हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रगलत दिशा में रखी डेस्क रोक रही है तरक्की? वास्तु से जानिए सही करियर ग्रोथ का राज

गलत दिशा में रखी डेस्क रोक रही है तरक्की? वास्तु से जानिए सही करियर ग्रोथ का राज

Vastu Tips for Office: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की ही तरह ऑफिस में भी वास्तु का विशेष महत्व होता है. ऑफिस में सही दिशा में बैठने से करियर से जुड़ी कई सफलता मिलती है. जानिए ऑफिस में डेस्क कहां हो?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 01 Nov 2025 07:22 PM (IST)
Vastu Tips for Office: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की ही तरह ऑफिस में भी वास्तु का विशेष महत्व होता है. ऑफिस में सही दिशा में बैठने से करियर से जुड़ी कई सफलता मिलती है. जानिए ऑफिस में डेस्क कहां हो?

ऑफिस के लिए वास्तु टिप्स

1/6
जो लोग नौकरी करते हैं, उनके जीवन में घर के साथ-साथ ऑफिस का भी अहम प्रभाव पड़ता है. जिस तरह घर का सही वास्तु व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव का कारण बनता है, ठीक उसी तरह ऑफिस में आपके बैठने की सही दिशा भी करियर में आ रही रुकावटों को दूर करती है.
जो लोग नौकरी करते हैं, उनके जीवन में घर के साथ-साथ ऑफिस का भी अहम प्रभाव पड़ता है. जिस तरह घर का सही वास्तु व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव का कारण बनता है, ठीक उसी तरह ऑफिस में आपके बैठने की सही दिशा भी करियर में आ रही रुकावटों को दूर करती है.
2/6
वास्तु शास्त्र में दिशाओं की अहम भूमिका होती है. विशेषकर उस स्थान के लिए जहां आप दिन का अधिकतर समय बिताते हो. ऑफिस में सही दिशा में बैठकर काम करने से एकाग्रता बढ़ने के साथ काम की गुणवत्ता में अच्छे बदलाव आते हैं.
वास्तु शास्त्र में दिशाओं की अहम भूमिका होती है. विशेषकर उस स्थान के लिए जहां आप दिन का अधिकतर समय बिताते हो. ऑफिस में सही दिशा में बैठकर काम करने से एकाग्रता बढ़ने के साथ काम की गुणवत्ता में अच्छे बदलाव आते हैं.
3/6
वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऑफिस में मुंह पूर्व (East) या उत्तर (North) दिशा की ओर करके बैठना शुभ माना जाता है. कोशिश करें कि उत्तर-पूर्व (North-East) दिशा की ओर मुख करके बैठना भी लाभदायक माना जाता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऑफिस में मुंह पूर्व (East) या उत्तर (North) दिशा की ओर करके बैठना शुभ माना जाता है. कोशिश करें कि उत्तर-पूर्व (North-East) दिशा की ओर मुख करके बैठना भी लाभदायक माना जाता है.
4/6
इन दोनों ही दिशाओं में बैठकर काम करने से सोचने समझने की क्षमता बढ़ने के साथ निर्णय लेने की शक्ति में सुधार आता है. इसके अलावा लाइफ में जॉब से जुड़ी कई अपॉर्च्युनिटी आती है.
इन दोनों ही दिशाओं में बैठकर काम करने से सोचने समझने की क्षमता बढ़ने के साथ निर्णय लेने की शक्ति में सुधार आता है. इसके अलावा लाइफ में जॉब से जुड़ी कई अपॉर्च्युनिटी आती है.
5/6
वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऑफिस में कभी भी आपका मुंह दक्षिण (South) या दक्षिण-पूर्व (South-East) दिशा की ओर नहीं होना चाहिए. ये दोनों ही दिशा अशुभ मानी जाती है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऑफिस में कभी भी आपका मुंह दक्षिण (South) या दक्षिण-पूर्व (South-East) दिशा की ओर नहीं होना चाहिए. ये दोनों ही दिशा अशुभ मानी जाती है.
6/6
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Published at : 01 Nov 2025 07:22 PM (IST)
Tags :
Office Vastu Tips Vastu Shastra

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दे डाला बड़ा बयान
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दिया बड़ा बयान
टेलीविजन
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें लेटेस्ट तस्वीरें
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें तस्वीरें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दे डाला बड़ा बयान
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दिया बड़ा बयान
टेलीविजन
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें लेटेस्ट तस्वीरें
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें तस्वीरें
विश्व
'कोई अकेला नहीं रहेगा...', अमेरिका बोला- झगड़ालू चीन से निपटने के लिए सहयोगियों को तकनीक देने को तैयार
'कोई अकेला नहीं रहेगा...', अमेरिका बोला- झगड़ालू चीन से निपटने के लिए सहयोगियों को तकनीक देने को तैयार
दिल्ली NCR
दिल्ली: वजीरपुर में बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटीं
दिल्ली: वजीरपुर में बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटीं
यूटिलिटी
म्युचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर एफडी, कहां निवेश करना है ज्यादा सेफ, जान लीजिए
म्युचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर एफडी, कहां निवेश करना है ज्यादा सेफ, जान लीजिए
ट्रेंडिंग
'श्यामा आन बसो वृंदावन में' भजन पर लड़की ने किया गजब का डांस- वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे
'श्यामा आन बसो वृंदावन में' भजन पर लड़की ने किया गजब का डांस- वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget