Makar Weekly Horoscope 2026 (15 to 21 March): मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. इस दौरान जीवन में दो कदम आगे बढ़ने के लिए यदि एक कदम पीछे हटना पड़े तो ऐसा करने में संकोच नहीं करना चाहिए. परिस्थितियों को समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है.

सप्ताह की शुरुआत में कुछ घरेलू समस्याएं आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं. इन समस्याओं का समाधान करते समय भावनाओं के बजाय समझदारी और विवेक से काम लेना जरूरी होगा. छोटी-छोटी बातों को ज्यादा महत्व देने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है.

नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है. कुछ लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने कार्यों को पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ पूरा करें.

सप्ताह के मध्य में भूमि या भवन से जुड़े किसी विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी कुछ अड़चनें आ सकती हैं.

इस दौरान किसी भी बड़े निर्णय को क्रोध या भावनाओं में बहकर लेने से बचना चाहिए. यदि किसी बात को लेकर मन में असमंजस हो, तो निर्णय को कुछ समय के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा.

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपने सभी कागजी काम पूरे और व्यवस्थित रखने चाहिए, अन्यथा अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, तो सभी बातों को स्पष्ट रूप से तय करके ही आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक छोटी या लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है.

यह यात्रा सुखद रहने के साथ-साथ मनचाहा लाभ भी दिला सकती है. यात्रा के दौरान सत्ता या सरकार से जुड़े प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होने की भी संभावना है.

रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य और संतुलित रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी एकता बनी रहेगी और भाई-बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा. कठिन परिस्थितियों में आपका लव पार्टनर आपका सहारा बनेगा. वैवाहिक जीवन में भी खुशियां और संतुलन बना रहेगा.

उपाय: इस सप्ताह सुंदरकांड का पाठ करना शुभ और लाभकारी रहेगा.

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