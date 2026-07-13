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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 14 July 2026: भौमवती अमावस्या पर बनेगा व्याघात योग, मंगलवार को कर्क और वृश्चिक राशि पर मंडराएगा बड़ा खतरा! ये 3 राशियां रहेंगी भाग्यशाली

Kal Ka Rashifal 14 July 2026: भौमवती अमावस्या पर बनेगा व्याघात योग, मंगलवार को कर्क और वृश्चिक राशि पर मंडराएगा बड़ा खतरा! ये 3 राशियां रहेंगी भाग्यशाली

Kal Ka Rashifal 14 July 2026: मंगलवार को अमावस्या तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग. डा. अनीष व्यास से जानें मेष से मीन राशि का कल का भविष्यफल, करियर-व्यापार का हाल और पंचांग.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Jul 2026 02:43 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal 14 July 2026: मंगलवार, 14 जुलाई 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए बेहद खास और बड़े बदलावों वाला रहने वाला है. कल आषाढ़ कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य भौमवती अमावस्या तिथि है, साथ ही कई शुभ व अशुभ योगों का प्रभाव भी रहेगा.

आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) से सभी 12 राशियों का कल का सटीक भविष्यफल और पंचांग.

14 जुलाई 2026 का मुख्य पंचांग:

  • तिथि व पक्ष: आषाढ़ कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि (दोपहर 03:14 तक, फिर प्रतिपदा तिथि).
  • नक्षत्र व चंद्रमा: पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा शाम 06:49 तक मिथुन राशि में, इसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे.
  • ग्रहों के विशेष योग: कल वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. इसके अलावा मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को 'भद्र योग' का विशेष लाभ मिलेगा.
  • शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): दोपहर 12:15 से दोपहर 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा (इस समय किए गए कार्य शुभ फल देंगे).
  • राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान शुभ कार्य टालें).
  • शुभ दिशा: कल उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना बेहद शुभ रहेगा.

मेष राशि (Aries)

चंद्रमा के तीसरे भाव में रहने से कल आप अपनी इच्छाशक्ति के बल पर कठिन से कठिन कार्य भी पूरे कर लेंगे. दिन की शुरुआत सुबह उठकर माता के चरण स्पर्श करके और ताजे पानी में थोड़ा शहद डालकर पीने से करें.

करियर व व्यापार: ऑनलाइन बिजनेस में विदेशी निवेशकों से भारी निवेश मिल सकता है. रिटेल व थोक व्यापार में बंपर भीड़ से पुराना पेंडिंग स्टॉक ऊंचे दामों पर बिकेगा. व्याघात योग के प्रभाव से पिछले 6 महीने से अटका बैंक लोन अधिकारियों के सहयोग से तुरंत पास होगा.

ऑफिस व शिक्षा: कार्यस्थल पर अद्भुत कार्यशैली के लिए बॉस से 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' का अवार्ड और बड़ा बोनस मिल सकता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्रों को विख्यात प्रोफेसर से प्रॉपर गाइडेंस और सटीक नोट्स मिलेंगे. संतान को राष्ट्रीय स्तर की सफलता मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - सफेद, भाग्यशाली अंक - 2, अशुभ अंक - 7.

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा दूसरे भाव में होने से कल आर्थिक मामलों में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. हालांकि, नियमों का पालन करना आपके लिए हितकर रहेगा.

व्यापार व करियर: सरकारी नियमों का पालन करने से टैक्स विभाग की तरफ से बड़ा इंसेंटिव या विशेष छूट पत्र मिल सकता है. नई टेक्नोलॉजी के बल पर कॉम्पिटिटर्स आपके सामने नतमस्तक होंगे. ट्रांसपोर्टेशन की पुरानी समस्याएं हल होने से सप्लाई चेन सुचारू रूप से शुरू होगी.

ऑफिस व परिवार: वर्कप्लेस पर पॉलिटिक्स पूरी तरह खत्म होगी और सीनियर-जूनियर आपके सम्मान में खड़े रहेंगे. जॉब स्विच करने वालों को मनचाही सैलरी और होम टाउन पोस्टिंग के साथ ऑफर लेटर मिलेगा. अविवाहितों के विवाह की बात बड़े-बुजुर्गों की मौजूदगी में पक्की होगी.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - हरा, भाग्यशाली अंक - 5, अशुभ अंक - 8.

