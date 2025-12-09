रोहित-विराट पर सरहद पार से शाहिद अफरीदी का आया बयान, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
Shahid Afridi on Virat Kohli and Rohit Sharma ODI Future: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कप्तान शाहिद अफरीदी का साफ कहना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 ODI वर्ल्ड कप तक जरूर खेलना चाहिए.
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कप्तान शाहिद अफरीदी का साफ कहना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 ODI वर्ल्ड कप तक जरूर खेलना चाहिए. रोहित और विराट को वनडे टीम से बाहर करने की कोशिशों पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया की रीढ़ हैं. उन्होंने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पर भी निशाना साधा और कहा कि गंभीर हमेशा सही नहीं हो सकते हैं.
रोहित और विराट का समर्थन
टेलीकॉम एशिया डॉट नेट से बातचीत में शाहिद अफरीदी ने बताया, "यह सच है कि विराट और रोहित, भारतीय बैटिंग लाइन-अप की रीढ़ हैं. वो जिस तरह हालिया वनडे सीरीज में खेले, पूरे विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि वे दोनों 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने में सक्षम हैं."
उन्होंने आगे कहा, "आपको इन 2 स्टार खिलाड़ियों को बचाकर रखना होगा. जब भारत किसी कमजोर टीम के साथ खेल रहा हो, तब विराट कोहली और रोहित शर्मा को आराम देकर नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है."
रोहित ने तोड़ा छक्कों का रिकॉर्ड, अफरीदी खुश
कुछ दिन पहले तक वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के नाम था. उन्होंने अपने करियर में 351 छक्के लगाए थे. रोहित शर्मा इस लिस्ट में उनसे आगे निकल चुके हैं, जिनके नाम अभी 355 छक्के हो गए हैं.
शाहिद अफरीदी ने छक्कों का अपना रिकॉर्ड टूटने पर कहा, "रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं, अब यह भी टूट गया है. मुझे खुशी है कि जो खिलाड़ी मुझे पसंद है, उसी ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है. मेरा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड करीब 18 साल तक मेरे नाम रहा, अंततः वो भी टूट गया था. एक खिलाड़ी रिकॉर्ड बनाता है, दूसरा आता है और उसे तोड़ देता है. इसी का नाम क्रिकेट है."
यह भी पढ़ें:
IND vs SA टी20 से पहले आया श्रेयस अय्यर की इंजरी पर अपडेट, जानें कब होगी पंजाब किंग्स के कप्तान की वापसी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL