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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVastu Tips: घर में तुलसी, शंख और शिवलिंग तीनों को एक साथ रखना पड़ सकता है भारी, तुरंत जान लें वजह

Vastu Tips: घर में तुलसी, शंख और शिवलिंग तीनों को एक साथ रखना पड़ सकता है भारी, तुरंत जान लें वजह

Vastu Tips: क्या घर के मंदिर में तुलसी, शंख और शिवलिंग को एक साथ रखा जा सकता है? जानिए वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनकी सही दिशा, स्थापना के नियम और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 13 Jul 2026 02:57 PM (IST)
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Vastu Tips:  सनातन धर्म में तुलसी, शंख और शिवलिंग तीनों का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. लगभग हर हिंदू घर के पूजा स्थल में इनमें से एक या अधिक पवित्र प्रतीक देखने को मिल जाते हैं. हालांकि, कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या घर में तुलसी, शंख और शिवलिंग को एक साथ रखना शुभ होता है या नहीं?

ज्योतिष विशेषज्ञ डा. अनीष व्यास के अनुसार,  इन तीनों को घर में रखा जा सकता है, लेकिन इनकी स्थापना और पूजा से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक माना गया है. इन्हीं नियमों का पालन करने से पूजा का सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने की मान्यता है.

क्या तुलसी, शंख और शिवलिंग को एक साथ रखा जा सकता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर में तुलसी, शंख और शिवलिंग तीनों को रखना अशुभ नहीं माना जाता. हालांकि, इन्हें सही स्थान, उचित विधि और धार्मिक मर्यादाओं के साथ स्थापित करना जरूरी माना जाता है.

मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, जबकि शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है. वहीं शंख का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से माना जाता है. इसलिए घर के पूजा स्थल में इन तीनों की उपस्थिति शुभ मानी जाती है, बशर्ते पूजा-विधि और स्थापना के नियमों का ध्यान रखा जाए.

तुलसी से जुड़े नियम

  • तुलसी का पौधा घर की उत्तर, उत्तर-पूर्व (ईशान) या पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है.
  • तुलसी के पास साफ-सफाई बनाए रखें.
  • धार्मिक मान्यता के अनुसार रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए.
  • प्रतिदिन जल अर्पित कर दीपक जलाना शुभ माना जाता है.

शिवलिंग रखने के नियम

  • घर में बहुत बड़ा शिवलिंग रखने के बजाय छोटा शिवलिंग रखना अधिक उपयुक्त माना जाता है.
  • शिवलिंग की नियमित पूजा और जलाभिषेक करना चाहिए.
  • शिवलिंग के आसपास साफ-सफाई बनाए रखें.
  • यदि नियमित पूजा संभव न हो, तो बड़े आकार का शिवलिंग घर में स्थापित करने से बचने की सलाह दी जाती है.

शंख रखने के नियम

  • पूजा में उपयोग होने वाला शंख साफ और पवित्र स्थान पर रखें.
  • शंख को पूजा के बाद स्वच्छ कपड़े पर रखें.
  • शंख को सीधे जमीन पर रखने से बचें.
  • धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा में प्रयुक्त शंख का उपयोग सामान्य घरेलू कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए.

यह भी पढ़े- Sawan 2026 Vastu Tips: सावन शुरू होने से पहले घर के ईशान कोण में रखें ये 5 चीजें, महादेव की कृपा से घर में आएगी सुख-समृद्धि

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 13 Jul 2026 02:57 PM (IST)
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