्य से जुड़े व्यापार में सफलता का है. लाभ भाव के मंगल से अचानक आर्थिक उछाल आ सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव में चंद्रमा और मंगल का संयोग FMCG, कृषि, रियल एस्टेट और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (08:57 से 10:41) और यमगण्ड (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त में लॉन्ग-टर्म निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मित्रों और परिवार से आर्थिक सहयोग का है. रोहिणी नक्षत्र में दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और मधुरता विशेष रूप से बढ़ेगी. शनिवार को शनि देव की पूजा से पारिवारिक जीवन में न्याय और स्थिरता आएगी. पूर्व दिशा में दिशाशूल है , यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. रोहिणी नक्षत्र में पौष्टिक भोजन करना स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभकारी है. शनिवार को शनि देव की पूजा से मानसिक शांति मिलेगी.

लकी नंबर: 2, 8 : लकी कलर: सफेद, काला

अचूक उपाय: आज सुबह पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों का तेल और जल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या काले वस्त्र का दान करें. अभिजीत मुहूर्त में शनि चालीसा का पाठ करें.

यह भी पढ़ें- कर्क राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में घर, करियर और धन में क्या आएगा बड़ा बदलाव?

सिंह राशिफल, 11 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन दशम भाव में चंद्रमा की कृपा से करियर में शिखर प्रदर्शन और शनिवार को शनि देव के विशेष दिन पर जीवन में कर्म का सच्चा पुरस्कार पाने का है. शनिवार, 11 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण द्वादशी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से दशम भाव, कर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

शनि-सूर्य संबंध विशेष: सिंह राशि के लग्नेश सूर्य और शनि देव परंपरागत शत्रु माने जाते हैं. इसलिए आज शनिवार को सिंह राशि के जातकों को शनि देव की विशेष पूजा करनी चाहिए ताकि शनि के किसी भी अशुभ प्रभाव को शांत किया जा सके.

आज दोपहर 11:04 के बाद रोहिणी नक्षत्र , जो वृषभ में है , और आपके दशम भाव में चंद्रमा का यह संयोग करियर में दीर्घकालिक स्थिरता लाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन करियर में ऐतिहासिक उपलब्धि का है. दशम भाव का चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख और प्रभाव को बढ़ाएगा. रोहिणी नक्षत्र (11:04 के बाद) में करियर में स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता के योग बनेंगे.

सुबह राहु काल (08:57:28 से 10:41:37) में नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58:50 से 12:54:23) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. यमगण्ड (14:10 से 15:54) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा को मजबूत करने का है. दशम चंद्रमा बाजार में साख बढ़ाएगा. रोहिणी नक्षत्र में FMCG और स्थावर व्यापार में सफलता मिलेगी. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम भाव के चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का संयोग रियल एस्टेट, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (08:57 से 10:41) और यमगण्ड (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का है. शनिवार को शनि देव की पूजा से लग्नेश सूर्य और शनि के बीच का संतुलन बनेगा. रोहिणी नक्षत्र में दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आएगी. पूर्व दिशा में दिशाशूल है , यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. शनिवार को शनि देव की पूजा से शनि जनित कष्टों से राहत मिलेगी.

लकी नंबर: 1, 8 : लकी कलर: सुनहरा, काला

अचूक उपाय: आज सुबह सूर्योदय के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें. फिर पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों का तेल और जल चढ़ाएं. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या काले तिल का दान करें.

कन्या राशिफल, 11 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन नवम भाव में चंद्रमा की कृपा से भाग्योदय और शनिवार को शनि देव के विशेष आशीर्वाद से जीवन में कर्म का असाधारण पुरस्कार पाने का दुर्लभ अवसर है. शनिवार, 11 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण द्वादशी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से नवम भाव, भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

शनि-कन्या विशेष संबंध: शनि देव कन्या राशि से पंचम और षष्ठ भाव के स्वामी हैं. षष्ठ का शनि प्रतिस्पर्धा में विजय और रोगों से मुक्ति दिलाता है. आज शनिवार को शनि देव की पूजा कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यंत फलदायी है. दोपहर 11:04 के बाद रोहिणी नक्षत्र में भाग्य का विशेष सहयोग और आर्थिक स्थिरता के योग बनेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन भाग्य के सहयोग से किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का है. नवम चंद्रमा के प्रभाव से किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन मिल सकता है. रोहिणी नक्षत्र (11:04 के बाद) में करियर में स्थिरता आएगी.

