मोबाइल वॉलपेपर पर भगवान की तस्वीर क्यों नहीं लगानी चाहिए? जानिए इसका धार्मिक और वास्तु कारण

मोबाइल पर वॉलपेपर लगाना सिर्फ एक सजावट का काम नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और जीवन पर भी असर डालते हैं. आइए जानते हैं क्यों धार्मिक भावनाओं से जुड़े वॉलपेपर फोन पर नहीं लगाना चाहिए?

04 Oct 2025 10:41 AM (IST)
मोबाइल पर वॉलपेपर लगाना सिर्फ एक सजावट का काम नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और जीवन पर भी असर डालते हैं. आइए जानते हैं क्यों धार्मिक भावनाओं से जुड़े वॉलपेपर फोन पर नहीं लगाना चाहिए?

मोबाइल वॉलपेपर

1/5
मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो आज कल सभी करते हैं, मगर इस पर भगवान की तस्वीर का वॉलपेपर लगाना चाहिए या नहीं . वॉलपेपर सिर्फ एक सजावट का नहीं, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति को भी दिखाता है. हम जो वॉलपेपर लगाते हैं, वह कभी न कभी हमारे जीवन पर असर डालता है.
मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो आज कल सभी करते हैं, मगर इस पर भगवान की तस्वीर का वॉलपेपर लगाना चाहिए या नहीं . वॉलपेपर सिर्फ एक सजावट का नहीं, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति को भी दिखाता है. हम जो वॉलपेपर लगाते हैं, वह कभी न कभी हमारे जीवन पर असर डालता है.
2/5
मोबाइल फोन में आ रहे नोटिफिकेशन, कॉल और अन्य दुनियावी चीजों के बीच धार्मिक स्थलों की तस्वीर होना सही नहीं माना जाता है. क्योंकि बार-बार नोटिफिकेशन आने से तस्वीर के प्रति श्रद्धा और आदर नहीं रह पाता. जिससे भगवान के प्रति धीरे-धीरे भाव कम होता है.
मोबाइल फोन में आ रहे नोटिफिकेशन, कॉल और अन्य दुनियावी चीजों के बीच धार्मिक स्थलों की तस्वीर होना सही नहीं माना जाता है. क्योंकि बार-बार नोटिफिकेशन आने से तस्वीर के प्रति श्रद्धा और आदर नहीं रह पाता. जिससे भगवान के प्रति धीरे-धीरे भाव कम होता है.
3/5
मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लोग अकसर धार्मिक स्थलों की तस्वीरें लगाते हैं, जैसे मंदिरों, मस्जिदों या चर्च की तस्वीरें. मगर ऐसी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि धार्मिक दृष्टि के अनुसार मोबाइल फोन का इस्तेमाल हर जगह होता है, जैसे बाथरूम, सड़क, या कई बार अशुद्ध जगहों पर भी. इसलिए इसे उचित नहीं माना जाता.
मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लोग अकसर धार्मिक स्थलों की तस्वीरें लगाते हैं, जैसे मंदिरों, मस्जिदों या चर्च की तस्वीरें. मगर ऐसी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि धार्मिक दृष्टि के अनुसार मोबाइल फोन का इस्तेमाल हर जगह होता है, जैसे बाथरूम, सड़क, या कई बार अशुद्ध जगहों पर भी. इसलिए इसे उचित नहीं माना जाता.
4/5
वास्तु शास्त्र में मोबाइल फोन पर देवी-देवताओं की तस्वीर लगाना भी अशुभ माना जाता है. इसे लगाने से पूजा स्थलों की गरिमा नहीं रहती और ग्रहों के प्रभाव से जीवन में अशुभ परिणाम आ सकते हैं.
वास्तु शास्त्र में मोबाइल फोन पर देवी-देवताओं की तस्वीर लगाना भी अशुभ माना जाता है. इसे लगाने से पूजा स्थलों की गरिमा नहीं रहती और ग्रहों के प्रभाव से जीवन में अशुभ परिणाम आ सकते हैं.
5/5
मोबाइल फोन पर भगवान की तस्वीर लगाना बिल्कुल बुरा माना जाता है, क्योंकि इसे हम अशुद्ध जगहों पर लेकर जाते हैं, जिससे इसकी मर्यादा का पालन नहीं होता. इसलिए बेहतर है कि इन तस्वीर को मंदिर या घर के पवित्र स्थानों पर ही रखें.
मोबाइल फोन पर भगवान की तस्वीर लगाना बिल्कुल बुरा माना जाता है, क्योंकि इसे हम अशुद्ध जगहों पर लेकर जाते हैं, जिससे इसकी मर्यादा का पालन नहीं होता. इसलिए बेहतर है कि इन तस्वीर को मंदिर या घर के पवित्र स्थानों पर ही रखें.
04 Oct 2025 10:41 AM (IST)
Tags :
Vastu Shastra Mobile Wallpaper

Embed widget