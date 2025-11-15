विवाह के बाद अधिकतर कार्ड शादी होने के बाद लोग फेंक देते हैं. शादी के अधिकतर कार्ड में गणपति जी की तस्वीर छपवाते हैं, लेकिन शादी हो जाने के बाद लोग उसे फेंक देते हैं. ऐसे में गणेश जी का अपमान होता है.कार्ड में किसी भी देवी-देवता की तस्वीर छपवाने से बचें.