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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Weekly Rashifal 12- 18 July 2026: नौकरी में मिलेगा सहयोग, बिजनेस में नया प्रोडक्ट दिलाएगा बढ़त, क्या टलेंगी चुनौतियां?

Meen Weekly Rashifal 12- 18 July 2026: नौकरी में मिलेगा सहयोग, बिजनेस में नया प्रोडक्ट दिलाएगा बढ़त, क्या टलेंगी चुनौतियां?

Pisces Weekly Horoscope 12- 18 July 2026: क्या इस सप्ताह मीन राशि वालों के करियर में मिलेगी सफलता? बिजनेस, परिवार, प्रतियोगी परीक्षा और सेहत को लेकर क्या कहता है साप्ताहिक राशिफल?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 13 Jul 2026 07:55 AM (IST)
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Meen Weekly Rashifal 12- 18 July 2026: मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत, अवसर और कुछ चुनौतियों का संतुलित मिश्रण लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलने से रुके हुए काम पूरे होंगे, वहीं व्यापार में नई रणनीति अपनाने से लाभ मिलने की संभावना है. 

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय महत्वपूर्ण रहेगा. पारिवारिक मामलों में धैर्य और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा. स्वास्थ्य को लेकर भी इस सप्ताह अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह है.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)
नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रहेगी. वरिष्ठ अधिकारियों, जूनियर और सहकर्मियों का सहयोग मिलने से लंबे समय से रुके हुए कार्य समय पर पूरे हो सकते हैं, जिससे आपकी कार्यक्षमता और प्रदर्शन में सुधार देखने को मिलेगा. लेकिन कुछ प्रतिस्पर्धी या कार्यस्थल पर छिपे विरोधी आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं. इसके अलावा टीम का कोई अनुभवी कर्मचारी नौकरी छोड़ सकता है, जिससे कुछ समय के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपके हिस्से में आ सकती हैं. ऐसे समय में धैर्य और समय प्रबंधन आपकी सफलता की कुंजी होंगे.

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह नए अवसर लेकर आ सकता है. अगर आप बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो नया प्रोडक्ट या नई सेवा लॉन्च करना लाभदायक साबित हो सकता है. साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रभावी विज्ञापन और प्रचार-प्रसार करने से ब्रांड की पहचान मजबूत होगी और नए ग्राहकों को जोड़ने में सफलता मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं या बड़े चयन की तैयारी कर रहे लोगों का नाम मेरिट सूची में आने की संभावना है, जिससे उनकी मेहनत सफल होती दिखाई देगी. लेकिन प्रशासनिक या आंतरिक कारणों से कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं. कलाकारों, खिलाड़ियों और संगीत से जुड़े लोगों को अपने दस्तावेज और तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह संतुलित रहने की संभावना है. व्यापार में नई योजनाओं और मार्केटिंग पर किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी योजना और बजट तैयार करना जरूरी होगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और आय-व्यय के बीच संतुलन बनाए रखें. सोच-समझकर लिए गए वित्तीय निर्णय आगे चलकर लाभदायक साबित होंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. घर में पहले से चले आ रहे किसी पुराने विवाद या मतभेद के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जिससे आपके काम और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है. ऐसे समय में परिवार के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करना और धैर्य बनाए रखना सबसे बेहतर रहेगा. जीवनसाथी और प्रियजनों का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा. रिश्तों में विश्वास और संवाद बनाए रखने से धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होती जाएंगी.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)
स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. अचानक कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या सामने आने से किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लेने या बड़े शहर में इलाज के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है. किसी भी परेशानी को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर जांच और उपचार कराना बेहतर रहेगा. संतुलित भोजन, पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा. सप्ताह के अंत तक आप पहले की तुलना में अधिक ऊर्जावान और बेहतर महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jul 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Pisces Horoscope 2026 Meen Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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