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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमकर साप्ताहिक राशिफल 15-21 मार्च 2026: धैर्य से लें फैसले, विरोधियों से रहें सावधान! पढ़ें भविष्यफल

मकर साप्ताहिक राशिफल 15-21 मार्च 2026: धैर्य से लें फैसले, विरोधियों से रहें सावधान! पढ़ें भविष्यफल

Makar Weekly Horoscope 2026 (15 to 21 March): मकर राशि के लिए जनवरी का नया सप्ताह यानी 15-21 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 13 Mar 2026 07:59 PM (IST)
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Makar Weekly Horoscope 2026 (15 to 21 March): मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. इस दौरान जीवन में दो कदम आगे बढ़ने के लिए यदि एक कदम पीछे हटना पड़े तो ऐसा करने में संकोच नहीं करना चाहिए. परिस्थितियों को समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है.

सप्ताह की शुरुआत में कुछ घरेलू समस्याएं आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं. इन समस्याओं का समाधान करते समय भावनाओं के बजाय समझदारी और विवेक से काम लेना जरूरी होगा. छोटी-छोटी बातों को ज्यादा महत्व देने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है.

नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है. कुछ लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने कार्यों को पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ पूरा करें.

सप्ताह के मध्य में भूमि या भवन से जुड़े किसी विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी कुछ अड़चनें आ सकती हैं.

इस दौरान किसी भी बड़े निर्णय को क्रोध या भावनाओं में बहकर लेने से बचना चाहिए. यदि किसी बात को लेकर मन में असमंजस हो, तो निर्णय को कुछ समय के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा.

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपने सभी कागजी काम पूरे और व्यवस्थित रखने चाहिए, अन्यथा अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, तो सभी बातों को स्पष्ट रूप से तय करके ही आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक छोटी या लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है.

यह यात्रा सुखद रहने के साथ-साथ मनचाहा लाभ भी दिला सकती है. यात्रा के दौरान सत्ता या सरकार से जुड़े प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होने की भी संभावना है.

रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य और संतुलित रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी एकता बनी रहेगी और भाई-बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा. कठिन परिस्थितियों में आपका लव पार्टनर आपका सहारा बनेगा. वैवाहिक जीवन में भी खुशियां और संतुलन बना रहेगा.

उपाय: इस सप्ताह सुंदरकांड का पाठ करना शुभ और लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 13 Mar 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Capricorn Capricorn Weekly Horoscope Makar Saptahik Rashifal
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