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका आकर्षक व्यक्तित्व और आत्मविश्वास हर जगह चमकेगा. कल आपको 'भद्र योग' का भी सीधा लाभ मिलेगा.

व्यापार व करियर: व्यापारियों को किसी बड़ी इंटरनेशनल कॉर्पोरेट मीटिंग की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त होगा. नया काम शुरू करने के लिए परिवार के सपोर्ट से शुभ मुहूर्त देखकर कदम बढ़ाएं, यह भविष्य में कुबेर का खजाना साबित होगा. सरकारी नियमों और टैक्स लायबिलिटी से जुड़ी बड़ी क्लीन चिट मिलेगी.

ऑफिस व लव लाइफ: नए एम्प्लॉइज को सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा जिससे काम का लोड नहीं लगेगा. ऑफिशियल ट्रैवलिंग से करियर को बड़ा मोमेंटम मिलेगा. आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और स्पोर्ट्स पर्सन गोल्ड मेडल जीतेंगे. मैरिड लाइफ के पुराने तनाव खत्म होंगे और ससुराल से मांगलिक बुलावा आएगा.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - ऑफ-व्हाइट, भाग्यशाली अंक - 7, अशुभ अंक - 4.

कर्क राशि (Cancer) - सावधान रहें

चंद्रमा कल आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे कमजोर कल्पना शक्ति के कारण बने-बनाए कॉन्टैक्ट्स टूट सकते हैं. दिन की शुरुआत में किसी भी पड़ोसी से तीखी बहस करने से पूरी तरह बचें.

व्यापार व सरकारी मामले: राजनीतिक संबंधों का धौंस दिखाना कल भारी पड़ सकता है; कोई बड़ा अधिकारी आपकी दुकान या फैक्ट्री को सील करने का नोटिस थमा सकता है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्वर क्रैश या डेटा लीक होने से बड़ा आर्थिक जुर्माना भरना पड़ सकता है. सरकारी विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड औचक छापा मार सकती है.

ऑफिस व लव लाइफ: वर्कप्लेस पर अपोजिट जेंडर के कोवर्कर द्वारा आपके ऊपर झूठी शिकायत दर्ज कराने के योग हैं, जिससे मान-सम्मान को ठेस पहुंच सकती है. ऑफिशियल ट्रैवलिंग के दौरान गाड़ी का एक्सीडेंट या डिजिटल गैजेट्स चोरी होने का भय है. लव लाइफ में शक के कारण ब्रेकअप की नौबत आ सकती है. विदेश में पढ़ाई का वीजा रिजेक्ट हो सकता है.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - भूरा, भाग्यशाली अंक - 8, अशुभ अंक - 1.

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा 11वें भाव में रहने से कल आपको भारी सामाजिक लोकप्रियता प्राप्त होगी. राजनीतिक संपर्कों का कल आपको अभूतपूर्व लाभ मिलने वाला है.

आर्थिक व व्यापार: आपकी कंपनी को सरकार का कोई बहुत बड़ा और गोपनीय टेंडर मिल सकता है. ओल्ड और न्यू टेक्नोलॉजी के बेहतरीन कॉम्बिनेशन से आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट से बाहर हो जाएंगे. व्याघात योग के प्रभाव से कोर्ट-कचहरी में अटकी हुई बिजनेस प्रॉपर्टी का फैसला आपके हक में आएगा.

ऑफिस व लव लाइफ: अपस्किलिंग और नई ट्रेनिंग के लिए कंपनी आपको अपने खर्चे पर विदेश या बड़े सेमिनार में भेज सकती है. पैसों की पुरानी तंगी कल पूरी तरह समाप्त हो जाएगी. लव लाइफ में रोमांस और आपसी समझ का जादू बिखरेगा, आपका पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - लाल, भाग्यशाली अंक - 1, अशुभ अंक - 3.

