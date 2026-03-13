कन्या राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा और व्यावसायिक कार्यों में प्रगति के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और सफलता प्राप्त होगी।
Kal Ka Rashifal: इन 5 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के दरवाजे, पढ़ें 14 मार्च का भविष्यफल
Kal Ka Rashifal 14 March 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.
Kal Ka Rashifal: भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) के अनुसार शनिवार, 14 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है.
ग्रहों की चाल के अनुसार कुछ जातकों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है, तो कुछ को संबंधों और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल-
मेष राशि (Aries)
आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है. शासन-सत्ता या वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा.
- Career: नौकरी और व्यापार में आपके बुद्धि कौशल से किए गए कार्यों में प्रगति होगी.
- Finance: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए अवसर मिल सकते हैं.
- Love: परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा, रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी.
- Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें.
- शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1
- विशेष उपाय: भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं.
वृष राशि (Taurus)
आज मन में किसी अज्ञात कारण से चिंता या भय रह सकता है. फिर भी सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि बनी रहेगी. परिवार का वातावरण सुखद रहेगा.
- Career: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन किसी कार्य के पूरा होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.
- Finance: धन संबंधी मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी, खर्चों पर नियंत्रण रखें.
- Love: रिश्तों में मधुरता आएगी और परिवार का सहयोग मिलेगा.
- Health: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें.
- शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6
- विशेष उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.
मिथुन राशि (Gemini)
आज किसी रिश्तेदार या परिचित से मतभेद हो सकता है. हालांकि आपके प्रयास सफल रहेंगे. स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिलेंगे.
- Career: कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा.
- Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, अनावश्यक खर्चों से बचें.
- Love: जीवनसाथी का सहयोग और सान्निध्य मिलेगा.
- Health: सेहत में सुधार होगा, दिनचर्या संतुलित रखें.
- शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5
- विशेष उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें.
कर्क राशि (Cancer)
आज शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.
- Career: कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी और नए अवसर मिल सकते हैं.
- Finance: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी.
- Love: परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.
- Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी.
- शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2
- विशेष उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
सिंह राशि (Leo)
आज आपको सम्मान या उपहार मिलने की संभावना है. महिला अधिकारी या घर की महिला मुखिया का सहयोग मिल सकता है.
- Career: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
- Finance: आर्थिक मामलों में उम्मीद से अधिक लाभ मिल सकता है.
- Love: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.
- Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
- शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 3
- विशेष उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.
कन्या राशि (Virgo)
आज भाग्य का साथ मिलेगा और कोई सुखद समाचार मिल सकता है. व्यावसायिक कार्यों में प्रगति के संकेत हैं.
- Career: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और सफलता मिलेगी.
- Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- Love: परिवार का सहयोग मिलेगा.
- Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
- शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5
- विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
तुला राशि (Libra)
आज सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी. परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में व्यस्त रह सकते हैं.
- Career: कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा.
- Finance: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.
- Love: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.
- Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
- शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6
- विशेष उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज घर के लिए उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी हो सकती है. ससुराल पक्ष से सहयोग मिलने के संकेत हैं.
- Career: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी.
- Finance: खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी.
- Love: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
- Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
- शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9
- विशेष उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.
धनु राशि (Sagittarius)
आज आपके रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है.
- Career: कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी और नए अवसर मिलेंगे.
- Finance: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.
- Love: पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.
- Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
- शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3
- विशेष उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें.
मकर राशि (Capricorn)
आज आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. परिवार में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है.
- Career: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.
- Finance: धन लाभ के योग बन रहे हैं.
- Love: परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा.
- Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
- शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8
- विशेष उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें.
कुंभ राशि (Aquarius)
आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रह सकता है. घर-परिवार से जुड़े कार्यों में अधिक समय देना पड़ सकता है. सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी.
- Career: कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास रंग लाएंगे और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.
- Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.
- Love: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और अपनों का सहयोग मिलेगा.
- Health: सेहत सामान्य रहेगी, थकान से बचने के लिए आराम भी करें.
- शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8
- विशेष उपाय: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
मीन राशि (Pisces)
आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है. व्यावसायिक प्रयास सफल होंगे और कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.
- Career: नौकरी और व्यापार में किए गए प्रयास सफल होंगे और नई उपलब्धियां मिल सकती हैं.
- Finance: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और लाभ के अवसर मिल सकते हैं.
- Love: परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
- Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन दिनचर्या संतुलित रखें.
- शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 7
- विशेष उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
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