हर इंसान चाहता है कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी हमेशा खुशियों, समझदारी और प्यार से भरी हो. मगर कभी के बार सब चीजें ठीक होने के बाद भी रिश्ते में अजीब सी दूरियां आने लगती हैं. इसका कारण केवल मतभेद नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा यानी वास्तु दोष भी हो सकता है. जब घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, तो रिश्तों में प्यार और मिठास अपने आप बढ़ता है. वहीं नकारात्मक ऊर्जा हो तो वे गुस्सा और तनाव का कारण बनता है.