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा 10वें भाव में होने से कल आप अपने काम में बेहद आकर्षक और प्रभावशाली रहेंगे. 'भद्र योग' का आपको विशेष लाभ मिलेगा. सुबह उठकर तांबे के बर्तन का पानी पीकर हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें.

व्यापार व आर्थिक: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोर्चों पर बम्पर बिक्री होने से आपका डेली प्रॉफिट मार्जिन पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा. देश-विदेश के बड़े कॉर्पोरेट घराने आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए आपके ऑफिस के चक्कर काटेंगे. री-ब्रांडिंग की रणनीतियां सीधे टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेगी.

ऑफिस व परिवार: ऑफिस वर्कप्लेस पर आपकी धमक देखने लायक होगी; बॉस आपकी लीडरशिप से खुश होकर आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. मार्केटिंग के लोगों को एक ही कॉर्पोरेट डील क्रैक करने से पूरे साल का इंसेंटिव और प्रमोशन मिल जाएगा. संतान की ओर से सुख मिलेगा और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - बैंगनी, भाग्यशाली अंक - 2, अशुभ अंक - 7.

तुला राशि (Libra)

चंद्रमा 9वें भाव में होने से कल आप सामाजिक रूप से कुछ अलग और रचनात्मक करेंगे. कल का दिन भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला है.

व्यापार व करियर: व्यापारियों को किसी बड़ी इंटरनेशनल बिजनेस मीट में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया जाएगा. पैतृक संपत्ति के जरिए यदि कल आप कोई नया शोरूम या रिटेल आउटलेट खोलते हैं, तो वह दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ेगा. बड़े क्लाइंट्स आपके साथ लाइफ-टाइम एग्रीमेंट साइन करेंगे.

ऑफिस व मैरिड लाइफ: सीनियर्स और जूनियर्स आपकी हां में हां मिलाएंगे, जिससे वर्कप्लेस पॉलिटिक्स का नामोनिशान मिट जाएगा. बेरोजगारों को सीधे डायरेक्टर लेवल से शानदार जॉब का जॉइनिंग लेटर मिल सकता है. मैरिड लाइफ के पुराने मनमुटाव खत्म होंगे और ससुराल पक्ष से कोई प्रॉपर्टी का मैटर आपके पक्ष में हल होगा.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - ग्रे, भाग्यशाली अंक - 9, अशुभ अंक - 5.

वृश्चिक राशि (Scorpio) - सावधान रहें

चंद्रमा 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण मानसिक और भावनात्मक उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है. कल आपको हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा.

व्यापार व आर्थिक नुकसान: कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बहुत ही कम दामों पर उतारकर आपकी री-ब्रांडिंग की पोल खोल सकते हैं. बड़े विदेशी निवेशकों से मिलने वाला फंड अंतिम समय पर रुक सकता है, जिससे चेक बाउंस होने की नौबत आ सकती है. कैश की बड़ी चोरी या स्टाफ द्वारा गबन की आशंका है.

करियर व परिवार: न्यू एंप्लॉयड पर्सन को जूनियर्स जानबूझकर गलत इनपुट दे सकते हैं, जिससे बना-बनाया प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा. दूसरी कंपनी में जॉब स्विच करने के झांसे में आकर वर्तमान नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं. मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष के लोग दखल देकर जीवनसाथी के कान भरेंगे, जिससे घर में कलह हो सकती है.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - डार्क ग्रे, भाग्यशाली अंक - 6, अशुभ अंक - 2.

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा 7वें भाव में होने से कल जीवनसाथी से किसी छोटी बात को लेकर आपसी टकराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए शांत रहें. 'भद्र योग' का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा.

व्यापार व आर्थिक: ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस के माध्यम से कल आपको देश-विदेश के बड़े व्यापारियों से एडवांस पेमेंट के साथ भारी ऑर्डर्स मिलेंगे. पुराने लटके हुए टैक्स मैटर, बैंक लोन और सरकारी नोटिस का फैसला आपके सीए की सूझबूझ से आपके पक्ष में हो जाएगा. नाराज क्लाइंट भी लंबा एग्रीमेंट साइन कर लेगा.

