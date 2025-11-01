गलत दिशा में रखी डेस्क रोक रही है तरक्की? वास्तु से जानिए सही करियर ग्रोथ का राज

जो लोग नौकरी करते हैं, उनके जीवन में घर के साथ-साथ ऑफिस का भी अहम प्रभाव पड़ता है. जिस तरह घर का सही वास्तु व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव का कारण बनता है, ठीक उसी तरह ऑफिस में आपके बैठने की सही दिशा भी करियर में आ रही रुकावटों को दूर करती है.