सुबह राहु काल (08:57:28 से 10:41:37) में नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58:50 से 12:54:23) में, जो पूरी तरह से उत्तम है , महत्वपूर्ण निर्णय लें. यमगण्ड (14:10 से 15:54) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्य का सहयोग पाने और रोहिणी नक्षत्र में FMCG और खाद्य व्यापार में सफलता का है. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

नवम भाव के चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का संयोग FMCG, कृषि और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (08:57 से 10:41) और यमगण्ड (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पिता और गुरु से आशीर्वाद का है. रोहिणी नक्षत्र में दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और मधुरता आएगी. शनि देव की पूजा से पारिवारिक जीवन में न्याय और स्थिरता मिलेगी. पूर्व दिशा में दिशाशूल है , यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. रोहिणी नक्षत्र में पौष्टिक भोजन करें. शनि देव की पूजा से शनि जनित कष्टों से राहत मिलेगी.

लकी नंबर: 3, 8 : लकी कलर: हल्का हरा, काला

अचूक उपाय: आज सुबह पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों का तेल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या हरे वस्त्र का दान करें.

तुला राशिफल, 11 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अष्टम भाव में चंद्रमा के बावजूद शनिवार को शनि देव का विशेष आशीर्वाद और रोहिणी नक्षत्र से जीवन में दीर्घकालिक परिवर्तन का है. शनिवार, 11 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण द्वादशी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में गोचर कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रबल अनुकूल नहीं है.

शनि-तुला विशेष संबंध: शनि देव तुला राशि में उच्च के होते हैं! यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है. आज शनिवार को तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव की पूजा अत्यंत विशेष फलदायी है क्योंकि शनि तुला में उच्च के होते हैं. शनि देव की कृपा से आज तुला राशि के जातकों को कर्म का पुरस्कार मिलने के असाधारण योग हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन शनि देव की विशेष कृपा से कर्म का सच्चा पुरस्कार पाने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं लेकिन शनि देव की कृपा आपको इनसे सुरक्षित रखेगी. सुबह राहु काल (08:57:28 से 10:41:37) में नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58:50 से 12:54:23) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. यमगण्ड (14:10 से 15:54) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज शनि देव की कृपा से गुप्त रणनीतियां बनाने और भविष्य की दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने का उत्तम दिन है. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में कोई बड़ा व्यावसायिक निर्णय लें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

अष्टम चंद्रमा के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. राहु काल (08:57 से 10:41) और यमगण्ड (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भावनात्मक धैर्य का है. शनिवार को शनि देव की पूजा , विशेषकर तुला राशि के लिए जहां शनि उच्च के हैं , से पारिवारिक जीवन में असाधारण न्याय और स्थिरता आएगी. पूर्व दिशा में दिशाशूल है , यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज सावधानी रखें. शनि देव की पूजा से शनि जनित कष्टों से राहत मिलेगी. रोहिणी नक्षत्र में पौष्टिक भोजन करें.

लकी नंबर: 2, 8 : लकी कलर: क्रीम, काला

अचूक उपाय: आज शनिवार को तुला राशि के जातकों को विशेष रूप से पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए. सुबह 7 बार पीपल की परिक्रमा करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. शनि चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या काले वस्त्र का दान करें.

वृश्चिक राशिफल, 11 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन सप्तम भाव में चंद्रमा की कृपा से साझेदारी और शनिवार को शनि देव के विशेष प्रभाव से जीवन में कर्म का पुरस्कार पाने का है. शनिवार, 11 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण द्वादशी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में गोचर कर रहे हैं. सातवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है , जीवनसाथी और व्यावसायिक साझेदार से विशेष सहयोग मिलेगा.

शनि-वृश्चिक संबंध: शनि वृश्चिक राशि के तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं. आज शनि देव की पूजा वृश्चिक के साहस, पराक्रम और घरेलू सुख दोनों को बढ़ाएगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साझेदारी और टीम वर्क का है. सप्तम भाव का चंद्रमा सहकर्मियों के साथ संबंधों को मधुर बनाएगा. रोहिणी नक्षत्र (11:04 के बाद) में करियर में स्थिरता आएगी. सुबह राहु काल (08:57:28 से 10:41:37) में नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58:50 से 12:54:23) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. यमगण्ड (14:10 से 15:54) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदारी वाले कार्यों में सफलता का है. रोहिणी नक्षत्र में FMCG और स्थावर व्यापार में विशेष अवसर आ सकते हैं. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सप्तम भाव के चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का संयोग FMCG, रियल एस्टेट और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (08:57 से 10:41) और यमगण्ड (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन साझेदारी और जीवनसाथी के सहयोग का है. रोहिणी नक्षत्र में दाम्पत्य जीवन में विशेष स्थिरता और मधुरता आएगी. शनि देव की पूजा से भाई-बहनों और घर दोनों में सुख बढ़ेगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है , यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. रोहिणी नक्षत्र में पौष्टिक भोजन करें.

