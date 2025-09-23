हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tuesday Color: मंगलवार को पहनें इस रंग के कपड़े, मंगलमय होंगे सारे काम

Tuesday Color: मंगलवार हनुमान जी और मंगल ग्रह का दिन होता है. इस दिन केसरिया और लाल रंग के कपड़े पहनना अधिक शुभ माना जाता है. इस रंग के कपड़े पहनने से उत्साह, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता भी बढ़ती है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 23 Sep 2025 10:50 AM (IST)
मंगलवार को कौन सा रंग पहनना शुभ

हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक वार या दिन किसी न किसी देवी-देवता या ग्रह से संबंधित होता है. इसी तरह से मंगलवार का दिन भगवान हनुमान और मंगल ग्रह को समर्पित है.
ज्योतिष के अनुसार, भगवान हनुमान को केसरिया रंग प्रिय है तो वहीं मंगल ग्रह का संबंध लाल रंग से होता है. लाल रंग पराक्रम, ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक है, जबकि नारंगी रंग उत्साह, आध्यात्मिकता और सकारात्मकता बढ़ाता है.
मंगलवार के दिन इन्हीं कारणों से लाल और केसरिया रंग धारण करना बहुत शुभ माना जाता है. इन रंग कपड़े मंगलवार के दिन पहनने से मंगल का प्रभाव रहता है, जिससे काम में सफलता मिलती है और हनुमान जी की कृपा बनी रहती है.
ज्योतिष की माने तो मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनने से कुंडली में मंगल दोष भी शांत होता है. अगर नौकरी-व्यापार को लेकर परेशान हैं या कोई मुकदमा चल रहा है तो लाल रंग के कपड़े मंगलवार के दिन पहनना मंगलकारी साबित होगा.
मंगलवार के दिन सुबह स्नान के बाद लाल रंग के कपड़े पहनकर सूर्य को अर्घ्य देना शुभ होता है. इसी के साथ लाल कपड़े पहनकर हनुमान जी की पूजा करें. इससे मंगलकारी फल की प्राप्ति होगी.
किसी कारण यदि लाल या केसरिया रंग पहनना संभव न हो या इन रंगों के कपड़े आपके पास न हो तो आप मंगलवार के दिन क्रीम, लेमन येलो, गुलाबी रंग भी पहन सकते हैं.
Published at : 23 Sep 2025 06:04 AM (IST)
Embed widget