करियर व लव लाइफ: जॉब स्विच करने का प्रयास सफल रहेगा; इंटरव्यू बोर्ड आपकी ट्रेनिंग के आगे नतमस्तक हो जाएगा. ऑफिशियल ट्रैवलिंग के दौरान आपको ऐसे बड़े कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे जो करियर को सातवें आसमान पर ले जाएंगे. लव लाइफ के पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे और दोनों मिलकर शगुन की तैयारी में जुटेंगे.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - गोल्डन, भाग्यशाली अंक - 1, अशुभ अंक - 5.

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा छठे भाव में होने के कारण आप भावुकता में आकर कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल रहें. भाग्य का पूरा साथ कल आपके साथ है.

व्यापार व धन: थोक और रिटेल व्यापार में कल आपकी कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता के कारण मार्केट में आपकी री-ब्रांडिंग सुपरहिट हो जाएगी. पैतृक व्यवसाय का विस्तार करने के लिए कल का शुभ मुहूर्त और विशेष मंत्र उपाय आपके लिए धन के नए द्वार खोल देगा. पैसों की पुरानी किल्लत दूर होगी, कंपनी की तरफ से कार या फ्लैट मिल सकता है.

ऑफिस व परिवार: कामचोर और चुगलखोर सहकर्मी कल आपकी केबिन के बाहर खड़े होकर आपसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट मांगते नजर आएंगे. स्टूडेंट्स को उनकी एजुकेशन देखकर बैंक के द्वारा आसानी से लोन दिया जा सकता है. मैरिड लाइफ में गजब का सानिध्य और रोमांस रहेगा, जीवनसाथी हर इच्छा पूरी करेगा.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - पीला, भाग्यशाली अंक - 3, अशुभ अंक - 6.

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा 5वें भाव में रहने से व्यावहारिक अनुभवों के दम पर आपकी संतान को सच्ची सफलता मिलेगी. व्याघात योग का आपको बेहतरीन लाभ कल मिलने वाला है.

व्यापार व आर्थिक लाभ: मार्केट के उतार-चढ़ाव का पहले से सटीक डेटा एनालिसिस करके आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत पीछे छोड़ देंगे. कॉर्पोरेट मीटिंग में आपकी वाकपटुता के कारण नया पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने का मौका मिलेगा. काफी दिनों से मार्केट में फंसा हुआ पेमेंट अचानक क्लियर हो जाएगा.

ऑफिस व शिक्षा: ऑफिस में बेहतर कार्य के कारण विरोधी आपसे जलन करने लगेंगे. मार्केटिंग के लोग कम मेहनत में ज्यादा क्लाइंट्स को हैंडल कर लेंगे और लंच से पूर्व अपना टारगेट काफी हद तक पूरा कर लेंगे. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुरानी मेहनत के चलते बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा. संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेगा.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - नेवी ब्लू, भाग्यशाली अंक - 8, अशुभ अंक - 4.

मीन राशि (Pisces) - सावधान रहें

चंद्रमा 4थ हाउस में होने से कल आपके भौतिक सुख-सुविधाओं में कुछ रुकावटें आ सकती हैं. 'भद्र योग' के बावजूद कल आपको अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.

व्यापार व करियर: पैतृक व्यवसाय में यदि कल आपने बिना सोचे-समझे कोई नया एग्रीमेंट साइन किया, तो वह संपत्ति आपके हाथ से हमेशा के लिए निकल सकती है. ट्रांसपोर्टेशन यूनियन की अचानक शुरू हुई हड़ताल के चलते सप्लाई चेन में बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है.

ऑफिस व शिक्षा: ऑफिस वर्कप्लेस की गंदी पॉलिटिक्स का शिकार होकर कल आपको बॉस के केबिन में जाकर तीखी और अपमानजनक बातें सुननी पड़ सकती हैं. मार्केटिंग के लोगों को क्लाइंट्स की तरफ से रूखा व्यवहार मिलेगा, जिससे डेडलाइन प्रेशर बढ़ेगा. सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई से पूरी तरह उखड़ जाएगा.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - पिंक, भाग्यशाली अंक - 5, अशुभ अंक - 9.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 01:07 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026
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