Kumbh Weekly Horoscope 2026 (15 to 21 March): कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. इस दौरान किसी भी कार्य में जल्दबाजी या लापरवाही करने से बचना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि छोटी-सी गलती भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है.

नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्यों के प्रति विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है. अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यदि कोई गलती होती है तो आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए अपने कार्यों को स्वयं ध्यान देकर समय पर पूरा करना बेहतर रहेगा.

सप्ताह के पूर्वार्ध में पड़ोसियों या आसपास के लोगों के साथ किसी छोटी-सी बात को लेकर विवाद होने की संभावना है. ऐसे में अनावश्यक बहस या तकरार से दूर रहना ही समझदारी होगी, क्योंकि इससे धन और मान-सम्मान दोनों को नुकसान पहुंच सकता है. इस दौरान मन में किसी अनजाने भय या चिंता की भावना भी बनी रह सकती है.

आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह आय के मुकाबले खर्च अधिक रहने की संभावना है, जिससे आपका बजट प्रभावित हो सकता है. इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें. साथ ही सट्टा, लॉटरी या किसी भी तरह के शॉर्टकट के माध्यम से धन कमाने के प्रयास से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह का उत्तरार्ध थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. इस दौरान मौसमी बीमारी या किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने के कारण शारीरिक और मानसिक परेशानी हो सकती है.

इसलिए अपनी दिनचर्या और खानपान का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. वाहन चलाते समय भी पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि चोट लगने की आशंका बनी रह सकती है.

पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह समय मेहनत की मांग करेगा. परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मनचाहे परिणाम पाने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा. वहीं उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है.

रिश्तों के मामले में यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. किसी बात को लेकर परिवार के सदस्यों या लव पार्टनर के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है. ऐसे में विवाद करने के बजाय बातचीत और समझदारी से समस्या का समाधान निकालना बेहतर रहेगा.

उपाय: इस सप्ताह रुद्राष्टक का पाठ करना शुभ और लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.