लकी नंबर: 1, 8 : लकी कलर: गहरा लाल, काला

अचूक उपाय: आज सुबह पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों का तेल और जल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल या उड़द की दाल का दान करें.

धनु राशिफल, 11 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन षष्ठ भाव में चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा में विजय और शनिवार को शनि देव के विशेष प्रभाव से जीवन में न्याय की प्राप्ति का है. शनिवार, 11 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण द्वादशी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से षष्ठ भाव) में गोचर कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा होने के कारण आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

शनि-धनु संबंध: शनि धनु राशि के द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी हैं. आज शनि देव की पूजा धनु के धन और साहस दोनों को बढ़ाएगी. धनु राशि के लग्नेश बृहस्पति और शनि का संबंध मित्रवत है , इसलिए आज शनि और बृहस्पति दोनों की उपासना विशेष फलदायी है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन प्रतिस्पर्धियों पर विजय का है. षष्ठ भाव का चंद्रमा दफ्तर में विरोधी तत्वों को शांत रखेगा. रोहिणी नक्षत्र (11:04 के बाद) में करियर में स्थिरता आएगी. सुबह राहु काल (08:57:28 से 10:41:37) में नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58:50 से 12:54:23) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. यमगण्ड (14:10 से 15:54) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने का है. रोहिणी नक्षत्र में FMCG और खाद्य व्यापार में विशेष अवसर आ सकते हैं. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

षष्ठ भाव के चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का संयोग FMCG, हेल्थकेयर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (08:57 से 10:41) और यमगण्ड (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन न्याय और स्थिरता का है. शनि देव और बृहस्पति की संयुक्त उपासना से परिवार में धर्म और समृद्धि का वातावरण बनेगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है , यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन पुरानी बीमारियों से राहत का है. षष्ठ भाव का चंद्रमा स्वास्थ्य में सुधार लाएगा.

लकी नंबर: 3, 8 : लकी कलर: पीला, काला

अचूक उपाय: आज सुबह पीपल के पेड़ की पूजा करें और सरसों का तेल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' और 'ॐ बृहस्पतये नमः' दोनों का जाप करें. किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र या काले तिल का दान करें.

मकर राशिफल, 11 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन पंचम भाव में चंद्रमा की रचनात्मक ऊर्जा और शनिवार को अपने स्वामी शनि देव के विशेष आशीर्वाद का दुर्लभ संयोग है. शनिवार, 11 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण द्वादशी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा होने से रचनात्मकता और बुद्धि में विशेष उत्कर्ष आएगा. हालांकि आज चंद्रबल की सूची में मकर शामिल नहीं है.

शनि-मकर विशेष संबंध: मकर राशि के स्वामी शनि देव स्वयं हैं! आज शनिवार, शनि देव का दिन , और मकर राशि का यह दुर्लभ संयोग आपके लिए वर्ष का सबसे पावन दिनों में से एक है. आज शनि देव की विशेष पूजा करना मकर राशि के जातकों के लिए अत्यंत आवश्यक और फलदायी है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन रचनात्मकता और बौद्धिक उत्कर्ष का है. पंचम भाव का चंद्रमा नए आइडियाज से भरपूर रखेगा. रोहिणी नक्षत्र (11:04 के बाद) में करियर में स्थिरता आएगी. शनिवार को शनि देव, मकर के स्वामी, की कृपा से करियर में दीर्घकालिक स्थिरता और पुरस्कार के योग बन सकते हैं.

