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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan Mantra: राशि अनुसार जपें ये शिव मंत्र, सावन के पहले सोमवार मिलेगा शुभ फल

Sawan Mantra: राशि अनुसार जपें ये शिव मंत्र, सावन के पहले सोमवार मिलेगा शुभ फल

Sawan Mantra: सावन के पहले सोमवार पर आपकी राशि के अनुसार कौन-सा शिव मंत्र जपना चाहिए? जानिए मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए शुभ शिव मंत्र और सरल ज्योतिषीय उपाय.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 13 Jul 2026 08:05 AM (IST)
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Sawan Mantra: सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. खासकर सावन का पहला सोमवार शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा, नियम और सही मंत्र के साथ महादेव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक राशि का स्वभाव, ग्रह और ऊर्जा अलग होती है. ऐसे में अगर व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार शिव मंत्र का जाप करे और उससे जुड़े सरल उपाय अपनाए, तो पूजा का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ सकता है. लेकिन, यह उपाय धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषीय परंपराओं पर आधारित हैं.

आइए जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार पर 12 राशियों के लोगों को कौन-सा शिव मंत्र जपना चाहिए और कौन-सा उपाय करना शुभ माना जाता है.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इस राशि के लोगों के लिए भगवान शिव के रुद्र स्वरूप की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है.

शिव मंत्र:
'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ रुद्राय नमः'

ज्योतिषीय उपाय:
शिवलिंग पर लाल चंदन का तिलक लगाएं और गुलाल अर्पित करें. मान्यता है कि इससे आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि शुक्र ग्रह से प्रभावित होती है. शिव पूजा से जीवन में सुख, शांति और पारिवारिक समृद्धि बनी रहने की मान्यता है.

शिव मंत्र:
'ॐ भोलेनाथाय नमः' या 'ॐ नमः शिवाय'

ज्योतिषीय उपाय:
शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं और मिश्री का भोग अर्पित करें. यह उपाय सुख-समृद्धि और मानसिक संतुलन के लिए शुभ माना जाता है.

मिथुन राशि (Gemini)

बुध ग्रह की राशि मिथुन के लोगों के लिए ज्ञान और निर्णय क्षमता महत्वपूर्ण मानी जाती है.

शिव मंत्र:
'ॐ नमो भगवते रुद्राय'

ज्योतिषीय उपाय:
शिवलिंग पर हरी दूर्वा और मूंग की दाल अर्पित करें. धार्मिक मान्यता है कि इससे बुद्धि, एकाग्रता और सकारात्मक सोच को बल मिलता है.

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा की राशि होने के कारण कर्क राशि के लोग भावनात्मक रूप से संवेदनशील माने जाते हैं.

शिव मंत्र:
'ॐ चंद्रमौलेश्वराय नमः'

ज्योतिषीय उपाय:
महादेव का कच्चे दूध और गंगाजल से अभिषेक करें. यह उपाय मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन के लिए शुभ माना जाता है.

सिंह राशि (Leo)

सूर्य की राशि सिंह के लोगों के लिए सम्मान, नेतृत्व और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण होता है.

शिव मंत्र:
'ॐ महेश्वराय नमः'

ज्योतिषीय उपाय:
तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें रोली मिलाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें. मान्यता है कि इससे मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के लोग मेहनती और व्यवस्थित स्वभाव के होते हैं. शिव कृपा से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने की मान्यता है.

शिव मंत्र:
'ॐ नमो भगवते रुद्राय'

ज्योतिषीय उपाय:
शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित करें. यह उपाय नकारात्मकता और बाधाओं को दूर करने का प्रतीक माना जाता है.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के लोगों के लिए जीवन में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है.

शिव मंत्र:
'ॐ त्रिलोकेश्वराय नमः'

ज्योतिषीय उपाय:
शिव-पार्वती को सफेद फूल, शहद और इत्र अर्पित करें. इससे दांपत्य जीवन, परिवार और रिश्तों में मधुरता आने की मान्यता है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक साहस, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक मानी जाती है.

शिव मंत्र:
'ॐ शिवाय नमः'

ज्योतिषीय उपाय:
पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें. यह उपाय सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल बढ़ाने वाला माना जाता है.

धनु राशि (Sagittarius)

गुरु ग्रह की राशि धनु ज्ञान, भाग्य और धर्म से जुड़ी मानी जाती है.

शिव मंत्र:
'ॐ पशुपतये नमः'

ज्योतिषीय उपाय:
शिवलिंग पर पीले कनेर के फूल, पीला चंदन और हल्दी अर्पित करें. यह उपाय सफलता और शुभ अवसरों के लिए लाभकारी माना जाता है.

मकर राशि (Capricorn)

शनि की राशि मकर के लोगों के लिए धैर्य और कर्म का विशेष महत्व होता है.

शिव मंत्र:
'ॐ शिवाय नमः' या 'ॐ नमः शिवाय'

ज्योतिषीय उपाय:
शिवलिंग पर काला तिल और कच्चा दूध अर्पित करें. धार्मिक मान्यता है कि इससे मानसिक शांति मिलती है और शनि संबंधी कष्टों में राहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि भी शनि से प्रभावित मानी जाती है, इसलिए शिव पूजा का विशेष महत्व बताया गया है.

शिव मंत्र:
'ॐ नमः शिवाय'

ज्योतिषीय उपाय:
सरसों के तेल से शिवलिंग का आंशिक अभिषेक करें या गन्ने का रस अर्पित करें. मान्यता है कि इससे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है.

मीन राशि (Pisces)

गुरु ग्रह की राशि मीन आध्यात्मिकता, ज्ञान और करुणा का प्रतीक मानी जाती है.

शिव मंत्र:
'ॐ महादेवाय नमः'

ज्योतिषीय उपाय:
केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं. यह उपाय ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुभ माना जाता है.

यह भी पढ़े- Numerology: सूर्य-शिव संयोग में करें सही मंत्र का जाप, मूलांक के अनुसार जानें सावन का उपाय

यह भी पढ़े- Sawan 2026 Vastu Tips: सावन शुरू होने से पहले घर के ईशान कोण में रखें ये 5 चीजें, महादेव की कृपा से घर में आएगी सुख-समृद्धि

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

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Published at : 13 Jul 2026 08:05 AM (IST)
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Zodiac Signs Sawan Somwar Shiv Mantra Sawan First Monday Sawan 2026
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