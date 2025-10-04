मोबाइल वॉलपेपर पर भगवान की तस्वीर क्यों नहीं लगानी चाहिए? जानिए इसका धार्मिक और वास्तु कारण

मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो आज कल सभी करते हैं, मगर इस पर भगवान की तस्वीर का वॉलपेपर लगाना चाहिए या नहीं . वॉलपेपर सिर्फ एक सजावट का नहीं, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति को भी दिखाता है. हम जो वॉलपेपर लगाते हैं, वह कभी न कभी हमारे जीवन पर असर डालता है.