सुबह राहु काल (08:57:28 से 10:41:37) में नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58:50 से 12:54:23) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. यमगण्ड (14:10 से 15:54) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रचनात्मक व्यापार में सफलता का है. शनि देव की कृपा से दीर्घकालिक व्यावसायिक योजनाएं आज विशेष रूप से फलदायी होंगी. रोहिणी नक्षत्र में FMCG और रियल एस्टेट व्यापार में विशेष अवसर आ सकते हैं. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का संयोग FMCG, रियल एस्टेट और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (08:57 से 10:41) और यमगण्ड (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त में निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन रचनात्मक और मधुर है. शनिवार को अपने स्वामी शनि देव की विशेष पूजा करें , यह आपके लिए वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य है. रोहिणी नक्षत्र में दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आएगी. पूर्व दिशा में दिशाशूल है , यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मानसिक प्रसन्नता का है. शनि देव की पूजा से शनि जनित कष्टों से राहत मिलेगी.

लकी नंबर: 4, 8 : लकी कलर: गहरा नीला, काला

अचूक उपाय: आज शनिवार को सुबह पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और सरसों का तेल व काले तिल अर्पित करें. शनि देव को नीले या काले पुष्प चढ़ाएं. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. शनि चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, काले वस्त्र या सरसों के तेल का दान करें.

कुंभ राशिफल, 11 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन चतुर्थ भाव में चंद्रमा से घरेलू सुख और शनिवार को अपने स्वामी शनि देव के विशेष आशीर्वाद का दुर्लभ संयोग है. शनिवार, 11 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण द्वादशी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव, सुख और माता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

शनि-कुंभ विशेष संबंध: कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव हैं! मकर और कुंभ , दोनों शनि की राशियां हैं. आज शनिवार और कुंभ राशि का यह संयोग आपके लिए भी वर्ष का सबसे पावन दिनों में से एक है. आज शनि देव की विशेष पूजा करना कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत आवश्यक और फलदायी है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन घरेलू सुख और करियर में स्थिरता का है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा घरेलू आधार मजबूत करते हुए करियर में उन्नति लाएगा. शनिवार को शनि देव, कुंभ के स्वामी, की कृपा से करियर में दीर्घकालिक स्थिरता के योग बनेंगे.

रोहिणी नक्षत्र (11:04 के बाद) में करियर में अतिरिक्त स्थिरता आएगी. सुबह राहु काल (08:57:28 से 10:41:37) में नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58:50 से 12:54:23) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. यमगण्ड (14:10 से 15:54) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रियल एस्टेट और भूमि से जुड़े व्यापार में शनि देव की विशेष कृपा का है. रोहिणी नक्षत्र में FMCG और भूमि संबंधी व्यापार में सफलता मिलेगी. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

चतुर्थ भाव के चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का संयोग रियल एस्टेट, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (08:57 से 10:41) और यमगण्ड (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त में निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन माता का आशीर्वाद और घरेलू सुख का है. शनिवार को अपने स्वामी शनि देव की विशेष पूजा करें. रोहिणी नक्षत्र में दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और सुख आएगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है , यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अनुकूल है. शनि देव की पूजा से शनि जनित कष्टों से राहत मिलेगी.

लकी नंबर: 4, 8 : लकी कलर: नीला, काला

अचूक उपाय: आज शनिवार को सुबह पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और सरसों का तेल व काले तिल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. शनि चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या नीले वस्त्र का दान करें.

मीन राशिफल, 11 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन तृतीय भाव में चंद्रमा से साहस और पराक्रम और शनिवार को शनि देव की कृपा से जीवन में दीर्घकालिक स्थिरता और समृद्धि का है. शनिवार, 11 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण द्वादशी पूरे दिन रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में गोचर कर रहे हैं.

तृतीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है. हालांकि पंचांग में मीन चंद्रबल में है! , तो तृतीय भाव का चंद्रमा साहस और पराक्रम तो देगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव भी वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा और मंगल दोनों, यह साहस और पराक्रम की असाधारण ऊर्जा है.

मीन राशि के लग्नेश बृहस्पति और शनिवार के शनि देव, बृहस्पति और शनि मित्र हैं, इसलिए आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ है. आज दोपहर 11:04 के बाद रोहिणी नक्षत्र, जो वृषभ में है और आपके तृतीय भाव में, संचार, व्यापार और भाई-बहनों के सहयोग के लिए विशेष शुभ संयोग बनाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साहस, पराक्रम और रचनात्मक संचार का है. तृतीय भाव में चंद्रमा और मंगल दोनों का होना आपकी अभिव्यक्ति, प्रेजेंटेशन और नेटवर्किंग को असाधारण रूप से प्रभावशाली बनाएगा. रोहिणी नक्षत्र (11:04 के बाद) में संचार और व्यापार में दीर्घकालिक स्थिरता आएगी. शनि देव की कृपा से करियर में कर्म का पुरस्कार मिल सकता है.

