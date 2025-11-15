हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Wedding Card Vastu: शादी के कार्ड में भूलकर भी न करें ये 2 गलती, वर-वधु पर पड़ता है बुरा असर

Wedding Card Vastu: शादी के कार्ड में भूलकर भी न करें ये 2 गलती, वर-वधु पर पड़ता है बुरा असर

Vastu Tips: आज के दौर में विवाह की रस्म से लेकर निमंत्रण कार्ड में भी मॉर्डनिटी आ गई है, लेकिन वास्तु अनुसार शादी के कार्ड छपवाते समय कुछ खास चीजों का जरुर ध्यान रखें नहीं तो अशुता दस्तक देती है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 15 Nov 2025 06:53 PM (IST)
Vastu Tips: आज के दौर में विवाह की रस्म से लेकर निमंत्रण कार्ड में भी मॉर्डनिटी आ गई है, लेकिन वास्तु अनुसार शादी के कार्ड छपवाते समय कुछ खास चीजों का जरुर ध्यान रखें नहीं तो अशुता दस्तक देती है.

विवाह निमंत्रण वास्तु टिप्स

1/6
इस बार नवंबर और दिसंबर में करीब 21 दिन विवाह के शुभ दिन है. विवाह जीवन के नए चैप्टर की शुरुआत होती है. ऐसे में शुभ फल की प्राप्ति के लिए विवाह के कार्ड से जुड़े कुछ नियमों का जरुर ध्यान रखना चाहिए.
इस बार नवंबर और दिसंबर में करीब 21 दिन विवाह के शुभ दिन है. विवाह जीवन के नए चैप्टर की शुरुआत होती है. ऐसे में शुभ फल की प्राप्ति के लिए विवाह के कार्ड से जुड़े कुछ नियमों का जरुर ध्यान रखना चाहिए.
2/6
नया फैशन है कि लोग शादी की कार्ड में दुल्हा दुल्हन की फोटो प्रिंट करवाते हैं. लेकिन ऐसा करना वास्तु अनुसार बहुत अशुभ माना जाता है. इससे नजर दोष लग सकता है, जो नई शुरुआत के लिए शुभ नहीं.
नया फैशन है कि लोग शादी की कार्ड में दुल्हा दुल्हन की फोटो प्रिंट करवाते हैं. लेकिन ऐसा करना वास्तु अनुसार बहुत अशुभ माना जाता है. इससे नजर दोष लग सकता है, जो नई शुरुआत के लिए शुभ नहीं.
3/6
वास्तु शास्त्र के अनुसार विवाह के निमंत्रण कार्ड में काला, भूरा रंग लेने से बचना चाहिए. शुभ रंग जैसे लाल, पीला, केसरिया रंग शादी के कार्ड के लिए सकारात्मक माना जाता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार विवाह के निमंत्रण कार्ड में काला, भूरा रंग लेने से बचना चाहिए. शुभ रंग जैसे लाल, पीला, केसरिया रंग शादी के कार्ड के लिए सकारात्मक माना जाता है.
4/6
विवाह के बाद अधिकतर कार्ड शादी होने के बाद लोग फेंक देते हैं. शादी के अधिकतर कार्ड में गणपति जी की तस्वीर छपवाते हैं, लेकिन शादी हो जाने के बाद लोग उसे फेंक देते हैं. ऐसे में गणेश जी का अपमान होता है.कार्ड में किसी भी देवी-देवता की तस्वीर छपवाने से बचें.
विवाह के बाद अधिकतर कार्ड शादी होने के बाद लोग फेंक देते हैं. शादी के अधिकतर कार्ड में गणपति जी की तस्वीर छपवाते हैं, लेकिन शादी हो जाने के बाद लोग उसे फेंक देते हैं. ऐसे में गणेश जी का अपमान होता है.कार्ड में किसी भी देवी-देवता की तस्वीर छपवाने से बचें.
5/6
इसकी जगह आप ‘श्री गणेशाय नमः’, ‘शुभ विवाह’ या ‘शुभ मंगलम’ जैसे मंगल वाक्य लिख सकते हैं.
इसकी जगह आप ‘श्री गणेशाय नमः’, ‘शुभ विवाह’ या ‘शुभ मंगलम’ जैसे मंगल वाक्य लिख सकते हैं.
6/6
शादी के कार्ड बांटने के लिए गुरुवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है. शादी हो जाने के बाद कार्ड को नदी में प्रवाहित कर दें, इधर-उधर न फेंके.
शादी के कार्ड बांटने के लिए गुरुवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है. शादी हो जाने के बाद कार्ड को नदी में प्रवाहित कर दें, इधर-उधर न फेंके.
Published at : 15 Nov 2025 06:53 PM (IST)
Marriage Vastu Tips Vastu Shastra Hindu Wedding

वास्तु शास्त्र फोटो गैलरी

Embed widget