सुबह राहु काल (08:57:28 से 10:41:37) में नया कार्य न करें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:50 से 12:54:23) में, जो पूरी तरह से उत्तम है , कोई भी बड़ा करियर संबंधी निर्णय लें. यमगण्ड (14:10 से 15:54) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नेटवर्किंग, संचार और शनि देव की दीर्घकालिक कृपा से व्यापार में स्थिरता का है. रोहिणी नक्षत्र में FMCG, कृषि और भूमि से जुड़े व्यापार में विशेष अवसर मिल सकते हैं.

तृतीय भाव में मंगल की ऊर्जा से दूर-दराज के व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय भाव में चंद्रमा और मंगल का संयोग टेलीकॉम, मीडिया, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है. रोहिणी नक्षत्र में FMCG और कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए विशेष शुभ समय है.

राहु काल (08:57 से 10:41) और यमगण्ड (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में, जो पूरी तरह से उत्तम है , लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भाई-बहनों का सहयोग और रोहिणी नक्षत्र में दाम्पत्य जीवन में विशेष स्थिरता का है. शनि देव और बृहस्पति, दोनों मित्र ग्रहों , की संयुक्त कृपा से परिवार में न्याय, धर्म और समृद्धि का वातावरण बनेगा. जीवनसाथी के साथ किसी दीर्घकालिक योजना पर आज विचार करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है , इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान और साहसी रहेगा. तृतीय भाव में चंद्रमा और मंगल शारीरिक शक्ति और साहस को असाधारण रूप से बढ़ाएंगे. रोहिणी नक्षत्र में पौष्टिक और सात्विक भोजन करना स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभकारी है. शनि देव की पूजा से शनि जनित कष्टों से राहत मिलेगी.

लकी नंबर: 1, 8 : लकी कलर: हल्का पीला, काला

अचूक उपाय: आज शनिवार को सुबह पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें. शनि देव को नीले या काले पुष्प चढ़ाएं. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें और 'ॐ बृहस्पतये नमः' का भी जाप करें क्योंकि शनि और बृहस्पति मित्र हैं.

शनि चालीसा का पाठ करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, काले वस्त्र या सरसों के तेल का दान करना आपके जीवन में शनि देव की असीम कृपा, लग्नेश बृहस्पति का आशीर्वाद और दीर्घकालिक समृद्धि एक साथ दिलाएगा.

FAQ , 11 जुलाई 2026 आज का राशिफल

Q: 11 जुलाई 2026 को कौन सी तिथि है?

आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पूरे दिन-रात रहेगी.

Q: योगिनी एकादशी व्रत का पारण आज कब करें?

आज द्वादशी तिथि में सुबह सूर्योदय के बाद पारण करें. आज पारण का सर्वश्रेष्ठ समय 07:22 से 08:57 बजे के बीच है (दुष्टमुहूर्त के बाद और राहु काल से पहले).

Q: आज कौन सा नक्षत्र है?

आज सुबह 11:04:27 तक कृत्तिका नक्षत्र है और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा.

Q: रोहिणी नक्षत्र का क्या महत्व है?

रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है और वृषभ राशि में स्थित है. यह समृद्धि, सौंदर्य, कृषि, FMCG और दाम्पत्य सुख के लिए विशेष शुभ माना जाता है.

Q: शनिवार को कौन से उपाय करने चाहिए?

शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों का तेल और जल अर्पित करें, शनि देव को काले तिल और नीले पुष्प चढ़ाएं, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें, शनि चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या काले वस्त्र का दान करें.

Q: किन राशियों के लिए आज शनि देव की पूजा विशेष फलदायी है?

मकर और कुंभ (शनि की अपनी राशियां), तुला (शनि उच्च राशि), और मेष (शनि नीच राशि , इसलिए विशेष पूजा आवश्यक) , इन राशियों के जातकों के लिए आज शनि पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण है.

Q: आज अभिजीत मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं?

हां! आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:50 से 12:54:23) पूरी तरह से उत्तम है. यमगण्ड 14:10 से शुरू होता है और कंटक 09:52 पर समाप्त हो जाता है. इसलिए 11:58 से 12:53 तक का पूरा अभिजीत मुहूर्त आज शुभ कार्यों के लिए स्वर्णिम अवसर है.

Q: 11 जुलाई 2026 को दिशाशूल किस दिशा में है?

आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.